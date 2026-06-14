La policía clausuró en 1917 la única muestra individual de Modigliani y la obra más escandalosa ahora sale a subasta

La obra es Nu assis au collier (Desnudo sentado con collar), fechada en 1917, y saldrá a la venta en la subasta nocturna del 24 de junio

La obra es Nu assis au collier (Desnudo sentado con collar), fechada en 1917, y saldrá a la venta en la subasta nocturna del 24 de junio.

Nu assis au collier es uno de los siete desnudos completos incluidos en la exposición individual que Modigliani presentó en diciembre de 1917, la única organizada durante su vida breve y marcada por la enfermedad. La policía cerró aquella muestra la primera noche por considerarla indecente.

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La pintura muestra a una mujer desnuda, con los ojos cerrados, una mano aferrada a un collar de coral y la otra apoyada sobre el regazo en una posición próxima a los muslos.

Oliver Barker, presidente de Sotheby’s Europa, dijo que conoce la pintura desde hace mucho tiempo y que llevaba años esperando representarla en una subasta de este tipo. También sostuvo que llega al mercado en un momento en que el interés por Modigliani “es posiblemente mayor que nunca”, y vinculó ese escenario al drama biográfico sobre el artista protagonizado por Johnny Depp en 2024 y a un nuevo catálogo razonado del estudioso Marc Restellini.

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Johnny Depp en el rodaje de 'Modigliani, tres días en Montparnasse'

Barker también comparó esta composición con la obra posterior de Pablo Picasso Le Rêve (1931): “Estamos viendo un momento muy privado, pero al mismo tiempo son casi religiosas, porque creo que están mirando pinturas religiosas del quattrocento”.

El mismo modelo de Nu assis au collier aparece en Nu au collier, del Allen Memorial Art Museum de Oberlin College, y en Nu aux yeux clos, del Guggenheim New York, ambas de 1917. Barker añadió que, aunque no cree que Modigliani pretendiera pintar obscenidades, probablemente sí intentaba provocar al público.

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Al comparar estos desnudos con Olympia de Manet, Barker dijo: “Fueron presentados de una manera en la que el artista se atrevía a plantarse y cuestionar la convención”. Esa lectura se apoya también en la rareza del conjunto: Modigliani pintó más de 300 cuadros antes de morir de tuberculosis, pero solo entre 30 y 35 fueron desnudos.

La obra pertenece a la colección Lewis, que se exhibirá al público en Sotheby’s London entre el 10 y el 23 de junio, y sus 48 piezas tienen una estimación combinada superior a £200 millones (USD 268 millones), la más alta asignada en Europa a una colección de un solo propietario.

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Modigliani

Con un valor estimado en £45 millones, la obra se suma a otros retratos procedentes de la colección familiar del multimillonario británico Joe Lewis, expropietario del club Tottenham Spurs.

Joe Lewis compró la pintura en 1995 por USD 12,4 millones en Christie’s, procedente de la colección del abogado neoyorquino Ralph F. Colin y de Georgia Talmey Colin. La venta de junio será la tercera vez que este desnudo llega a subasta.

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La casa ya obtuvo resultados recientes de peso con el artista: en octubre vendió en París Elvire en buste (1918-19) por 27 millones de euros (USD 31,4 millones), un récord de subasta para Modigliani en esa ciudad. El récord absoluto del pintor en subasta sigue en USD 170 millones, alcanzado por Nu Couché (1917-18) en Christie’s en 2015.

El récord absoluto del pintor en subasta sigue en USD 170 millones, alcanzado por Nu Couché (1917-18) en Christie’s en 2015

La asesora de arte Megan Fox Kelly atribuyó al medio Artnet News la solidez del mercado de Modigliani a esa escasez y a la singularidad de su estilo. “Hay relativamente pocas obras de Modigliani verdaderamente importantes disponibles, aunque verlas aparecer en subasta de vez en cuando puede crear la impresión de que hay muchas oportunidades de adquirir una”, dijo.

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“En realidad, no las hay, y los coleccionistas sofisticados entienden muy bien esa escasez. Esa demanda sostenida de coleccionistas muy conocedores sigue impulsando su mercado”, añadió Kelly. También afirmó al mismo medio: “No creo que el mercado haya tocado techo”.