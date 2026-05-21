Ya hay 130 fábricas con cortes de gas y la industria espera una definición urgente del Gobierno por el costo del GNL

Las empresas reclamaron definiciones urgentes sobre el costo del GNL importado antes del pico de consumo invernal REUTERS/Martin Cossarini

Las restricciones en el suministro de gas ya alcanzaron a unas 130 fábricas y el sector industrial espera una respuesta urgente del Gobierno para evitar una profundización del problema durante el invierno. Las empresas afectadas pertenecen principalmente a Córdoba, el Litoral y el NOA, regiones donde la capacidad de transporte de gas resulta insuficiente frente al aumento de la demanda residencial.

La situación generó preocupación en distintas cámaras empresarias y llevó a la Unión Industrial de Córdoba (UIC) a emitir un duro comunicado sobre la falta de previsibilidad energética. “La industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos”, sostuvo la entidad.

PUBLICIDAD

Según precisaron los industriales cordobeses, las restricciones e interrupciones en el suministro de gas ya afectan a industrias de la provincia, incluso a empresas con contratos firmes y semifirmes. Lo habitual es que los cortes arranquen con aquellas empresas con contratos interrumpibles, pero en este caso ya está afectando a compañías que están pagando más por el gas. “La situación resulta especialmente alarmante porque ocurre antes del período de mayor demanda invernal, evidenciando una seria falta de previsibilidad en el abastecimiento energético.

En este contexto, la UIC se refirió también al elevado costo que hoy tiene el uso de GNL, que por los efectos de la guerra en Oriente Medio pasó de costar USD 10 a USD 22 por millón/BTU. El comunicado remarcó que “cuando una empresa debe reemplazar gas por combustibles más caros, el costo de producir aumenta de manera inmediata", escenario que “impacta directamente en la competitividad, reduce la capacidad de producción y agrega presión sobre los precios. En una economía que necesita bajar la inflación, encarecer los costos industriales va exactamente en la dirección contraria”.

PUBLICIDAD

Finalmente, la institución dirigida por Luis Macario remarcó que en un contexto ya atravesado por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras, sumar incertidumbre energética agrava aún más la situación del sector productivo. “Desde la UIC advertimos que la energía no puede administrarse con improvisación. La industria necesita reglas claras, previsibilidad y abastecimiento suficiente para producir, invertir, sostener empleo y evitar nuevos aumentos de costos que terminan trasladándose a toda la cadena económica”, afirmaron los empresarios en el comunicado.

El pedido de la UIA a Caputo

Este tema fue elevado por la mesa chica de la UIA en el encuentro que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, el martes pasado. Después de que la secretaria de Energía, María Tettamanti, les haya rechazo la propuesta por falta de presupuesto, los industriales volvieron a la carga con el equipo económico e insistieron en la necesidad de que el Estado ayude a las empresas a afrontar el mayor costo del GNL provocado por la guerra.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a los directivos de la UIA, el martes pasado

Fuentes de la entidad que dirige Martín Rappallini aseguraron que la propuesta planteada fue que las industrias se hagan cargo del 100% del costo real del GNL, pero quitándole el efecto de la guerra. “Afrontar un alza de 10 dólares por millón/BTU a 22/23 dólares que vale hoy es imposible. Pedimos una ayuda y necesitamos urgente una respuesta”, dijeron en la entidad fabril. Por ahora, no obtuvieron respuesta.

Las empresas pueden no utilizar el GNL si así lo quisieran. Tienen varias opciones, en el caso de que se les plantee la necesidad de cortar el suministro de gas. Podrían adelantar producción o podrían aprovechar la menor demanda para dejar de producir en los momentos de cortes. Pero aquellos sectores que no pueden parar y necesitan el gas obligatoriamente deberán pagar un mayor costo por ese insumo.

PUBLICIDAD

“Todos los contratos interrumpibles ya están interrumpidos. A partir de ahora, con las bajas de las temperaturas, van a empezar a pedirles restricciones a los que tengan contratos firmes”, explicaron técnicos de la UIA. El principal cuello de botella se concentra en la infraestructura de transporte. Según explicaron empresarios industriales, la red de gasoductos creció, pero no alcanza para cubrir la demanda de regiones clave del país. “Nuestra red de gasoductos se expandió, pero no alcanza”, resumieron.

Las mayores dificultades aparecen en el corredor que abarca el Litoral, Córdoba y el noroeste argentino. Allí, las industrias quedaron más expuestas a interrupciones por falta de capacidad de transporte. “Para resolver el problema del NOA necesitás un caño nuevo, el gasoducto Tratayén-La Carlota, obra que está dentro del ámbito de TGN y que permitiría aliviar buena parte de las restricciones que afectan actualmente a la región centro y norte del país", dijeron las fuentes. Se trata de un megaproyecto impulsado que busca conectar Vaca Muerta (Neuquén) con el sur de Córdoba.

PUBLICIDAD

Las empresas también están siguiendo de cerca las obras de ampliación del sistema de transporte que podrían aliviar las restricciones en el mediano plazo. Una de las iniciativas más importantes corresponde a la expansión del segundo tramo del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner). Según explicaron desde el sector, esa obra sumará unos 14 millones de metros cúbicos diarios y reducirá parte de los problemas actuales de abastecimiento. También disminuirá la necesidad de importar barcos de GNL durante los meses de mayor consumo.

Sin embargo, las empresas advirtieron que esos trabajos recién tendrán impacto más visible el próximo año. Para el invierno actual, el sector prevé nuevas complicaciones sobre el suministro energético. Hasta el momento, las mayores advertencias dentro de la UIA surgieron, además de Córdoba, en provincias del norte, aunque las industrias esperan una extensión de las restricciones durante junio.

PUBLICIDAD