La Justicia turca anuló la elección en 2023 del líder del principal partido opositor

Özgür Özel.

Un tribunal de Ankara ha anulado este jueves el nombramiento en el año 2023 de Özgür Özel como presidente del partido socialdemócrata CHP, al considerar que hubo amaños en el proceso de elección del congreso, en un nuevo golpe judicial al principal partido opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

La decisión judicial considera totalmente nulo el resultado de aquel congreso, anula la elección de Özel y su ejecutiva y establece que se debe restituir al frente del partido a Kemal Kiliçdaroglu, de 77 años, dirigente de la formación socialdemócrata desde 2010, y a su equipo.

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Tras el anuncio, el principal índice bursátil turco cayó un 6%.

El CHP ha convocado a sus afiliados y simpatizantes a que se congreguen ante la sede principal del partido en Ankara, y ha anunciado que todos los diputados se reunirán hoy en el edificio para pasar la noche allí.

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El presidente del CHP, Özgür Özel, durante la campaña de recogida de firmas por la libertad de Ekrem Imamoglu. CHP

El CHP ganó las elecciones locales de 2024, en la primera derrota del partido islamista AKP de Erdogan en 23 años, y desde entonces numerosos alcaldes socialdemócratas han sido destituidos y detenidos por acusación de corrupción, incluido el regidor de Estambul, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia en 2028.

El caso se refiere a las acusaciones de compra de votos en el congreso del CHP en noviembre de 2023, y los fiscales alegan que Özel se aseguró su elección presionando a ciertos delegados con promesas de empleos y otros sobornos.

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En octubre, un tribunal de Ankara desestimó un caso anterior de compra de votos relacionado con esas elecciones por considerarlo infundado, pero los fiscales apelaron la decisión y el tribunal falló a su favor.

Los críticos afirman que el caso de compra de votos es un intento con motivaciones políticas para socavar al partido político más antiguo de Turquía , que obtuvo una gran victoria sobre el AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones locales de 2024 y ha ido en ascenso en las encuestas.

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. PRESIDENCIA DE TURQUÍA

Bajo una acusación de fraude muy similar, un juzgado destituyó en septiembre de 2025 a la cúpula del partido en Estambul y puso la formación bajo control de un administrador temporal en la persona de un antiguo dirigente del CHP, enfrentado a Özel.

La Constitución no da competencias a los tribunales para cuestionar procesos electorales, una tarea que corresponde a la Junta Electoral de la nación, asegura el CHP.

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En respuesta a la presión judicial, el partido celebró el pasado noviembre un congreso ordinario en el que Özel fue reelegido por unanimidad de los 1.333 delegados.

Ekrem Imamoglu, peso pesado del CHP y alcalde encarcelado de Estambul, se enfrenta a cargos de espionaje y corrupción en juicios separados que, según él, tienen motivaciones políticas.

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Un hombre sostiene un cartel con la imagen del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, durante una manifestación para protestar contra un reciente fallo judicial que destituyó a la dirección provincial de Estambul del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). La manifestación tuvo lugar en Estambul, Turquía, el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Umit Bektas/Foto de archivo

Considerado un rival clave de Erdogan, lleva más de un año encarcelado.

Actualmente está siendo juzgado junto con 413 coacusados ​​y se le acusa de dirigir una extensa red criminal. De ser declarado culpable, se enfrenta a 2.430 años de prisión.

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(con información de EFE y AFP)