Cuál es el alimento ancestral que mejora la salud intestinal, fortalece el corazón y ayuda a prevenir enfermedades metabólicas

Una dieta rica en este alimento ancestral contribuye a la prevención de trastornos digestivos y mejora la función inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinoa, uno de los granos ancestrales más valorados de Sudamérica, se ha consolidado como un alimento fundamental para quienes buscan mejorar su salud general. Su versatilidad permite incorporarla en una amplia variedad de platos, desde ensaladas hasta sopas y postres, lo que facilita su consumo regular. Más allá de su adaptabilidad culinaria, la legumbre se destaca por su impacto positivo en la salud intestinal, un aspecto cada vez más relevante en la nutrición contemporánea.

Mantener este órgano saludable es esencial para el bienestar integral, ya que no solo interviene en la digestión y absorción de nutrientes, sino que también influye en la función inmunológica y en la prevención de enfermedades metabólicas. Un microbioma intestinal equilibrado contribuye a la reducción de la inflamación, la regulación del metabolismo y la protección frente a diversas patologías.

Valor nutricional de la quinoa

En términos nutricionales, la quinoa ofrece un perfil destacado. Según la FAO (basada en datos del USDA), por cada 100 gramos de quinoa cruda se encuentran: 368 kcal, 14,12 gramos de proteína, 6,07 gramos de grasas totales, 64,16 gramos de carbohidratos y 7 gramos de fibra dietética. En cuanto a los minerales, aporta calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc, cobre, manganeso y selenio.

Una taza de quinoa cocida (185 gramos) contiene 222 calorías, 8 gramos de proteína, 3,55 gramos de grasas, 39 gramos de carbohidratos y 5 gramos de fibra.

La quinoa se destaca por su aporte de proteínas, fibra y micronutrientes esenciales, convirtiéndose en un alimento valorado por su calidad nutricional. (Pom/Wikipedia)

En esa porción, se destacan los siguientes micronutrientes esenciales:

19% del valor diario de folato

13% de vitamina B6

8% de vitamina E

39% de cobre

15% de hierro

18% de zinc

51% de manganeso

28% de magnesio

7% de potasio

22% de fósforo

Esta composición convierte a la quinoa en una fuente completa de nutrientes, especialmente relevante para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que proporciona los nueve aminoácidos esenciales.

El aporte de magnesio es otro aspecto relevante: una taza contiene 357 miligramos de este mineral, mientras que la misma cantidad de arroz blanco solo aporta 14,22 miligramos. Es esencial para la función nerviosa y muscular, la salud ósea y la estabilidad del ritmo cardíaco.

El consumo regular del quinoa proporciona los nueve aminoácidos esenciales, ideal para dietas vegetarianas y veganas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación con otros cereales, también sobresale por su contenido de fibra. Según el Centro Médico de la Universidad de Rochester, una taza de quinoa cocida contiene 10,03 gramos, frente a los 1,42 gramos presentes en la misma cantidad de arroz blanco.

Los beneficios para la salud intestinal

El alto contenido de fibra de la quinoa es uno de los factores clave en su capacidad para favorecer la salud intestinal. Tanto soluble como insoluble, desempeña un papel fundamental en la regulación del tránsito intestinal y en la prevención del estreñimiento.

Además, actúa como prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas del microbioma y contribuyendo a la reducción de la inflamación. La dietista Beth Czerwony de la Clínica Cleveland explicó: “Usar quinoa en lugar de opciones con menos fibra, como el arroz blanco o los cereales procesados, podría ayudar a tener un intestino más sano”.

Este superalimento destaca por su alto contenido de fibra, clave para la regulación del tránsito intestinal y la prevención del estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular también se asocia con una disminución del riesgo de cáncer colorrectal, ya que el carbohidrato promueve la evacuación regular y la eliminación de desechos nocivos. Diversos estudios han demostrado que una dieta rica en fibra puede reducir la incidencia de este tipo de cáncer. Además, la quinoa ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que resulta beneficioso para la prevención de la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Al ser un alimento libre de gluten, resulta adecuada para personas con intolerancia o sensibilidad a esta proteína, contribuyendo así a la salud intestinal sin provocar alteraciones en el cuerpo. Aunque la alergia a la saponina, presente en la cáscara exterior de la quinoa, es poco común, la mayoría de las personas puede consumirla sin inconvenientes. La experta de la Clínica Cleveland subrayó: “Comerla en combinación con frutas, verduras y otros cereales integrales puede ayudar a prevenir la diabetes y otras enfermedades metabólicas”.

La textura sustanciosa y el sabor terroso, disponible en variedades roja, negra y blanca, permiten su incorporación en recetas tan diversas como muffins, pimientos rellenos o sopas de verduras. Además, su preparación es rápida, ya que se cocina en solo quince minutos. Integrarla junto a otros alimentos integrales y vegetales en la dieta diaria puede ser una estrategia eficaz para mantener un sistema digestivo saludable y reducir el riesgo de enfermedades metabólicas.