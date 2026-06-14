Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios: 14.00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) / 13.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 12.00 (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras) / 17.00 (España)
Televisación: Dsports (Argentina - Sudamérica) / La 1 de RTVE y DAZN (España) / Vix (México) / Peacock, Fox y Telemundo (Estados Unidos) / Fox+ (Costa Rica)
Una de los debutantes de la Copa del Mundo 2026 será la selección de Curazao. El pequeño país del Caribe vivió una situación particular en cuanto a la conducción del plantel que desató un terremoto interno con el regreso de Dick Advocaat, el experimentado entrenador neerlandés que había renunciado a comienzos de año y volvió a tomar el cargo a un mes del comienzo del Mundial.
EL ESTADIO DEL PARTIDO
El marroquí Jalal Jayed será el árbitro principal. Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad serán los jueces de línea. El sudafricano Tom Abongile será el cuarto árbitro.
PROBABLES FORMACIONES
Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha, Wirtz; Musiala, Sané y Havertz.
Curazao: Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Chong y Locadia.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido que protagonizarán Alemania y Curazao por el Grupo E en Houston.