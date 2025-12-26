Salud

Balance de fin de año: cuatro estrategias para reflexionar sobre los logros y planificar el futuro

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó recomendaciones para evaluar el 2025, fortalecer la resiliencia y afrontar los desafíos venideros

Guardar
El balance de fin de
El balance de fin de año permite reflexionar sobre logros, aprendizajes y metas pendientes, favoreciendo el ajuste de objetivos para el año siguiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Cuando llega diciembre suele hacerse el llamado balance del año, una revisión de lo vivido que nos permite reflexionar sobre los acontecimientos importantes, celebrar metas cumplidas y evaluar aquellas que están en proceso o que aún no se han logrado. Este balance permite capitalizar los aprendizajes obtenidos y realizar los ajustes necesarios para el próximo año.

Sin embargo, en esta mirada retrospectiva, suele existir la tendencia a hacer foco en las metas que aún no han sido alcanzadas, mientras que se ignoran o minimizan las que sí se han logrado o las que han tenido avances en el tiempo; esto se llama sesgo de filtro mental o abstracción selectiva. Es ahí donde emerge una emoción llamada frustración, definida como una respuesta emocional y cognitiva que se presenta cuando la realidad no coincide con las propias expectativas o necesidades.

Estrategias como la aceptación emocional,
Estrategias como la aceptación emocional, el reconocimiento de avances y la definición de metas claras ayudan a regular la frustración y fortalecer la resiliencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La evidencia muestra que la intensidad de la frustración depende del tamaño de esa brecha entre lo que se espera recibir y lo que finalmente se obtuvo. En este proceso, las creencias y los pensamientos tienen un rol muy importante a la hora de perpetuar o regular este estado, tales como la intolerancia a la frustración —la idea rígida de que la realidad debería ser como se desea— y la tendencia a evaluar la propia autoestima en función de los logros concretados”, sostiene la licenciada Trinidad Zapaterra (M.N. 84685), licenciada en Psicología y miembro del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO.

Existen diferentes formas de intolerancia a la frustración: intolerancia a la incomodidad (creencia de que la vida debería ser fácil, cómoda, sin esfuerzos ni complicaciones); sentimiento de derecho (creencia de que los deseos deben cumplirse para obtener una gratificación inmediata); intolerancia emocional (creencia de que la angustia emocional es insoportable y debe aliviarse rápidamente) y frustración por el logro (creencia perfeccionista que refleja intolerancia a los obstáculos para alcanzar altos estándares). A esto se suman estrategias poco efectivas para regular la frustración, como la rumiación y la evitación.

La capacidad de gestionar adaptativamente la frustración se vincula con dos habilidades centrales: la resiliencia, que nos permite ver los obstáculos como desafíos temporales y oportunidades de crecimiento, y la tolerancia a la frustración, que es la habilidad para gestionar los sentimientos de decepción, enojo o impaciencia sin abrumarnos.

Cuatro estrategias para el éxito

Para esto, a continuación se brindan algunas estrategias para hacer un balance del año, que permitan regular la frustración y continuar hacia adelante.

Cuando existen creencias vinculadas a la intolerancia a la frustración y evaluar la propia autoestima solo en función a logros, la frustración va a ser interpretada como una emoción a ser evitada. La evidencia muestra que cuanto más se intenta eliminar una emoción, más se intensifica (efecto rebote).

Al evitar emociones desagradables de sentir, como la frustración, el cerebro refuerza la idea de que esta emoción es peligrosa y no va a poder ser tolerada. La aceptación emocional implica reconocer la emoción, permitir sentirla por un tiempo acotado y naturalizarla como parte del proceso de la vida.

Para desarrollar esta estrategia pueden utilizarse preguntas como ¿cuál fue el aprendizaje de esta situación?, ¿qué ajustes son necesarios de hacer?, ¿qué parte del proceso ya ha sido transitado?, ¿qué capacidad se fortaleció en mí aunque aún no se haya concretado la meta?

Como se mencionó anteriormente, de base el cerebro presenta un sesgo de filtro mental, ya que se centra en los aspectos negativos de una situación, filtrando los detalles positivos, y así, llegando a la conclusión de que toda la situación fue negativa.

Hacer foco en las metas alcanzadas o en los avances de una meta, aunque todavía no haya sido lograda en totalidad, permite tener una mirada más equilibrada y menos sesgada.

Estas metas se caracterizan por ser Específicas (describen lo que se quiere alcanzar concretamente, sin ambigüedades); Medibles (presentan indicadores que permiten ver los avances y los pequeños logros en el proceso hasta llegar a la meta); Alcanzables (son realistas y desafiantes a la vez, ya que dependen de los recursos y tiempos con los que se cuentan actualmente); Relevantes (son coherentes con los propios valores y prioridades) y con un Tiempo definido (presentan plazos definidos, para sostener el foco y la motivación en el tiempo).

Temas Relacionados

Salud mentalNavidadBalance de fin de añoNavidad 2025 ArgentinaMetasInecoÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Por qué se recomienda utilizar agua azucarada en el cabello rizado?

La fórmula simple convence por los resultados en la forma, suavidad y luminosidad de las ondas

¿Por qué se recomienda utilizar

Cuál es la mejor rutina nocturna de cuidados para la piel madura a partir de los 50 años

Elementos como una hidratación intensiva, una alimentación equilibrada y hábitos adaptados a cada etapa ayudan a conservar la vitalidad cutánea

Cuál es la mejor rutina

Cómo evitar la hinchazón y los brotes de acné en el rostro tras la celebración de Navidad

El consumo elevado de productos ultraprocesados, junto con la alteración del sueño durante las fiestas, contribuye al desequilibrio cutáneo

Cómo evitar la hinchazón y

Un nuevo estudio reveló que el estrés financiero envejece el corazón más que un infarto

El análisis de más de 280.000 adultos reveló que la presión financiera acelera el deterioro del corazón, según un estudio observacional dirigido por Mayo Clinic

Un nuevo estudio reveló que

9 consejos para evitar la inflamación después de comer en exceso durante las Fiestas

La ingesta abundante durante las celebraciones suele provocar hinchazón y malestar. Cómo cuidar la salud digestiva con estrategias respaldadas por especialistas para

9 consejos para evitar la
DEPORTES
El gesto navideño de una

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Sufrió más de 25 fracturas, ganó dos veces el Rally Dakar en motos y se reinventó en autos: el renacer del argentino Kevin Benavides

El lado desconocido de Marino Hinestroza, flamante refuerzo de Boca Juniors: su millonario negocio fuera del fútbol

Los tatuajes de Aníbal Moreno que revolucionaron a los hinchas de River: un famoso animé y tres personajes de El Chavo del 8

TELESHOW
María Becerra explotó contra los

María Becerra explotó contra los haters que cuestionaron sus vacaciones en Finlandia: “¿Vos qué hacés?”

La llamativa receta navideña de Sofía “La Reini” Gonet que causó impacto en las redes: “No me lo puedo perder”

La romántica postal de Wanda Nara y Martín Migueles en sus vacaciones en Punta del Este: besos y amor en la piscina

La felicidad de Lizy Tagliani al compartir su primera Navidad como madre junto a su hijo Tati: “Familia Nebot”

El original y divertido disfraz de Leticia Siciliani para interpretar a Papá Noel Xeneize: “De Boca desde la cuna”

INFOBAE AMÉRICA

Jim Jarmusch confiesa una curiosa

Jim Jarmusch confiesa una curiosa elección: “Prefiero las críticas negativas”

Descubre los seis barcos de Disney Cruise Line: lujo, magia y aventuras en altamar

Salen cinco libros con las grandes entrevistas de Infobae en 2025: el primero cuenta “El año del poder”

La cultura popular del siglo XXI afronta un dilema: éxito comercial o invocación artística

Tarique Rahman, principal líder opositor de Bangladesh, regresó a su país tras 17 años de exilio en Londres