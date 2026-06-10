Salud

Dos veces por semana y sin gimnasio: la fórmula avalada por la ciencia para fortalecer los músculos

El Colegio Americano de Medicina Deportiva actualizó sus pautas por primera vez en 17 años con una revisión de 137 estudios que elimina barreras, desecha el perfeccionismo y pone la constancia como único requisito

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(Imágen Ilustrativa Infobae)
El nuevo consenso internacional sobre ejercicio de resistencia prioriza la constancia y la flexibilidad ante la perfección técnica (Imágen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas pautas internacionales de ejercicio de resistencia ponen el foco en la constancia y la accesibilidad, relegando la perfección técnica a un segundo plano.

Según un análisis realizado por el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM), que revisó datos de más de 30.000 adultos en 137 estudios sistemáticos, cualquier cantidad de entrenamiento, incluso el más breve o realizado con equipamiento sencillo, puede mejorar la fuerza, el tamaño muscular y la función física. Este consenso destaca que la clave para el progreso sostenido está en la regularidad y la flexibilidad, más que en la complejidad del método.

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El respaldo científico y la revisión internacional

El ACSM, referente global en salud deportiva, coordinó un equipo multidisciplinario para analizar los avances en la literatura científica desde 2009 y brindar, años más tarde, una postura conjunta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios respaldados por el Colegio Americano de Medicina Deportiva muestran que cualquier rutina regular mejora fuerza y salud física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso destaca que la clave para el progreso físico está en la constancia: se recomienda ejercitar todos los grupos musculares principales al menos dos veces por semana, dejando de lado el perfeccionismo tradicional en los programas de entrenamiento.

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El profesor Stuart Phillips, coautor del documento y especialista en fisiología del ejercicio, explicó que entrenar de manera regular resulta “mucho más relevante que buscar la perfección”.

Phillips subrayó que el foco debe estar en la adhesión sostenida a la rutina, incluso si esta no es estrictamente estructurada o avanzada.

Ejercicio accesible: rutinas adaptables y flexibles

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las nuevas pautas valoran rutinas accesibles, como ejercicios en casa, con bandas elásticas o peso corporal, como alternativas eficaces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales cambios propuestos por las nuevas recomendaciones es la valorización de métodos accesibles y adaptables. Según los hallazgos recientes, ya no es imprescindible acudir a un gimnasio ni utilizar maquinaria sofisticada. Ejercicios con bandas elásticas, rutinas de peso corporal o entrenamientos domiciliarios son validados como alternativas eficaces para fortalecer los músculos.

La rigidez en la organización de los programas deja de ser obligatoria. La flexibilidad gana terreno: adaptar la rutina a las preferencias y capacidades individuales incrementa la probabilidad de mantener el hábito y facilita la inclusión de personas con diferentes niveles de experiencia o recursos.

Phillips enfatizó que el mayor impacto para la salud proviene del simple hecho de abandonar la inactividad. “La ganancia más importante se produce al pasar de no hacer nada a realizar cualquier tipo de ejercicio”, puntualizó el investigador, reforzando la idea de que el primer paso, por modesto que sea, es determinante.

Beneficios de la constancia y la personalización

Hombre joven enfocado en mejorar su condición física a través del levantamiento de pesas en un ambiente de gimnasio, demostrando la importancia de la actividad física regular para la salud y el bienestar. Este momento refleja su dedicación a seguir un régimen de entrenamiento riguroso, evidenciando la relación entre ejercicio constante y calidad de vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
Expertos enfatizan que abandonar la inactividad es el primer paso clave y genera los mayores beneficios para la salud (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos involucrados en la elaboración del consenso internacional coinciden en que el disfrute y la personalización del ejercicio favorecen la continuidad a largo plazo. Mantener la rutina elegida, cualquiera sea su formato, aporta más beneficios que intentar ajustarse a un programa estándar e inflexible.

El ACSM puntualizó que, aunque los deportistas de alto rendimiento requieren planes especializados, para la mayoría de la población basta con establecer una práctica frecuente y ajustada a sus posibilidades. El objetivo principal es encontrar una modalidad que se adapte a las necesidades y preferencias individuales, promoviendo así la sostenibilidad del hábito.

El informe recalca que la transformación duradera no se centra en la perfección técnica, sino en el compromiso constante con una rutina que resulte factible y atractiva para cada persona.

Progresos y desafíos en la implementación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El informe subraya que la personalización y el disfrute del ejercicio aumentan la probabilidad de mantener el hábito a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de las pautas llega en un contexto donde las tasas de actividad física siguen siendo bajas a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 25% de los adultos no cumplen con las recomendaciones mínimas de ejercicio semanal, lo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas y pérdida de funcionalidad.

El nuevo enfoque busca revertir estas cifras alentando la participación a través de propuestas realistas. La flexibilidad en la elección de métodos y la eliminación de barreras de acceso constituyen avances significativos para que más personas incorporen el ejercicio de resistencia en su vida cotidiana.

Diversos especialistas resaltan que el verdadero logro de esta actualización es transformar el entrenamiento en un hábito personal y perdurable. La constancia, más que el método exacto, es el factor que garantiza la mejora sostenida en la salud muscular y general.

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