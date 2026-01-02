Cuántas calorías se queman al caminar 15, 30 o 45 minutos y qué beneficios tiene cada duración

Mantenerse en movimiento durante el día es clave, ya que el sedentarismo prolongado representa un factor de riesgo incluso cuando se realizan caminatas largas diariamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar como ejercicio diario aumentó en popularidad en todo el mundo. Recientes investigaciones científicas, revisadas por The Telegraph, evidenciaron que la duración de la caminata tiene un impacto directo sobre la salud cardiovascular, cerebral y metabólica.

Un amplio estudio internacional analizó cómo caminar entre 15 y 45 minutos influye tanto en el gasto calórico como en distintos beneficios validados clínicamente.

Caminatas de 15 minutos: calorías, metabolismo y salud cardíaca

Dedicarse a caminar 15 minutos a paso ligero permite quemar entre 60 y 90 calorías, dependiendo del ritmo y las características individuales, según datos del Biobanco del Reino Unido citados por The Telegraph y publicados en el estudio.

El análisis señala que quienes reúnen la mayoría de sus pasos diarios en una o dos sesiones de al menos este intervalo reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular del 13,03% al 4,39% en comparación con quienes solo acumulan pasos en segmentos muy cortos.

El epidemiólogo Borja del Pozo Cruz (Universidad Europea de Madrid) resaltó que “esos pequeños cambios pueden tener un gran impacto”. El equipo de investigadores concluyó que este tiempo de caminata mejora el flujo sanguíneo y fortalece el músculo cardíaco, impulsando respuestas metabólicas positivas.

Los expertos destacaron que adoptar una postura erguida, balancear los brazos y elegir terrenos desafiantes maximiza los beneficios de las caminatas (Crédito: Freepik)

El ritmo de la caminata resulta esencial. Según Paddy Dempsey, investigador de la Universidad de Deakin y miembro honorario en la Universidad de Cambridge, “una buena regla general es caminar a un ritmo lo suficientemente rápido como para poder hablar, pero no cantar”, lo que genera ligera falta de aire y sensación de calor.

Además de provocar efectos cardiovasculares, caminar este tiempo favorece el control glucémico: la sensibilidad a la insulina mejora durante varias horas tras el ejercicio, según indica Dempsey en diálogo con The Telegraph.

Amanda Daley, profesora en la Universidad de Loughborough, destacó que una revisión reciente de 84 ensayos controlados demostró que la actividad aeróbica moderada como caminar con energía reduce la grasa visceral o abdominal, factor clave en la prevención de diabetes tipo 2 y patologías del corazón.

30 minutos: salud cerebral, prevención y calorías adicionales

Extender la caminata diaria a 30 minutos eleva el gasto calórico entre 120 y 180 calorías. Este tiempo permite alcanzar la recomendación internacional de actividad física moderada (150 minutos semanales). Daley subrayó que mantener la regularidad hace trabajar al corazón durante más tiempo y fortalece los músculos.

La evidencia científica citada por The Telegraph cuestiona el mito popular de los 10.000 pasos diarios. Una revisión de 57 estudios internacionales publicados en The Lancet indicó que, más que la cantidad total de pasos, lo determinante es la duración y constancia de la actividad.

Caminar media hora al día eleva el gasto calórico hasta 180 calorías, fortalece los músculos y estimula conexiones cerebrales que previenen el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una caminata de media hora también aporta efectos neurológicos. Estudios recientes sugieren que este tipo de ejercicio promueve conexiones entre redes cerebrales, previene el deterioro cognitivo relacionado con la edad y puede retrasar la aparición de demencia.

Un estudio de la Universidad de Maryland mostró que caminar 30 minutos cuatro días por semana mejoró la memoria en personas con deterioro cognitivo leve. Además, la actividad estimula neurotransmisores ligados a la concentración y al ánimo, como lo señalan expertos del University College de Londres.

Los expertos recomendaron agregar intervalos breves de mayor velocidad durante la caminata. Dempsey sugirió realizar aceleraciones de 30 a 60 segundos en varios tramos.

La incorporación de intervalos de velocidad, conocidos como entrenamiento fartlek, aumenta la resistencia muscular y se asocia con menor riesgo de cáncer y mortalidad prematura (Crédito: Freepik)

Esta modalidad, conocida como “entrenamiento fartlek”, alterna ritmos y aumenta la resistencia muscular; cuando se logra suficiente intensidad, se considera actividad física intermitente vigorosa (Vilpa), que se asocia en investigaciones internacionales con menor riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer y mortalidad prematura.

Para mejorar el control glucémico, diversas investigaciones señalan que caminar media hora después de cada comida resulta especialmente eficaz en adultos con diabetes tipo 2.

45 minutos: máxima eficiencia metabólica y ventaja integral

Ampliar la caminata a 45 minutos permite gastar entre 180 y 270 calorías y alcanza la máxima respuesta metabólica. Según Dempsey, el gasto de energía aumenta y la “carga cardiovascular” crece de forma progresiva con la duración, aunque los beneficios tienden a estabilizarse tras unos 7.000 pasos por hora.

Mantenerse en movimiento durante tres cuartos de hora resulta especialmente eficaz para la pérdida de peso y la reducción del tejido adiposo visceral. Según estudios internacionales citados por The Telegraph, mujeres de mediana edad sometidas a un programa de caminatas largas durante 12 semanas redujeron en promedio el 1,5% de grasa corporal y 2,8 centímetros de circunferencia de cintura.

Extender la caminata diaria a 45 minutos maximiza la reducción de grasa corporal y circunferencia de cintura, y refuerza la eficiencia metabólica y el bienestar psíquico (Crédito: Freepik)

Los beneficios abarcan también la salud mental. Dempsey explicó que una caminata más prolongada puede favorecer el bienestar psíquico, disminuir el estrés y mejorar el sueño. Realizar la actividad por la mañana ayuda a regular los ritmos circadianos y a reducir el cortisol, la hormona del estrés.

A pesar de los efectos positivos, Daley advirtió a The Telegraph que no conviene permanecer sedentario mucho tiempo, aunque se haga una caminata diaria de larga duración: “Estar sentado durante horas sigue siendo un factor de riesgo independiente, incluso para quienes caminan con regularidad”.

Para quienes encuentran difícil llegar a los 45 minutos diarios, la recomendación es aumentar el tiempo gradualmente, priorizando avances pequeños y sostenibles en el largo plazo.