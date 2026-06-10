República Dominicana

República Dominicana compra hasta 80% del calzado escolar a fabricantes nacionales

La adquisición para el próximo ciclo en la educación pública asigna una cuota mayoritaria a talleres dominicanos, se ejecuta conforme a la Ley 47-25 y busca asegurar entregas a tiempo a los estudiantes

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La fabricación nacional de calzado escolar se consolidó como prioridad del Gobierno de República Dominicana para el próximo ciclo lectivo. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
La fabricación nacional de calzado escolar se consolidó como prioridad del Gobierno de República Dominicana para el próximo ciclo lectivo. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

La fabricación nacional de calzado escolar para el sistema educativo público se consolidó como prioridad en la estrategia del Gobierno de República Dominicana para el próximo ciclo lectivo. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) desplegó un proceso de adquisición que otorga una participación altamente mayoritaria a empresas productoras locales, conforme a la normativa vigente y a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

Según informó el INABIE, la contratación responde a la necesidad de cubrir el faltante generado tras la anulación parcial de un procedimiento de compra anterior, decisión adoptada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en 2024. La institución detalló que el objetivo principal es asegurar que la utilería escolar, especialmente el calzado, llegue de forma oportuna a los estudiantes del sistema público, garantizando la continuidad del programa de apoyo.

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El procedimiento actual se desarrolla bajo la modalidad de urgencia, prevista en la legislación dominicana, lo que permite ajustar los plazos de contratación a la premura del servicio público. El INABIE explicó que esta modalidad resulta imprescindible para atender necesidades impostergables, como la provisión de insumos escolares, sin sacrificar los principios de transparencia, calidad, control y legalidad.

La contratación del INABIE busca cubrir el faltante generado tras la anulación parcial de un proceso de compra anterior dispuesta por la DGCP en 2024. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)
La contratación del INABIE busca cubrir el faltante generado tras la anulación parcial de un proceso de compra anterior dispuesta por la DGCP en 2024. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

En cuanto a las adjudicaciones, la entidad precisó que hasta un 80 % de la compra corresponde a fabricantes nacionales, mientras que el restante 20 % puede asignarse a bienes importados. Este esquema busca evitar que queden rubros desiertos y asegurar que la demanda sea cubierta en su totalidad, permitiendo la continuidad del suministro para el programa de utilería escolar.

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El proceso de selección de oferentes se ajusta a criterios técnicos rigurosos. El INABIE subrayó que todas las empresas participantes deben cumplir especificaciones técnicas, estándares de calidad y capacidad productiva. Además, la organización realiza inspecciones técnicas al 100 % de los oferentes, verificando instalaciones, maquinaria, personal y capacidad operativa. Estas inspecciones emplean herramientas digitales que registran evidencia audiovisual y geolocalización, para garantizar la trazabilidad de cada inspección.

La participación de empresas nacionales también tiene impacto económico directo en el país. De acuerdo con el INABIE, más del 80 % de los suplidores en los programas de la institución corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Esta característica fortalece el tejido productivo local y potencia el desarrollo de encadenamientos productivos en todo el territorio nacional.

Hasta un 80 % de la compra de calzado escolar corresponde a fabricantes nacionales y el 20 % restante puede asignarse a bienes importados. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)
Hasta un 80 % de la compra de calzado escolar corresponde a fabricantes nacionales y el 20 % restante puede asignarse a bienes importados. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

La institución resaltó que se posiciona como una de las entidades públicas que más oportunidades genera para suplidores nacionales, promoviendo el dinamismo económico y la integración de diversos sectores productivos. El enfoque en la industria local permite que los recursos invertidos en la compra de calzado escolar permanezcan en la economía dominicana, contribuyendo a la generación de empleo y a la consolidación de capacidades industriales.

Toda la documentación del procedimiento está disponible para consulta pública a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). El INABIE reiteró su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y el cumplimiento de los estándares de calidad para los bienes destinados a estudiantes del sistema educativo nacional.

La medida apunta a garantizar la cobertura integral de la utilería escolar para el próximo año lectivo y a respaldar la continuidad de los programas de apoyo impulsados por el Gobierno de República Dominicana.

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