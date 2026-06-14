Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios: 14.00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) / 13.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 12.00 (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras) / 17.00 (España)

Televisación: Dsports (Argentina - Sudamérica) / La 1 de RTVE y DAZN (España) / Vix (México) / Peacock, Fox y Telemundo (Estados Unidos) / Fox+ (Costa Rica)