Salud

Dieta paleo bajo la lupa: dos especialistas analizaron sus riesgos y beneficios para la salud

En el podcast Tengo un Plan, dos nutricionistas debatieron los argumentos científicos y las bases evolutivas de esta alimentación

Guardar
La evidencia científica sobre los
La evidencia científica sobre los beneficios y riesgos de la dieta paleolítica es evaluada por expertos en nutrición (Freepik)

El podcast Tengo un Plan reunió a especialistas para discutir los fundamentos fisiológicos, evolutivos y la evidencia científica detrás de la dieta paleolítica, exponiendo posturas opuestas y analizando tanto los beneficios como los riesgos de este enfoque alimentario.

El debate estuvo a cargo de dos voces destacadas en el ámbito de la nutrición. Juan Bola, nutricionista español especializado en nutrición evolutiva, dietas bajas en carbohidratos y alimentación paleolítica, es conocido por su labor divulgadora y como autor de libros sobre salud. Frente a él, Miguel López Moreno, doctor en Ciencias de la Alimentación, dietista-nutricionista, profesor e investigador universitario en España, lidera un grupo de investigación enfocado en dietas y salud planetaria. Sus trayectorias y enfoques divergentes enriquecieron la discusión sobre los fundamentos, beneficios y riesgos de la dieta paleo.

Argumentos a favor de la dieta paleo

“Me gusta mucho la paleontología y hemos sido altamente carnívoros desde hace muchísimo tiempo”, afirmó Bola al inicio del debate.

Bola argumentó que la fisiología humana demuestra una adaptación prolongada al consumo de carne: “Llevamos miles, millones de años comiendo carne y hoy en día, por ejemplo, tenemos un pH estomacal muy ácido, de 1,5. Tenemos un intestino que realmente favorece la absorción de nutrientes de origen animal. Eso es clarísimo”.

La dieta paleo se basa
La dieta paleo se basa en alimentos de origen animal, vegetales de bajo índice glucémico, frutos secos y frutas (Imagen ilustrativa Infobae)

Según su perspectiva, la dentadura y el aparato digestivo humanos evidencian una dieta mayormente carnívora, reforzada por la invención de herramientas para la caza y el procesamiento de alimentos.

Al describir la dieta paleo, Bola indicó que se basa en alimentos de origen animal, vegetales de bajo índice glucémico, frutos secos, coco y frutas, excluyendo legumbres y cereales por distintas razones. Subrayó que este modelo nutricional se inspira en los recursos disponibles para los ancestros humanos hace más de diez mil años.

“Es un tipo de alimentación baja en carbohidrato. Está la cetogénica, que es la más estricta, y luego tenemos la tipo paleo, que incluye algo más de carbohidrato en forma de tubérculo y fruta”, detalló Bola. Además, remarcó que la selección artificial y los cambios introducidos por el ser humano han modificado radicalmente la alimentación contemporánea.

Cuestionamiento del método científico

Por su parte, López cuestionó el uso de la experiencia clínica como fundamento de la dieta paleo. “La ciencia nos da una base para que nosotros en nuestra clínica diaria, sobre esa base, individualizamos, pero partimos de una base, no de algo aleatorio de mi experiencia clínica”, señaló. Consideró que confiar en experiencias personales sin respaldo científico equipara la práctica clínica a disciplinas sin sustento empírico, como la astrología.

El debate se intensificó al referirse a la mejora clínica observada en quienes adoptan la dieta paleo. López advirtió sobre el sesgo del “ego de supervivencia”: “Tú solamente estás diciendo los casos que han sobrevivido, los casos que podemos decir han tenido éxito. Pero a lo mejor, detrás de tus cien casos de éxito, hay mil personas que se han quedado por el camino porque han tenido enfermedades cardiovasculares”. Defendió la necesidad de pruebas robustas obtenidas a través de ensayos clínicos controlados.

Tipos de estudios y vigencia de la investigación

Los estudios observacionales en nutrición
Los estudios observacionales en nutrición permiten correlacionar metabolitos de alimentos con enfermedades cardiovasculares, según Miguel López (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los estudios científicos en nutrición, López diferenció entre estudios observacionales y ensayos clínicos, señalando que los primeros pueden analizar metabolitos asociados a la ingesta y correlacionar el consumo de ciertos alimentos con enfermedades cardiovasculares. “Tenemos cada vez más estudios que justamente nos permiten correlacionar esos metabolitos asociados a la ingesta de un alimento con diferentes enfermedades cardiovasculares”, explicó López.

Bola cuestionó la vigencia de las investigaciones en las que se basan las tendencias alimentarias, mientras que López defendió la existencia de estudios actuales. “En los ensayos clínicos, normalmente solo analizamos una población con una serie de características basadas en lo que se conocen como criterios de inclusión y criterios de exclusión”, detalló López.

Agregó que la aleatorización de los grupos de estudio garantiza la distribución homogénea de los factores de confusión y permite aislar el efecto de la intervención dietética.

Factores externos y directrices alimentarias

El debate abordó también las dificultades para controlar factores externos que afectan la salud, como el estado emocional o el entorno laboral.

El debate sobre salud destaca
El debate sobre salud destaca la influencia del estado emocional en el bienestar general de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

López respondió que la aleatorización en los ensayos es esencial para distribuir ese tipo de factores de manera equitativa, facilitando la validez de los resultados: “Permite es que esos factores de confusión se distribuyan de forma homogénea”.

El debate se trasladó al análisis de las directrices dietéticas actuales respecto al consumo de carne y grasa saturada. Bola cuestionó: “Las tendencias de que la grasa saturada es mala, de que la carne es mala... Eso viene desde hace mucho tiempo”.

López apeló al rigor científico: “La dieta mediterránea, el patrón de dieta mediterránea, según el estudio de PREDIMED, que es como la base, se puede consumir una ración a la semana de carne procesada, que entra dentro del patrón de dieta”. Añadió que los ensayos clínicos controlan factores como el ejercicio, el descanso y el estrés para garantizar la adherencia al protocolo y la validez de los hallazgos.

Ambos especialistas coincidieron en la importancia de disponer de información sólida y herramientas de análisis rigurosas antes de avanzar en el debate y en las recomendaciones alimentarias.

Temas Relacionados

Dieta paleoEvidencia científicaEnsayos clínicosNutriciónTengo un PlanNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Nuevas pruebas indican que los vínculos sociales frecuentes protegen la memoria y la independencia de los adultos mayores

Según un estudio británico que analizó a más de 30.000 personas, mantener vínculos frecuentes reduce la vulnerabilidad al deterioro cognitivo y ayuda a conservar la memoria y la independencia

Nuevas pruebas indican que los

Los efectos poco conocidos del agua de mar en la piel y en el cabello: cómo cuidarlos

Los expertos señalan que la sal y los minerales presentes pueden provocar deshidratación, fragilidad y pérdida de brillo tanto en la epidermis como en la fibra capilar, especialmente ante la falta de cuidados adecuados

Los efectos poco conocidos del

Las personas con apnea del sueño son más propensas a la depresión y la ansiedad

Un estudio canadiense señaló una fuerte relación entre las alteraciones respiratorias nocturnas y los problemas de salud mental. Los especialistas recomiendan sumar chequeos psicológicos en los pacientes

Las personas con apnea del

Por qué una caminata después de cenar es beneficiosa para la salud digestiva en verano, según la ciencia

Sumar este sencillo hábito ayuda a reducir la sensación de pesadez y la hinchazón. Además, facilita el control del estrés y previene enfermedades crónicas. Recomendaciones de los expertos

Por qué una caminata después

Cinco estrategias para abordar la adicción a la pornografía y prevenir recaídas

En exclusiva para Infobae, especialistas de INECO compartieron recomendaciones dirigidas a quienes desean reducir o abandonar el consumo problemático

Cinco estrategias para abordar la
DEPORTES
La revelación del argentino Marcos

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

TELESHOW
Verano en familia: Sofía Zámolo

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

INFOBAE AMÉRICA

Calendario lunar de enero 2026:

Calendario lunar de enero 2026: cuándo hay luna llena

Niebla, 170 años y una rueda que nunca se detuvo: así es Laxey, la obra hidráulica en funcionamiento más imponente del mundo

Los tres conflictos más icónicos de una estrella del rock que sacudieron la historia de la música

Suiza tendrá cinco días de duelo por la tragedia en el bar “Le Constellation”: la sociedad aguarda por la identificación de las víctimas

Seis muertos y 10 heridos en un ataque armado en Ecuador: investigan si se trata de una “lucha por el territorio”