Salud

Cómo es el desayuno del príncipe William: el hábito sencillo que repite cada mañana y que avala la ciencia

La primera comida diaria del heredero británico incluye una elección práctica que está alineada con criterios de alimentación saludable

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El príncipe William elige un desayuno sencillo: huevos, pan integral, manteca, jugo de manzana y té Owen Humphreys/Pool via REUTERS
El príncipe William elige un desayuno sencillo: huevos, pan integral, manteca, jugo de manzana y té Owen Humphreys/Pool via REUTERS

Mientras millones de personas buscan recetas sofisticadas para empezar el día, el príncipe William de Gales prefiere una fórmula sencilla y eficaz: dos huevos, pan integral con manteca, jugo de manzana y té. Lejos de los protocolos y excesos que suelen asociarse a la realeza, la primera comida del día del heredero británico se asemeja más a la de cualquier ciudadano común que a un ritual de palacio.

El hijo mayor del rey Carlos III relató su rutina alimentaria durante una visita a un huerto comunitario, donde completó un formulario nutricional y reveló el secreto de su desayuno. William elige huevos como fuente principal de proteínas, acompañados de pan integral, manteca, jugo de manzana y té, de acuerdo con The Mirror. Esta selección, lejos de ser caprichosa, responde a criterios de salud y equilibrio nutricional que respaldan entidades internacionales.

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Los huevos son reconocidos por su aporte de proteínas de alta calidad, vitaminas A, D y B12, colina y minerales. Según la Mayo Clinic, un huevo proporciona aproximadamente 75 calorías, 6 gramos de proteína y 210 miligramos de colesterol. Sobre el impacto de este último componente, la institución indica que “las investigaciones demuestran que el colesterol presente en los huevos no parece afectar negativamente al cuerpo humano en comparación con otras fuentes de colesterol”. Un consumo de hasta siete huevos por semana es considerado seguro para adultos sanos, siempre que se evite acompañarlos con ingredientes ricos en grasas saturadas y sodio.

¿Qué dice la ciencia sobre los huevos en la dieta diaria?

Vista aérea de huevos en una canasta, huevos fritos en un plato, huevos revueltos en una sartén, yemas y claras en cuencos sobre una mesa de madera.
El consumo recomendado es de hasta siete huevos semanales para personas sin problemas cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, los huevos fueron blanco de advertencias por su contenido en colesterol. Sin embargo, la Cleveland Clinic sostiene que “los huevos en sí mismos no son buenos ni malos para el corazón; su perfil nutricional tiene fortalezas y debilidades, como la mayoría de los alimentos”. El verdadero riesgo cardiovascular proviene del consumo excesivo de grasas saturadas, más que del colesterol dietético. Según Julia Zumpano, nutricionista especializada en cardiología preventiva en la Cleveland Clinic: “El total de grasas saturadas que consumimos contribuye más al aumento del colesterol LDL (‘malo’) que el colesterol que ingerimos en la dieta”.

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La recomendación para adultos sin enfermedades cardíacas es limitarse a un huevo por día, mientras que quienes tienen antecedentes de colesterol elevado deberían restringir el consumo de yemas a cuatro por semana. El método de cocción también influye: “Si los fríes, el aceite añadido solo contribuirá a la cantidad de grasa saturada del día”, advierte Zumpano.

Pan integral, fibra y energía sostenible

Rebanadas de pan lactal en tabla de madera, junto a huevos, leche, azúcar, vainilla, manteca, miel, dulce de leche y varias frutas frescas.
El pan integral suma fibra y carbohidratos complejos al desayuno de William (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan integral, presente en el plato de William, agrega fibra y carbohidratos complejos. Este tipo de pan ayuda a mantener la saciedad y favorece la salud digestiva, a la vez que aporta vitaminas y minerales que no se encuentran en las versiones refinadas.

Según la Mayo Clinic: “El programa de alimentación saludable promueve la inclusión de cereales integrales y verduras como base de la dieta para un bienestar duradero”.

Té y jugo de manzana: antioxidantes y vitaminas en la mesa real

El desayuno del príncipe incluye también jugo de manzana y té. El té, en sus variedades verde, negro o de hierbas, aporta antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, según la Cleveland Clinic.

Té negro tomar té
El té, sin azúcar, potencia los beneficios cardiovasculares del desayuno Freepik

Consumido sin azúcar, ayuda a potenciar los beneficios cardiovasculares y metabólicos del desayuno. El jugo de manzana, especialmente en su versión turbia, conserva polifenoles y vitamina C, elementos que contribuyen a la protección celular y la hidratación.

El patrón alimentario adoptado por el príncipe coincide con las directrices de instituciones como la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic. Ambas recomiendan priorizar proteínas magras, cereales integrales y bebidas antioxidantes en la primera comida del día, limitando las grasas saturadas y el sodio. Los expertos aconsejan también preparar los huevos hervidos o escalfados, moderar el uso de manteca y sal, y complementar el plato con frutas frescas para añadir fibra y micronutrientes.

Según la Mayo Clinic: “Un huevo, por sí solo, es una opción nutritiva para el desayuno, el almuerzo o la cena. La mayoría de las personas sanas pueden comer hasta siete huevos a la semana sin que esto afecte su salud cardiovascular”.

El caso del desayuno del heredero británico demuestra que la alimentación saludable puede ser sencilla y accesible, sin necesidad de recurrir a ingredientes exóticos o fórmulas complejas. Para quienes buscan inspiración práctica y saludable, el menú de William ofrece un ejemplo respaldado por la ciencia y fácil de replicar en casa.

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