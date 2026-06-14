Cultura

Surgen 2 nuevas denuncias por abusos sexuales contra el ícono del pop francés Patrick Bruel

El artista, de 67 años, ya fue imputado en cuatro casos de violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual

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Dos nuevas denuncias por abusos sexuales contra el ícono del pop francés Patrick Bruel (AP Foto/Jacques Brinon, Archivo)
Dos nuevas denuncias por abusos sexuales contra el ícono del pop francés Patrick Bruel (AP Foto/Jacques Brinon, Archivo)

Dos mujeres presentaron nuevas denuncias por abusos sexuales contra el ícono del pop francés Patrick Bruel, informaron el sábado la fiscalía y su abogada, en las últimas acusaciones contra el cantante que está siendo investigado.

El artista, de 67 años, una figura clave de la cultura francesa con varios álbumes superventas y decenas de apariciones en el cine, niega cualquier delito.

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Bruel es la última gran celebridad francesa en enfrentar denuncias de abuso sexual tras la aparición del movimiento #MeToo, que expuso acusaciones contra el actor Gérard Depardieu, condenado el año pasado a 18 meses de prisión en suspenso por agresión sexual a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021, caso que ahora está en manos de un tribunal de apelaciones.

En las dos últimas denuncias presentadas el viernes, una mujer acusa a Bruel de intento de violación y agresión sexual durante un festival de cine en la isla de La Reunión en 2007, según informaron la fiscalía de Nanterre, en las afueras de París, y la abogada Jade Dousselin.

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Patrick Bruel acusado de violación y agresión sexual
A security staff stands as a person passes by the entrance plate of the Nanterre judiciary courthouse (Tribunal Judiciaire de Nanterre) where French singer and actor Patrick Bruel was brought before a judge after prosecutors said they had requested him to be charged and placed in pre-trial detention over nine allegations of sexual abuse including rape and sexual assault, in the northwestern Paris suburb of Nanterre, on June 10, 2026. The 67-year-old, a major figure in French pop culture with multiple top-selling albums and dozens of film appearances, has denied any wrongdoing. He is the latest top French celebrity to face investigators in the wake of the #MeToo movement, after film legend Gerard Depardieu was handed a suspended 18-month prison sentence last year for sexually assaulting two women on a film set. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)

La otra mujer afirma que la violó y la agredió sexualmente en 2012, indicaron las mismas fuentes. Las acusaciones se han ido acumulando contra Bruel, y algunas remontan a la década de 1990.

El miércoles, los jueces de instrucción lo imputaron por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual en cuatro casos, tres por hechos presuntamente ocurridos en Francia y uno en Bélgica.

Señalaron que sería investigado —pero no imputado— en otros cuatro casos, incluidos dos por presunta violación.

Un noveno caso de supuesta violación se consideró demasiado antiguo para ser perseguido penalmente.

Otras 13 personas que lo acusan de violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual entre 1992 y 2008 se habían incorporado al expediente remitido a los jueces de instrucción, pero la fiscalía tiene que determinar si han prescrito.

Otras tres denuncias —dos por violación y una por intento de violación— también se han presentado o se presentarán en su contra.

Bruel se encuentra bajo control judicial, lo que significa que no se le permite salir del territorio francés.

Fuente: AFP

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Patrick Bruel

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