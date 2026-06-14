Una persona murió en un choque múltiple entre una camioneta, un camión y una trafic en la zona de Vaca Muerta

Los equipos médicos y rescate trabajan sobre la Ruta 7, luego del incidente que dejó a una persona fallecida (Créditos: Chañar Digital)

En Neuquén, un grave accidente vial involucró a tres vehículos y dejó una persona muerta en la ruta provincial 7, a la altura de Tratayen, en la zona de Vaca Muerta.

La persona que conducía una camioneta —quien se convirtió en la víctima mortal del siniestro— colisionó primero con un camión, lo que provocó que este último quedara atravesado en la calzada y desencadenara un segundo impacto con una trafic. Las autoridades implementaron restricciones de tránsito en el sector tras el siniestro.

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El choque ocurrió hoy, cerca de las 7 de la mañana. La intervención de equipos de emergencia derivó en un operativo inmediato, que incluyó la derivación de los heridos a hospitales de la región. El conductor del camión fue trasladado al hospital de Añelo, mientras los ocupantes del minibús fueron llevados a un centro de salud en San Patricio del Chañar.

La víctima mortal fue identificada únicamente como el conductor de la camioneta, pero hasta hora no se informó su nombre ni otros datos personales.

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Otros incidentes en la provincia

Por otra parte, ayer se activó un operativo policial en el oeste de la ciudad de Neuquén, cuando se halló un automóvil volcado y abandonado dentro de la laguna San Lorenzo. Según informó LM Neuquén, el episodio fue reportado al Centro de Operaciones Policiales cerca de las 8:35, en la intersección de las calles Racedo y Domingo Matheu.

Personal de la Policía de Neuquén y una dotación del Cuartel N° 6 de Bomberos acudieron al lugar, donde encontraron un Fiat Punto dado vuelta, con las ruedas hacia arriba, dentro del espejo de agua.

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Tres bomberos trabajan en sacar un vehículo volcado, dentro de la laguna de San Lorenzo (foto: LM Neuquén).

De acuerdo con lo señalado por dicho medio, el vehículo permanecía parcialmente sumergido cuando los rescatistas comenzaron la intervención. El subcomisario Eduardo Moreno explicó que se procedió a la apertura forzada del baúl utilizando herramientas hidráulicas, con el objetivo de descartar la presencia de personas atrapadas. Tras la inspección, se confirmó que no había ocupantes ni víctimas en el interior del rodado.

La investigación del hecho quedó a cargo del personal de la Comisaría 16, que intenta determinar cómo y cuándo el automóvil terminó en la laguna. Según fuentes extraoficiales citadas por LM Neuquén, el vehículo sería utilizado por la pareja de la propietaria del rodado, quien reside en las inmediaciones del lugar donde se produjo el hallazgo.

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Por el momento, no se informó oficialmente quién conducía el auto cuando se produjo el incidente. Las hipótesis iniciales apuntan a que el conductor podría haber perdido el control durante la madrugada y abandonó el lugar por sus propios medios. También circulan versiones sobre posible consumo de alcohol en el episodio.

Complicaciones en el tránsito de las rutas de Neuquén por fuertes vientos y nevadas (foto: LM Neuquén)

A su vez, el clima con fuertes nevadas y vientos de ayer complicó el panorama en la provincia neuquina, generando cortes de rutas, un camionero varado y varios operativos de asistencia vial en la región de Vaca Muerta y el norte provincial. Según informó el titular de Defensa Civil de la Provincia, Carlos Cruz, el episodio más complejo se registró en la ruta provincial 5 a la altura del arroyo Carranza, donde el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas y solo fue restablecido de manera gradual y asistida por la policía y Protección Civil.

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Además, un camionero quedó varado sobre la ruta provincial 6 cerca de Filo Morado, lo que requirió la intervención de los bomberos voluntarios de Buta Ranquil y el posterior envío de un vehículo pesado de la Dirección Provincial de Vialidad para mover el camión. Otra complicación se presentó en el cruce de la ruta provincial 8 con la ruta provincial 7, en las inmediaciones de Rincón de los Sauces, donde el barro en la calzada limitó la circulación a vehículos livianos y personal de Defensa Civil y bomberos asistieron a una camioneta en dificultades.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones al circular por rutas interurbanas del interior provincial debido a la posibilidad de hielo en la calzada y aconsejaron el uso de cadenas y verificar el estado de las rutas antes de salir.

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