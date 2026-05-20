El Gobierno porteño financiará al Hospital de Clínicas ante el reclamo por la falta de financiamiento

La cobertura estará garantizada para los vecinos porteños que no cuenten con cobertura médica privada (crédito Hospital de Clínicas)

El Gobierno porteño anunció que financiará la atención médica para residentes de la Ciudad de Buenos Aires en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tras haber firmado un convenio con la casa de estudios, la medida beneficiará a aquellos ciudadanos que no cuenten con cobertura médica privada.

El acuerdo fue anunciado este martes por la noche por medio de un comunicado oficial difundido en redes sociales. “El Gobierno porteño financiará la atención médica de vecinos con domicilio en la Ciudad que no tengan obra social ni prepaga y se atiendan en el Hospital de Clínicas”, informaron.

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De esta manera, los vecinos que cumplan estos requisitos tendrán acceso a servicios de guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria.

En medio del reclamo por la falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional, desde la gestión de Jorge Macri remarcaron que “la medida se enmarca en la decisión de fortalecer el sistema de salud de la Ciudad con prioridad para los porteños y una inversión histórica en obras”.

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A comienzos de mayo, Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas, alertó sobre la crítica situación financiera de los hospitales universitarios de la UBA. Durante una entrevista con Infobae a las Nueve, señaló que la falta de ejecución de los fondos aprobados por ley para su funcionamiento pone en riesgo la atención de más de setecientas mil personas y la formación de nuevos médicos.

El comunicado emitido por el Gobierno porteño

A raíz de esto, indicó que la institución enfrenta una situación límite debido a la falta de transferencia de una partida de 80 mil millones de pesos, destinada al financiamiento de los hospitales universitarios, aprobada por el Congreso el año anterior y que debía ser transferida entre enero y abril de 2026.

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Por este motivo, Melo advirtió que, si no se transfiere el presupuesto previsto, los hospitales podrían dejar de operar en el corto plazo. “En estos meses fuimos achicando el funcionamiento, pero ya estamos en un extremo donde no podemos achicar más”, afirmó.

La reducción del funcionamiento ya afectó la atención inicial de los pacientes, que deben esperar indefinidamente para acceder a estudios, internaciones o cirugías. Esto generó que la incertidumbre entre los pacientes creciera, ya que muchos reciben un diagnóstico, pero no pueden iniciar tratamientos dentro del hospital y se ven obligados a buscar alternativas fuera, incluso cuando carecen de recursos o cobertura.

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En línea con esto, el director apuntó que el hospital enfrenta problemas para mantener equipos esenciales. Por esto, citó como ejemplo el resonador, una herramienta clave para la atención y la docencia, cuyo mantenimiento cuesta $150 millones y no se ha podido abonar.

Ante la falta de respuesta del gobierno, las autoridades de la UBA y del Hospital de Clínicas alertan sobre la posibilidad de dejar de funcionar. Marcelo Melo anticipa una conferencia de prensa y una marcha universitaria para reclamar por el financiamiento adeudado.

Además, la falta de fondos provocó que comenzaran a tener deudas con proveedores, quienes ya evalúan no participar en futuras licitaciones o aplicar recargos financieros. “Buscamos la buena voluntad de ellos, pero si no les pagamos, para la próxima licitación pueden no participar”, reconoció Melo.

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La crisis financiera también repercutió en la función docente y la investigación médica, debido a que el Hospital de Clínicas es un hospital escuela, donde se forman residentes, especialistas y estudiantes de medicina. La actividad asistencial se redujo al 45%, lo que compromete la calidad de la formación, producto de la falta de insumos y la reducción de prácticas.

La investigación científica, tercer pilar institucional, también quedó prácticamente paralizada. “Un hospital que no investiga es un hospital que se desactualiza. Nosotros no estamos generando conocimientos”, lamentó Melo.

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Pese a los reiterados reclamos, Melo remarcó que no existe diálogo con el Gobierno Nacional ni respuestas a las propuestas enviadas por el rectorado de la UBA. “Ese canal tiene una sola dirección. No hay respuesta. No hay ni siquiera una devolución”, señaló.

El reclamo de la UBA abarca también a otros cinco hospitales universitarios: el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Todos ellos cumplen funciones esenciales en la atención pública, la formación médica y la investigación científica en Argentina.

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