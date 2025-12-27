Salud

¿Por qué a algunas personas les entristece el Fin de Año? La explicación de los psicólogos

Los balances personales, los recuerdos familiares y la soledad no deseada son factores que pueden afectar el bienestar emocional. Cuáles son las recomendaciones de los expertos para recibir el 2025 con buen ánimo y esperanzas

Guardar
Para algunas personas el fin
Para algunas personas el fin de año intensifica sentimientos de soledad, ansiedad, melancolía o tristeza, explican los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diciembre, las celebraciones de Fin de Año suelen asociarse con despedidas y alegres festejos con los seres queridos. Sin embargo, para algunas personas este período puede intensificar sentimientos de soledad, estrés, ansiedad y melancolía.

Además, con frecuencia, a estos sentimientos se suelen agregar la presión por alcanzar metas, los balances de fin de año y la exigencia de participar en encuentros familiares.

¿Por qué a algunas personas las entristece el fin de año?

La doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra (MN 41018), explicó a Infobae que las fiestas son un ritual donde se ponen en evidencia los vínculos. “Por lo tanto, cuando se notan más las faltas y la carencia, todo lo afectivo está más expuesto. No importa si uno piensa, cree, le gusta o no. En general, la soledad es más evidente, también los malos vínculos y para muchos hay una comparación con su infancia”.

La presión por alcanzar metas
La presión por alcanzar metas y la exigencia de participar en encuentros familiares suelen aumentar el malestar en diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las personas extrañan cuando sentían a la familia como lugar de contención y pertenencia. Pero la familia es algo que va cambiando. Entonces, el sentimiento ya no es el mismo. Uno es adulto y se da cuenta de que a veces no hay tanta contención. La pertenencia se va diluyendo y esto provoca angustia“, indició la doctora.

Por su parte, el doctor Rolando Salinas, jefe de Salud Mental del Hospital Alemán y profesor de Psicología de la Salud en La Universidad Católica Argentina (UCA) (MN 72241), explicó a Infobae que “la tristeza en el fin de año no es un ‘síndrome’, sino la consecuencia previsible del cambio de etapa simbólico cuando este ocurre en momentos vulnerables".

“Hay varios motivos posibles de tristeza: uno frecuente está en el balance vital: logros, pérdidas, proyectos no cumplidos con los típicos intentos de concretarlos en los últimos días… las personas propensas a hacer autovaloraciones negativas son las más afectadas por este tipo de malestar", describió el doctor.

Las fiestas de fin de
Las fiestas de fin de año pueden exponer carencias afectivas y volver más visibles los vínculos difíciles (Imagen ilustrativa Infobae)

Y señaló que en el consultorio se observa un aumento del estrés social, presiones económicas o laborales, que pueden ser predisponentes a esos sentimientos de melancolía.

“Una causa de tristeza muy importante en estas épocas es la soledad no deseada. Hay que considerar a todos aquellos que en un momento dado no se encuentran en condiciones de participar en la extroversión del ideal festivo, y evitar que este se haga culturalmente obligatorio. El cansancio acumulado del año también puede ser terreno fértil para los que están predispuestos a estos problemas", afirmó el experto.

Las personas mayores con pocos
Las personas mayores con pocos apoyos familiares tienden a sentir más ansiedad y melancolía en las fiestas

¿Cómo afectan las fiestas a los adultos mayores?

En el caso del efecto de las fiestas en la salud emocional de las personas mayores, este depende en gran medida de su situación social y familiar. En aquellos que tienen apoyos limitados pueden agravarse los sentimientos de ansiedad, melancolía o estrés, justo cuando el entorno fomenta la celebración en grupo, expresó Emilce Schenk, psicóloga y coordinadora del Equipo Psicosocial de Centro Hirsch, una asociación civil que brinda atención a personas mayores y rehabilitación.

Y completó: “Las fiestas pueden tener un impacto significativo a nivel emocional en las personas mayores. Por eso es importantísimo considerar sus necesidades y planificar estas fechas teniendo en cuenta su red, el lugar donde vive y las posibilidades reales de compartir con otros”, señaló.

¿Cómo salir de la tristeza y recibir el nuevo año con esperanzas?

Las fiestas representan un cierre
Las fiestas representan un cierre de etapa y una oportunidad de esperanza, no una obligación de alegría superficial, afirman los psicólogos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la doctora Moreschi, hay que aceptar que la tristeza es parte de la vida y que hay situaciones que la ponen más en evidencia. “En todo caso, ver de qué me está hablando, ¿de algo que tal vez pueda cambiar? Como por ejemplo, observar si estoy con vínculos que me contienen o no. La familia no es solo la sanguínea, sino también la que uno elige. A veces son amigos. A veces esos sentimiento nos pueden servir para hacer modificaciones en nuestra vida, no para taparlas", remarcó.

Además, la psiquiatra expresó: “La comparación con otros o con nosotros mismos en la infancia, tampoco es válida, porque no sabemos la verdad de los otros y también tenemos que entender que cada momento de la vida es distinto. En resumen, no comparar y usar eso que se puso en evidencia para ver si hay algo que puedo cambiar y si no, poder aceptar la tristeza”.

Según Schenk, en el caso de las personas mayores, la presencia y la escucha activa siguen siendo pilares fundamentales durante las fiestas. “Estar con la persona mayor, visitarla, incluirla en celebraciones y reuniones familiares, pero también darle un espacio para que pueda hablar y contar sus cosas, es clave. Muchas veces, en la rutina diaria, no se habilita ese tiempo de escucha, y eso impacta directamente en el bienestar emocional”.

Compartir celebraciones y expresar gratitud
Compartir celebraciones y expresar gratitud por los momentos vividos puede fortalecer el bienestar emocional y generar felicidad en el fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, remarcó la importancia de respetar los límites físicos y emocionales: “Cuando se planifican encuentros familiares, es importante cuidar los horarios, las distancias y prever espacios de descanso para evitar la fatiga. Y si los sentimientos de tristeza o soledad persisten, siempre es fundamental contar con el acompañamiento de un equipo de salud mental”.

El doctor Salinas explicó que las fiestas de fin e inicio de año no surgen culturalmente como una obligación de contento superficial, ruido, gastos, y obligaciones, sino que tiene un sentido más profundo humano y comunitario. “Marcaron y marcan un tiempo de pasaje; cierre de una etapa y apertura esperanzadora con el nuevo comienzo. Es espera y promesa de un mayor bien. Por lo tanto si hay tristeza, cansancio o nostalgia, vivirlo de ese modo será superador".

Y destacó que no hay que confundir alegría con sentido. “En algún momento se habló del Síndrome del Grinch en relación a la Navidad, pero el personaje descubre la alegría del afecto comunitario, cuando supera la idea de que la fiesta consiste en lo material".

Finalmente, recomendó: “Estar agradecidos con nuestra vida, sin negar los dolores que nos toquen vivir; permitir que cada cual exprese su alegría según su modo de vivirla genuinamente, y esperanzarnos de forma realista en el nuevo inicio son las claves para enfrentar mejor el inicio de año".

Temas Relacionados

Personas mayoresSoledadBienestar emocionalSalud mentalVínculos afectivosAño Nuevo 2026 ArgentinaDepresiónPsicologíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Té verde: el ingrediente casero que ayuda a hacer crecer las pestañas hasta que parezcan postizas

Las rutinas de belleza natural han comenzado a adoptar extractos vegetales como parte de sus tratamientos, favoreciendo alternativas sin químicos

Té verde: el ingrediente casero

Médicos de Harvard explican por qué las articulaciones crujen y cuándo es necesario consultar a un profesional

Especialistas analizan cómo se produce el característico sonido al moverse y detallan en qué casos es recomendable buscar atención médica para descartar complicaciones

Médicos de Harvard explican por

Después de los 60 años: cuáles son los 11 alimentos que ayudan a fortalecer la memoria

Con el aumento de la expectativa de vida y la longevidad, cada vez más personas buscan estrategias para mantener en forma su salud física y mental. Los nutrientes que no pueden faltar en la dieta en la edad adulta

Después de los 60 años:

Mejor sueño: el beneficio añadido de tus propósitos de Año Nuevo

Healthday Spanish

Mejor sueño: el beneficio añadido

Cómo combatir el 'aumento de la mediana edad'

Healthday Spanish

Cómo combatir el 'aumento de
DEPORTES
Las vacaciones de Lucas Blondel

Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

Lisandro Martínez volvió a ser titular tras 10 meses en la victoria del Manchester United al Newcastle por la Premier League

Dolor en el fútbol francés por la muerte de un icónico DT que hizo historia en el PSG: el sentido mensaje de Mbappé

Faustino Oro y Candela Francisco no desentonaron en el arranque del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

TELESHOW
Soy Rada, un “chanta” suelto

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

Científicos de Israel descubren el

Científicos de Israel descubren el mecanismo que permite la regeneración del tejido tras un daño severo

Transformar el sistema alimentario podría salvar millones de vidas y frenar el cambio climático, según un estudio

Tailandia y Camboya acordaron un “alto el fuego inmediato” en su conflicto fronterizo

Hip hop, folclore, rock y todo lo que Rosalía fue capaz de abarcar: los 5 discos más originales del año

Donald Trump adelantó que él tendrá la última palabra sobre el acuerdo de paz para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania