Fin de semana mortal en los Alpes: siete montañistas fallecieron tras una ola de accidentes

Alpinistas en el Mont Blanc, Courmayeur, Italia. Autoridades alertan por riesgos extremos tras un fin de semana trágico con siete montañistas muertos en los Alpes. (REUTERS/Lisi Niesner/archivo)

Una serie de accidentes mortales en cadena ha sacudido la región de los Alpes, dejando un saldo de al menos siete montañistas muertos en tres sectores diferentes de la cordillera. Según los boletines oficiales emitidos por las autoridades de rescate de Francia e Italia, la combinación de desprendimientos imprevistos y condiciones meteorológicas extremas desencadenó la peor jornada para el alpinismo europeo en lo que va de la temporada.

El incidente más grave ocurrió en el norte de Italia, en el macizo del Gran Paradiso. El Cuerpo Nacional de Socorro Alpino y Espeleológico (CNSAS) del Valle de Aosta informó que tres escaladores de nacionalidad italiana cayeron al vacío mientras ascendían la exigente cara norte de la montaña.

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De acuerdo con el reporte técnico del director del equipo de rescate local, Paolo Comune, difundido en los balances de emergencia recopilados por el medio especializado The-Ski-Guru, las víctimas, identificadas como hombres de 29, 39 y 49 años, progresaban en una línea encordada cuando uno de ellos perdió el equilibrio a unos 3.500 metros de altitud, arrastrando al grupo en una caída libre de casi 400 metros sobre el hielo.

Tragedia en el macizo del Mont Blanc

La vertiente italiana del macizo. Detrás del pico del Mont Blanc de Courmayeur se divisa la cúpula nevada del Mont Blanc, zona afectada por los recientes e incidentes mortales en los Alpes. (Wikipedia)

De forma simultánea, el área del Mont Blanc registró tres bajas en la vertiente francesa, según confirmaron los despachos de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix. La unidad policial reportó el hallazgo de los cuerpos de dos hermanos franceses, de 24 y 25 años, en las inmediaciones del Mont Maudit, detallando que ambos se vieron sorprendidos por un brusco cambio en las condiciones del terreno durante las primeras horas del sábado.

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Pocas horas más tarde, la misma PGHM confirmó que un tercer deportista de origen francés falleció tras precipitarse desde una altura estimada en 1.000 metros en el espolón de Brenva, una de las rutas más técnicas del macizo.

FOTO DE ARCHIVO: Turistas frente al Matterhorn (Cervino) en Zermatt, Suiza. Tras la muerte de un alpinista francés en el Pic Tyndall, autoridades alertan por riesgos en la zona. (REUTERS/Denis Balibouse/archivo)

La última fatalidad de esta secuencia se localizó en el Cervino (Matterhorn), donde las agencias de rescate del Servicio de Socorro Alpino del Cervino informaron a los corresponsales regionales la recuperación del cuerpo de otro montañista francés que cayó en el sector del Pic Tyndall, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

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Alerta por degradación térmica en las cumbres

Expertos del Sindicato Nacional de Guías de Montaña (SNGM) advirtieron en un comunicado que las cordilleras alpinas presentan actualmente una inestabilidad térmica anómala. Los voceros del organismo explicaron que el aumento drástico de las temperaturas veraniegas ha acelerado el derretimiento de las capas superficiales de nieve compacta, dejando expuesto el “hielo negro”, una superficie sumamente resbaladiza y dura que inutiliza los sistemas tradicionales de anclaje y crampones.

A esto se suma el riesgo constante de desprendimientos de rocas, provocado por la degradación del permafrost —el suelo congelado que actúa como cemento natural en las paredes de roca—, transformando rutas habitualmente seguras en trampas impredecibles.

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El Socorro Alpino Valdostano (SAV) emitió un comunicado oficial titulado "Estamos cerca de las familias" tras coordinar las complejas tareas de recuperación en el Mont Blanc y el Cervino. (Foto: Socorro Alpino Valdostano)

Las misiones de recuperación del fin de semana requirieron el despliegue de múltiples helicópteros y especialistas en rescate vertical debido a la complejidad de los accesos.

El director del Socorro Alpino Valdostano, Paolo Comune, dijo que aunque las condiciones generales no son de alarma extrema, la escasa cantidad de nieve obliga a tomar precauciones atípicas: “Si queremos programar gite (excursiones) debemos calcular como si estuviéramos hacia mitad o fines de julio”.

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El organismo cerró la jornada con un mensaje de condolencias oficial titulado “Estamos cerca de las familias” ante las complejas 24 horas vividas en la región.