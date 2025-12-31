Tai chi: cómo alivia el dolor y mejora la movilidad de personas con artrosis de rodilla

El tai chi ayuda a prevenir caídas y favorece la estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tai chi ha logrado captar la atención de los adultos mayores en Perú debido a sus beneficios físicos y emocionales. Programas dirigidos por el Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de Salud (Minsa) han sumado el tai chi a sus actividades para este grupo poblacional, impulsando su práctica en centros de atención y espacios públicos.

Según cifras oficiales, más de 10 mil adultos mayores de la capital participaron en talleres de tai chi organizados por la Municipalidad de Lima durante el último año. En este contexto, resulta relevante destacar que el tai chi alivia el dolor y mejora la movilidad de quienes tienen artrosis de rodilla, una condición frecuente en personas de edad avanzada.

Cómo el tai chi alivia el dolor y mejora la movilidad de personas con artrosis de rodilla

La artrosis de rodilla afecta la calidad de vida, limitando la movilidad y generando molestias constantes. El tai chi se presenta como una alternativa terapéutica segura gracias a sus movimientos suaves y controlados. Diversos estudios médicos han demostrado que la práctica regular de tai chi reduce la intensidad del dolor y optimiza la función articular en pacientes con artrosis de rodilla. Este arte marcial chino, adaptado como ejercicio de bajo impacto, favorece la flexibilidad y el fortalecimiento muscular sin someter la articulación a esfuerzos excesivos.

La artrosis de rodilla afecta la calidad de vida, limitando la movilidad y generando molestias constantes (Imasgen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en rehabilitación coinciden en que el tai chi mejora la propiocepción, o la capacidad del cuerpo para percibir el movimiento y la posición de las articulaciones. Esta característica ayuda a prevenir caídas y favorece la estabilidad. Además, se suele reportar una disminución en la rigidez matutina y una mayor facilidad para caminar y realizar actividades cotidianas. La práctica sistemática del tai chi, bajo supervisión profesional, contribuye a que los pacientes con artrosis de rodilla mantengan su independencia y reduzcan el uso de analgésicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el tai chi una intervención eficaz y segura para el manejo del dolor crónico por artrosis, especialmente cuando se integra a un programa multidisciplinario que incluye fisioterapia y educación en hábitos saludables.

Otros beneficios del tai chi para la salud articular

El tai chi no solo beneficia a personas con artrosis de rodilla. Sus movimientos lentos y coordinados, combinados con técnicas de respiración y concentración, promueven la salud de todas las articulaciones. La disciplina ayuda a mejorar la postura, el equilibrio y la fuerza muscular en piernas, caderas y columna vertebral. Varios estudios han documentado una reducción en la progresión de la artrosis y una mejoría en el rango de movimiento articular tras varias semanas de práctica.

Una señora mayor demuestra la belleza de la tercera edad practicando yoga en un parque, fusionando meditación y ejercicio físico. Este momento de tranquilidad refleja su dedicación al cuidado del cuerpo sano y al fomento de una salud duradera, simbolizando la conexión con la naturaleza y la búsqueda de longevidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

La práctica del tai chi también se asocia con una disminución de la inflamación, lo que impacta positivamente en el bienestar general de quienes padecen enfermedades articulares. Además, su enfoque integral permite reducir el estrés y la ansiedad, factores que pueden agravar la percepción del dolor. El tai chi resulta accesible para personas de diferentes edades y condiciones físicas, ya que permite adaptar el nivel de dificultad a las necesidades individuales.

Cómo practicar el tai chi para la artrosis de rodilla

Para aprovechar los beneficios del tai chi en el manejo de la artrosis de rodilla, se recomienda acudir a clases grupales dirigidas por instructores capacitados. Los movimientos deben adaptarse a las limitaciones físicas de cada persona, priorizando la seguridad y la progresión gradual. La duración de las sesiones varía entre 30 y 60 minutos, con una frecuencia de dos a tres veces por semana.

El entorno ideal es un espacio amplio y tranquilo, con calzado cómodo y ropa holgada que facilite la movilidad. Los ejercicios suelen iniciar con calentamiento articular y respiración profunda, seguidos por secuencias de movimientos suaves que involucran flexión y extensión de rodillas, desplazamientos laterales y cambios de peso corporal. Es fundamental consultar con un médico antes de comenzar la práctica, especialmente en casos de artrosis avanzada o enfermedades crónicas asociadas.