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Alarma en Paraguay porque aseguran que le hicieron una brujería a la selección: “Los jugadores sentirán el trabajito”

Una vidente denunció que el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro fue hechizado desde dos países

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Una vidente denunció que la selección paraguaya sufrió una brujería (REUTERS/Catherine Steenkeste)
Una vidente denunció que la selección paraguaya sufrió una brujería (REUTERS/Catherine Steenkeste)

La vidente paraguaya Arístida Génez aseguró que la Selección de Paraguay sufrió un “payé” atribuido a brujos de dos países y advirtió que ese maleficio se manifestará durante el Mundial 2026, al que la Albirroja volvió tras 16 años de ausencia.

En su relato, la también conocida como “Mística” afirmó que la supuesta brujería no provino de Paraguay y la vinculó con rivales que “le tienen miedo” al seleccionado nacional, según declaró al diario local Extra.

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Génez describió síntomas físicos que, según ella, los jugadores sentirán durante la Copa del Mundo: “frío” y la impresión de “tener algo en el estómago”. También llamó a enfrentar esas sensaciones con confianza en las propias capacidades. “Le hicieron brujería (a la selección), y, obviamente, no son paraguayos los que la están haciendo, son de otros países, son dos países que le tienen miedo a la Albirroja”, dijo Arístida Génez.

La vidente apuntó además a dos futbolistas a los que definió como piezas clave del equipo. Recomendó a Tony Sanabria que no se deje llevar por impulsos y pidió cautela con las lesiones en el caso de Miguel Almirón. “Buscan sacarlo del juego, lo quieren lesionar”, advirtió Arístida sobre Almirón, jugador del Atlanta United de la MLS. Génez incluyó en sus alertas al naturalizado Mauricio Magalhaes, a quien aconsejó evitar lo que describió como la “trampa de las chicas” durante la competencia. “Que se cuide, que deje la joda para después, hay posibilidad de que aparezca una tentación bastante importante”, afirmó la mujer.

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Paraguay debutará ante Estados Unidos y compartirá grupo con Turquía y Australia (REUTERS/Susana Vera)
Paraguay debutará ante Estados Unidos y compartirá grupo con Turquía y Australia (REUTERS/Susana Vera)

Gustavo Alfaro presentó una prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026, con 14 jugadores del fútbol argentino, de cara a un torneo en el que debutará el 12 de junio ante Estados Unidos y al que llegó después de clasificarse en el sexto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. La lista definitiva será de 26 convocados y se conocerá el 1° de junio. Antes del viaje, la Albirroja jugará un amistoso de despedida el 5 de junio ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Paraguay obtuvo el boleto mundialista tras terminar sexto en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y siete derrotas en 18 fechas, además de una diferencia de gol de +4, con 14 tantos a favor y 10 en contra. Ese recorrido incluyó una victoria 2-1 ante Argentina en Asunción en la fecha 11 de noviembre de 2024, un triunfo 1-0 ante Brasil en la fecha ocho y un 2-0 sobre Uruguay en la fecha 15, en junio de 2025. La clasificación quedó sellada en la fecha 18, cuando la Albirroja venció 1-0 a Perú.

El Grupo D del Mundial reunirá a Paraguay con Estados Unidos, Turquía y Australia. Los tres partidos de la fase inicial se disputarán en California. El debut será el 12 de junio frente a los anfitriones en el SoFi Stadium de Inglewood. El segundo encuentro será el 20 de junio ante Turquía en el Levi’s Stadium de Santa Clara, y el tercero el 25 de junio frente a Australia, también en Santa Clara.

El historial previo de la Albirroja ante esos tres rivales ofrece pocos antecedentes favorables. Frente a Estados Unidos, el único cruce mundialista fue en 1930 y terminó con derrota 3-0 en la fase de grupos, mientras que en el último amistoso entre ambos, jugado en noviembre de 2025, los norteamericanos ganaron 2-1. Ante Australia, Paraguay nunca logró una victoria en cinco partidos: registró tres empates y dos derrotas. Contra Turquía solo existe un antecedente, un empate sin goles en 1995.

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