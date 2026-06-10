Salud

Los 4 pasos que los especialistas recomiendan para evitar una intoxicación alimentaria en casa

Las malas prácticas domésticas en la cocina elevan el riesgo de contaminación incluso en regiones donde la cadena de suministro es considerada segura, según organismos de salud pública

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Seguir las cuatro acciones esenciales de limpieza, separación, cocción adecuada y enfriamiento rápido disminuye la probabilidad de infecciones alimentarias, según recomendaciones de organismos sanitarios internacionales y expertos en inocuidad alimentaria. (Imagen de archivo)
Seguir las cuatro acciones esenciales de limpieza, separación, cocción adecuada y enfriamiento rápido disminuye la probabilidad de infecciones alimentarias, según recomendaciones de organismos sanitarios internacionales y expertos en inocuidad alimentaria. (Imagen de archivo)

En hogares de distintos países, la manipulación correcta de los alimentos resulta crucial para evitar la propagación de bacterias y otros agentes. Los síntomas de intoxicación alimentaria, como vómitos, descompostura, fiebre y dolor abdominal, impactan especialmente a niños, adultos mayores, embarazadas y personas inmunodeprimidas. Por este motivo, las autoridades sanitarias insisten en cumplir normas estrictas de higiene y conservación.

Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, aunque la cadena de suministro alimentario es segura en numerosas regiones, las malas prácticas domésticas incrementan el riesgo. Además, los síntomas de intoxicación pueden presentarse entre 20 minutos y seis semanas después de consumir alimentos en mal estado, y en ciertos casos evolucionar a problemas de salud severos o crónicos. Los especialistas en salud pública remarcan la importancia de la prevención y la información para reducir el impacto en la población.

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Cuatro pasos para una manipulación segura de alimentos

Para la protección familiar frente a intoxicaciones alimentarias, desde la entidad norteamericana, junto con organismos sanitarios y expertos en inocuidad alimentaria recomiendan cuatro acciones esenciales:

  1. Limpiar
  2. Separar
  3. Cocinar
  4. Enfriar
Lavado correcto de manos y utensilios, separación de productos crudos y cocidos, cocción completa y refrigeración adecuada son medidas clave para proteger la salud familiar frente a bacterias y otros patógenos alimentarios - Imagen Freepik.
Lavado correcto de manos y utensilios, separación de productos crudos y cocidos, cocción completa y refrigeración adecuada son medidas clave para proteger la salud familiar frente a bacterias y otros patógenos alimentarios - Imagen Freepik.

El primer paso sugiere el lavado de manos con agua templada y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos. Es fundamental lavar superficies, tablas de cortar, platos y utensilios con agua caliente y jabón tras cada uso. También se aconseja enjuagar frutas y verduras bajo el grifo y limpiar las latas antes de abrirlas.

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Separar alimentos crudos de los ya cocidos y de aquellos listos para consumir es la segunda acción prioritaria. Carnes, aves, pescados y huevos deben mantenerse apartados del resto de los productos durante la compra, almacenamiento y preparación. El uso de tablas de cortar distintas para frutas y verduras, y para productos animales, junto con la desinfección de platos o adobos que hayan estado en contacto con alimentos crudos, es básico para evitar la contaminación cruzada.

La tercera recomendación consiste en cocinar los alimentos a su temperatura interna mínima para asegurar la eliminación de bacterias. El uso de un termómetro para verificar carnes, aves, huevos, pescados y mariscos es una práctica efectiva. También se recomienda cocinar los huevos hasta que la yema y la clara estén firmes, remover los alimentos al utilizar el microondas y hervir salsas y sopas al recalentar.

Almacenamiento y descongelamiento adecuados

El enfriamiento rápido y el almacenamiento en frío de los alimentos perecederos minimizan la proliferación bacteriana. Especialistas sugieren refrigerar carnes, aves, huevos y pescados en un lapso no mayor a 2 horas tras la compra o la cocción, o en 1 hora si la temperatura ambiente supera los 32°C. La descongelación nunca debe realizarse a temperatura ambiente, sino en el refrigerador, en agua fría o en el microondas, cocinando inmediatamente después del proceso.

Refrigerar y congelar los productos perecederos rápidamente y evitar la descongelación a temperatura ambiente reduce la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos.
Refrigerar y congelar los productos perecederos rápidamente y evitar la descongelación a temperatura ambiente reduce la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos.

El marinado debe desarrollarse exclusivamente dentro del refrigerador. Las sobras se distribuyen en recipientes poco profundos para facilitar un enfriamiento uniforme y rápido. Se recomienda mantener la temperatura del refrigerador en 4°C como máximo y la del congelador en -18°C como máximo para inhibir el desarrollo de bacterias peligrosas.

Grupos de riesgo y recomendaciones adicionales

Bebés, embarazadas, personas mayores y quienes presentan inmunosupresión tienen probabilidades más altas de sufrir complicaciones graves por intoxicación alimentaria. En estos casos, es necesario observar medidas sanitarias más rigurosas: lavarse las manos antes y después de manipular alimentos, limpiar con detenimiento utensilios y superficies, y evitar el consumo de productos perecederos que hayan permanecido fuera del refrigerador.

La seguridad alimentaria depende directamente de la responsabilidad individual en la cocina. La combinación de higiene, correcta conservación, cocción a temperatura adecuada y separación de productos constituye la principal medida para evitar enfermedades asociadas a los alimentos. Las campañas de información y educación proporcionan herramientas para disminuir el número de intoxicaciones y mejorar la salud pública a escala global.

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