El boom del teatro porteño, que pone a la avenida Corrientes a la altura de Broadway y el West End

Una recreación de las principales marquesinas del circuito comercial porteño que se desarrolla a lo largo de la calle Corrientes y adyacencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avenida Corrientes lleva décadas con el apodo de “la calle que nunca duerme”, pero en lo que va de 2026 ese título dejó de ser solo una frase hecha para convertirse en una descripción casi literal de lo que ocurre noche tras noche frente a las marquesinas iluminadas de sus teatros. El circuito comercial porteño atraviesa uno de los momentos más intensos de su historia, con una cartelera que acumula grandes producciones, figuras de primera línea y cifras de público que, según los propios productores, no tienen antecedentes recientes.

Los datos de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) correspondientes a la semana del 1 al 7 de junio de 2026 (la última disponible) confirman el fenómeno con números concretos. “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, en el Gran Rex, encabeza el ranking de recaudación, seguido por “Billy Elliot” en el Ópera y “Sottovoce” en el Nacional Sancor Seguros. Completan el top ten “Desde el jardín” (Metropolitan), “Hairspray” (Coliseo -ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear, pero dentro de este circuito céntrico-), “Rocky” (Lola Membrives, segunda temporada), “El Jefe del Jefe” (La Plaza), “Una navidad de mierda” (Premier, segunda temporada), “Annie” (Broadway) y “La cena de los tontos” (Astral, segunda temporada). La foto es la de una cartelera que, para bien o para mal según desde dónde se mire, concentra una potencia inédita en un solo tramo de ciudad.

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Una multitud se congrega frente al Teatro Tabaris en Buenos Aires, esperando el ingreso a una función de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' en una noche vibrante de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charlie y la fábrica de los 50.000

Si hubiera que elegir un solo número para ilustrar la temperatura del momento, ese número sería 50.000. Esa es la inusitada cantidad de entradas vendidas por “Charlie y la Fábrica de Chocolate” en su primera quincena de junio, entre el 4 y el 15 del mes, apenas once días de funciones en una sala cuyo aforo es de 3.200 espectadores. La cuenta oficial de Multiteatro en X lo describió sin eufemismos: “Sorprende la demanda de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, superando las 50.000 entradas vendidas solo en su primera quincena de junio. A más de un mes del inicio de las vacaciones de invierno, el suceso teatral del año ratifica el rumbo de las mega-producciones en el Gran Rex”.

Carlos Rottemberg, productor y titular de Multiteatro, fue quien lo anunció con la precisión de alguien que lleva décadas leyendo el termómetro del teatro porteño: “Llegamos a la función de prensa con 40.000 entradas vendidas y vamos a terminar este lunes 15, la quincena, con 50.000. Son números anormales para el teatro”. Rottemberg sabe de lo que habla: produce espectáculos en el top ten y también en el otro grupo, el de los más de doscientos títulos que se reparten el 46% restante del público.

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Billy Elliot, en el Teatro Ópera, se ubicó en el segundo lugar según la última planilla de AADET (Crédito: Jaime Olivos)

La polarización, el elefante en la sala

Rottemberg no esquiva la contradicción. La enuncia con la misma energía con la que celebra los récords: “Decime dónde me ponés el micrófono y te digo las dos verdades. No miento en ninguna de las dos”. Y las dos verdades son estas: el 54% de la audiencia del circuito industrial se concentra en apenas diez títulos, mientras que más de doscientos espectáculos se dividen el 46% restante. La cuenta de Multiteatro lo sintetizó en su balance de mayo de 2026 contra mayo de 2025 con una frase que podría ser el título de una obra en sí misma: “Macro y microeconomía teatral en su máxima expresión”.

El dato no es menor. El circuito industrial porteño experimenta un aumento real de espectadores, pero ese crecimiento no se distribuye de manera pareja. La suma de nombres propios de alto poder de convocatoria —muchos de ellos figuras forjadas en la televisión abierta de otra época— más el año récord en musicales de gran producción, explican la tendencia. Lo que queda fuera del foco son las más de doscientas propuestas que sobreviven con el casi la mitad del pastel. Y entonces, surge la duda: ¿es sostenible este presente o la temporada toma forma de burbuja?

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Sottovoce completó el podio de obras más vistas en la semana del 1 al 7 de junio según AADET (Crédito: Gabriel Machado - Gentileza prensa)

Y hay más: el circuito independiente atraviesa su etapa más crítica, según el mismo balance de Multiteatro. El boom que llena el Gran Rex y el Ópera no necesariamente derrama sobre las salas más pequeñas. El teatro porteño, en 2026, tiene dos velocidades muy distintas.

Los precios que el público acepta pagar

Que la gente pague no es una novedad; que pague lo que está pagando sí merece atención. Según los datos de AADET, el precio promedio de entrada más alto de la semana del 1 al 7 de junio correspondió a “Sottovoce”, con un ticket medio de $69.194, seguido por “Billy Elliot” ($68.795) y “Charlie y la Fábrica de Chocolate” ($65.731). “Rocky” promedió $63.647, “Una navidad de mierda” $62.336 y “Desde el jardín” $61.772. En el extremo de los rangos, “Billy Elliot” ofrece entradas desde $29.750 hasta $90.000, mientras que “La cena de los tontos” va de $27.500 a $65.000.

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Guillermo Francella en Desde el jardín, que ocupa el cuarto lugar de la taquilla (Prensa SMW)

El público, entonces, no solo va al teatro: va al teatro y paga entradas que en muchos casos superan ampliamente el valor de una cena en el mismo radio de Corrientes. Paradoja que se vuelve más llamativa si se considera que los estacionamientos cierran casi al mismo tiempo que terminan las funciones, el transporte público escasea a esa hora y la cena previa al espectáculo dentro del barrio teatral no es precisamente la opción más elegida por quienes ajustan el cinturón en otros rubros. El teatro, para ese sector de público, es una prioridad que resiste la crisis del bolsillo.

Las salas llenas y el 100% que no está en Corrientes

El indicador de ocupación de sala, siempre según AADET, agrega otra capa al análisis. “Sottovoce” registró un 99% de ocupación en el Nacional Sancor Seguros (1.100 butacas) y “Desde el jardín” alcanzó el 96% en el Metropolitan (860 butacas). Pero el 100% absoluto de la semana lo logró “Gordillo 20 años + 1”, en el Auditorio Belgrano y el Teatro Devoto, ambos bien lejos del epicentro de Corrientes. El teatro porteño, en su amplitud, no cabe solo en unas pocas cuadras.

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El mapa de los teatros sobre Corrientes del Obelisco hacia el bajo porteño

Completan el ranking de mayor ocupación “Mike Chouhy - Ruido de mate” (96%), “Pablo Agustín - Criado por lobos” (95%), “Una navidad de mierda” (94%), “Noelia Pace - Sesión de Mediumnidad” (93%), “Sarmiento, la clase” y “Ana María Bovo - Humor Bovo” (ambas con 91%) y “Prima Facie” (90%). Nombres que no siempre figuran en los rankings de recaudación pero que llenan sus salas con una consistencia que habla de públicos fieles y propuestas bien calibradas para su audiencia específica.

Los teatros del circuito comercial de la avenida Corrientes entre el Obelisco y Montevideo

En cuanto a funciones, “La función que sale mal”, en el Multiteatro, lideró la semana con 8 presentaciones, aunque no figura entre los diez primeros por recaudación. La siguen “Billy Elliot” (7), “Charlie y la Fábrica de Chocolate” (6), “El Jefe del Jefe” (6) y “Annie” (6). Una cartelera activa que no da respiro.

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El último tramo de la concentración teatral de la avenida Corrientes: entre Montevideo y Ayacucho, pasando Callao

Por qué ahora: la explicación de quienes ponen el dinero

Adrián Suar, actor, director y productor que este año tiene simultáneamente en cartel “Sottovoce”, “Desde el jardín”, “Las hijas”, “El jefe del jefe”, “Secreto en la montaña” y “La cena de los tontos”, tiene una explicación para el fenómeno: “Lo que tiene la particularidad de este año es que hay un fenómeno de muchos espectáculos exitosos en la calle Corrientes. Se unieron, se agruparon casi de casualidad, porque no pasa todos los años: desde tres, cuatro musicales grandes, más allá de los otros espectáculos que hay, y una cantidad de comedias y obras dramáticas de todo tipo”.

Suar describe un ecosistema en el que la mayoría de las obras hace “una media buena”, algunos títulos se recortan con cifras considerables y otros viven bien sin llegar al top ten pero generan trabajo real para toda la cadena: asistentes, productores, maquinistas, técnicos. “Por eso decimos que siempre Buenos Aires, después de Broadway y junto con Londres, es la ciudad más importante a nivel cultural, teatral y de ofertas tan distintas", resume.

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Adrián Suar señala: "Esto no se da todos los años" (José Scalzo)

Diego Romay, productor de “Billy Elliot” —un proyecto con dos años de planificación y cientos de personas involucradas—, añade una variable que los productores suelen mencionar en voz baja y que él prefiere decir con todas las letras: la estabilidad del dólar. “Contar con una mayor estabilidad cambiaria ayuda muchísimo. Nos permite proyectar mejor los costos, asumir compromisos de largo plazo y trabajar con estimaciones más realistas sobre ingresos y egresos. Los productores no le tenemos miedo al riesgo; convivimos con él todos los días. Lo que necesitamos es poder medirlo“. Para Romay, parte del boom actual tiene que ver precisamente con eso: cuando la economía ofrece mayor previsibilidad, los proyectos ambiciosos se vuelven posibles.

Ezequiel Corbo, productor de “La cena de los tontos” y “El Chat de mamis”, señala otro ingrediente: la coincidencia inédita de figuras de primer nivel en cartel al mismo tiempo. “No tengo el recuerdo de que estén todos juntos en cartel hace mucho tiempo. Tenemos a Suar, Francella, Bossi, Bermúdez, Nico Vázquez, Peretti y por otro lado musicales imponentes como Charlie y la fábrica de chocolate, Billy Elliot, Hairspray, Annie”. A eso suma la multiplicación de obras con públicos específicos —como “El Chat de mamis”— que amplían la base de espectadores más allá del núcleo tradicional. Y advierte que el ciclo no terminó: “Todavía no comenzaron muchos de los espectáculos infantiles que seguramente traerán otra porción interesante de público”.

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Para Diego Romay, la estabilidad del dólar es fundamental para encarar grandes producciones

Nico Vázquez y la vara que se eleva

Nicolás Vázquez, protagonista y director de “Rocky” junto a Mariano Demaria y productor artístico de “Annie, el musical” con Gustavo Yankelevich, lo ve desde la perspectiva de quien lleva años apostando a producciones de escala. “Rocky es la obra más vista por acumulado. Pero sobre todo como productor, lo que festejo es que no se subestime al público, que se eleve la vara en todo sentido, ya sea haciendo una superproducción o haciendo una comedia”. Vázquez, que viaja con frecuencia y ve teatro en el exterior, traza una comparación que resume el orgullo del sector: “Ya no tenés que viajar a Estados Unidos o a Londres para ver un gran título. Lo podés ver en tu propio país y eso es hermoso”.

“Rocky”, que describe como “una mezcla de cine y teatro”, lleva dos años entre las obras más vistas del país y es, según sus productores, el tipo de propuesta que demuestra que el teatro de Corrientes puede ofrecer algo que no es réplica ni copia, sino una versión propia con identidad argentina.

Nico Vázquez asegura: “Ya no tenés que viajar a Estados Unidos o a Londres para ver un gran título

Carla Calabrese, productora de “El curioso incidente del perro a medianoche” (que se estrena el jueves 18 de junio), basada en la novela de Mark Haddon, describió en Infobae en Vivo la tensión permanente que define al teatro porteño de alta producción: “La exigencia es enorme. Tenés que poder ver algo muy parecido a lo que se ve en Broadway, pero a la vez te exigen que no sea una réplica. Es como estar manejando ese lugar en donde no sea réplica y no pierda el espíritu”. Para Calabrese, la inversión tiene una dimensión que va más allá del balance económico: “Creo que los países donde tenemos situaciones económicas complicadas, donde hay muchos problemas, si no tenemos el refugio de lo que es el buen teatro, realmente no sabés dónde ir para identificarte, para compartir tus problemas, para entender lo que le pasa al otro”.

Miguel Pardo, productor de la obra “Ni media palabra”, con Nicolás Cabré, en el Paseo La Plaza, define como “superpositivo” el momento actual del teatro. Según su punto de vista, “se están ganando nuevas generaciones que están yendo al teatro, y eso termina generando un hábito a un futuro cercano”. Subraya que el fenómeno es “increíble” porque “es uno de los pocos países que tiene teatro fuertísimo en invierno y teatro fuertísimo en verano”, con plazas como Mar del Plata y Carlos Paz, además de la actividad sostenida en calle Corrientes y en otras zonas de la ciudad.

El productor cordobés Miguel Pardo apuesta a ganar las nuevas generaciones para el teatro

Para Pardo, la clave es la diversidad de propuestas: ”Tenés desde comedias musicales hasta shows de magia, stand up, de todo. Hace que ganemos no solamente los viejos clientes de teatro de toda la vida, sino los nuevos, que vio que lo mismo que puede ver en Londres, en Nueva York o en Madrid lo puede ver en Buenos Aires, y que, si no lo vio allí, luego lo puede ver en verano. Es una cascada interminable".

La sombra larga del futuro

Rottemberg celebra el presente pero no se permite ignorar lo que viene. Con la claridad de quien va a cumplir 70 años y lleva décadas en el negocio, plantea una pregunta que nadie en la industria quiere responder todavía: ¿qué pasa cuando ya no estén todos estos nombres en cartel al mismo tiempo?

Carlos Rottemberg, preocupado por el futuro ante la escasez de figuras populares surgidas de la televisión, como sucede ahora (Credito: Jose Tetty)

“Mirar con alegría la foto del momento, a mí me trae mucha preocupación por el futuro, no de mi generación”, dice. “Me preocupa para la generación de mi hijo, porque lo que yo llamo teatro industrial, al no haber ficción cómica en televisión, ya no hay más cómicos que surjan de la tele para encabezar. Van falleciendo figuras importantes —el último, Luis Brandoni—, cabezas de compañía. Hay una generación que se perdió”. Y ofrece el dato más elocuente de todos: “Cuando yo comencé en esto, la generación de los Calvo y Darín tenían veintipico de años. Hoy el actor más joven del teatro industrial en la avenida Corrientes es Nico Vázquez, que tiene 49”.

Esa misma mirada dual la tiene Gisella Sirera, directora de la obra “En busca del Sexo Perdido” en el Paseo La Plaza, una de las 200 que pelean por una porción de los espectadores que dejan los tanques: “Llevamos dos años bancando cartel, con el contexto en qué estamos es un privilegio. Creo que el mercado teatral está más vivo qué nunca porque la gente, frente a la situación económica que estamos pasando, necesita buscar un remanso, dos horas donde el cuerpo se afloje. Y en Calle Corrientes empezó a pasar algo más: al haber falta de ficción en la tele, los actores viran a un teatro más jugado, más vivo. Eso hace que el público empiece a descubrir propuestas que venían siendo del off y que ahora tienen un lugar en Corrientes, donde tienen tantísima más visibilidad. Corrientes se abrió y el público se encontró con un teatro que siempre estuvo, esperando que lo miren”.

La directora Gisella Sirera asegura que "el mercado teatral está más vivo que nunca"

Pero su mirada no se limita a la platea desbordante de los fines de semana: “Corrientes no es solo la foto del sábado lleno. Es el martes de frío con 20 personas en la platea, los volanteros abajo de la lluvia tratando de vender la obra, es muchas veces decir ‘como llegar a pagar los gastos’”.

El diagnóstico, en general, es preciso y algo incómodo: el teatro industrial porteño, el que sostiene edificios de costo millonario en Corrientes, las giras con primeras figuras y las temporadas en plazas turísticas, depende de una generación de actores que la televisión abierta dejó de producir hace tiempo. Habrá que ver si la nueva generación de influencers, que muchas veces llenan estadios, se puede calzar esos zapatos.

“Teatro va a haber siempre, teatro hay desde los griegos”, aclara Rottemberg. Lo que no está garantizado es el modelo específico que hoy llena el Gran Rex con 50.000 entradas en once días. Por ahora, las marquesinas del circuito comercial siguen encendidas. La calle que nunca duerme lleva meses sin siquiera cabecear.