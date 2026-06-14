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Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Tras quedar afuera en fase de grupos en dos Copas consecutivas, el elenco alemán buscará alimentar su mote de favorito al título. Su rival será una selección debutante

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Horarios: 14.00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) / 13.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 12.00 (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras) / 17.00 (España)

Televisación: Dsports (Argentina - Sudamérica) / La 1 de RTVE y DAZN (España) / Vix (México) / Peacock, Fox y Telemundo (Estados Unidos) / Fox+ (Costa Rica)

10:00 hsHoy

La rebelión de una selección a un mes del Mundial que terminó con un cambio de entrenador: “El cuento de hadas se convirtió en un drama”

Curazao, que debutará en la Copa del Mundo 2026, se había quedado sin técnico a poco del inicio de la competencia y recurrió nuevamente al neerlandés Dick Advocaat

Dick Advocaat será el entrenador de la selección de Curazao en el Mundial 2026 (Troy Taormina-Imagn Images)
Dick Advocaat será el entrenador de la selección de Curazao en el Mundial 2026 (Troy Taormina-Imagn Images)

Una de los debutantes de la Copa del Mundo 2026 será la selección de Curazao. El pequeño país del Caribe vivió una situación particular en cuanto a la conducción del plantel que desató un terremoto interno con el regreso de Dick Advocaat, el experimentado entrenador neerlandés que había renunciado a comienzos de año y volvió a tomar el cargo a un mes del comienzo del Mundial.

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09:51 hsHoy

EL ESTADIO DEL PARTIDO

09:35 hsHoy

El marroquí Jalal Jayed será el árbitro principal. Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad serán los jueces de línea. El sudafricano Tom Abongile será el cuarto árbitro.

México vs Argentina
Jalal Jayed será el árbitro del partido (Foto: Reuters/Pablo Sanhueza)
09:21 hsHoy

PROBABLES FORMACIONES

Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha, Wirtz; Musiala, Sané y Havertz.

Curazao: Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Chong y Locadia.

09:07 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido que protagonizarán Alemania y Curazao por el Grupo E en Houston.

Previa Alemania vs. Curazao

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