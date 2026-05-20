Crimen y Justicia

La Justicia absolvió a un cirujano plástico por la muerte de una paciente tras una liposucción en Rosario

La sentencia desestima la responsabilidad penal del médico, tras ocho años de proceso judicial, debido a la falta de pruebas concluyentes solicitadas por la fiscalía, que había planteado el pedido de condena e inhabilitación

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El tribunal absuelvió al cirujano Damián Bifarello por la muerte de Nanci Basualdo
El tribunal absuelvió al cirujano Damián Bifarello por la muerte de Nanci Basualdo

El cirujano plástico de Rosario, Damián Bifarello, fue absuelto de la causa por "negligencia e imprudencia" durante una intervención médica. El hecho que originó el juicio fue la muerte de Nancy Basualdo en diciembre de 2018, dos semanas después de someterse a una liposucción en una clínica del centro rosarino que pertenecía al propio Bifarello. La decisión, tomada por el juez de primera instancia Facundo Becerra, respondió a la ausencia de pruebas concluyentes que permitieran condenar al médico por homicidio culposo, como lo pedía la fiscalía.

El proceso judicial se extendió cerca de ocho años, desde que Basualdo falleció el 11 de diciembre de 2018 en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, a causa de una falla multiorgánica presuntamente originada por una infección surgida tras la cirugía estética. El fiscal Walter Jurado había solicitado tres años de prisión condicional más diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

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De acuerdo con la investigación dirigida por el fiscal Jurado, el 27 de noviembre de 2018, Nancy Basualdo, de 46 años, fue intervenida en el Centro de Cirugías Plásticas Chetana, ubicado en Mendoza al 2000, donde Bifarello era titular y jefe de cirugía. Unas horas después del procedimiento, le dieron de alta, sin observación médica. La paciente comenzó a sufrir malestares crecientes en la zona de la cola, piernas y tórax.

Diversos exámenes médicos detectaron una infección posoperatoria de gravedad, razón por la que fue trasladada al hospital donde falleció. La investigación también resalta la ausencia de respuesta inmediata del equipo quirúrgico ante los primeros síntomas reportados por la paciente, según informó el sitio Rosario 3. La familia denunció ante la fiscalía que los especialistas responsables del procedimiento se encontraban de viaje en Chile en diciembre de 2018 y no atendieron los reclamos iniciales.

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Para el fiscal Jurado, esta inacción, sumada a la ejecución de la cirugía sin la presencia de auxiliares médicos ni anestesiólogo calificado, fue determinante para el desenlace mortal. En su alegato, el fiscal Jurado argumentó que Bifarello habría delegado tareas propias de un médico cirujano a personal auxiliar sin la calificación adecuada, violando protocolos al no contar con anestesiólogo ni efectuar derivaciones médicas cuando no podía atender personalmente a la paciente. Esta omisión, según la fiscalía, favoreció el desarrollo de una infección posoperatoria que derivó en el deceso de Basualdo.

La familia de la víctima reclama justicia tras la fatal operación en 2018
La familia de la víctima reclama justicia tras la fatal operación en 2018

Una pieza central del expediente fue el hallazgo de fómite en la pared abdominal de la paciente durante la autopsia. Según la fiscalía, se trataba de algodón, un objeto inanimado contaminado por agentes infecciosos capaz de transmitir enfermedades, lo que habría contribuido a la infección letal. El informe judicial concluyó que Basualdo falleció debido a “falla multiorgánica por shock séptico secundario a infección severa de partes blandas (fascitis necrotizante)”.

Durante el juicio, la fiscalía también resaltó que Bifarello estaba asociado con una profesional identificada como Soledad G, quien no poseía matrícula habilitante para ejercer como cirujana. Este hecho fue incorporado al expediente como parte de los elementos que, evidenciaban prácticas irregulares en la clínica de Rosario.

La acusación de la fiscalía subrayó: “El deber de cuidado no cumplido consistió en delegar en su personal auxiliar, facultades, funciones o atribuciones inherentes a su profesión; realizó una intervención quirúrgica sin auxiliares médicos y/o anestesiólogo sin hacer la debida derivación en otro profesional, en momento de no poder asistir a su paciente. No prestó la debida atención en el procedimiento quirúrgico, lo que derivó en una infección posoperatoria”.

Pese a estos argumentos, el juez Facundo Becerra consideró insuficientes las pruebas para acreditar la responsabilidad penal, aplicando el beneficio de la duda y rechazando tanto la condena de prisión como la inhabilitación para el médico. El desenlace cierra un extenso proceso judicial iniciado en 2018 por una muerte que, aunque motivó profundas acusaciones sobre las condiciones y controles en las prácticas de cirugía estética, no llegó a una sanción penal para el profesional Damián Bifarello.

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