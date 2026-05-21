Ucrania afirma que sus drones impactaron otra refinería en territorio ruso mientras se intensifican los ataques de largo alcance

Riazán, Rusia: un edificio en llamas y una columna de humo tras un ataque con drones ucranianos. 15 de mayo de 2026. (Redes sociales/vía REUTERS)

Drones ucranianos impactaron otra refinería rusa durante la noche, provocando un incendio que generó enormes columnas de humo negro, informó el jueves el presidente Volodímir Zelensky, en lo que parece ser el último ataque de largo alcance contra la vital industria petrolera de Moscú.

Los drones atacaron la refinería de petróleo de Syzran, ubicada a más de 800 kilómetros (500 millas) dentro de Rusia, dijo Zelensky en redes sociales, donde publicó un video de las consecuencias.

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Fue imposible verificar el video o confirmar el ataque de forma independiente. El gobernador de la región rusa de Samara, Vyacheslav Fedorishchev, dijo que dos personas murieron a causa de drones ucranianos en Syzran, pero no mencionó la refinería. El medio de comunicación ruso Astra informó que drones ucranianos impactaron la refinería de Syzran, propiedad del gigante petrolero y gasístico Rosneft.

Ucrania ha ampliado su capacidad de ataque de medio y largo alcance, desplegando tecnología de drones y misiles desarrollada internamente para combatir la invasión rusa, que ya dura cuatro años. El armamento y la experiencia ucranianos son ahora codiciados por otros países, mientras que al principio de la guerra Kiev tuvo que suplicar ayuda militar extranjera masiva.

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Ucrania amplía sus operaciones con drones de largo alcance, asestando golpes clave a infraestructuras energéticas que financian la invasión rusa. (AP)

Drones ucranianos atacaron otra refinería el día anterior, según Zelensky, en un contexto de ataques casi diarios contra activos petroleros rusos, fundamentales para financiar la invasión.

“En general, nuestro plan a largo plazo para mayo se está ejecutando prácticamente en su totalidad”, declaró Zelensky en una publicación en redes sociales el miércoles por la noche. “Los objetivos clave son las refinerías de petróleo rusas, las instalaciones de almacenamiento y otras infraestructuras vinculadas a estos ingresos petroleros”.

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La escalada de ataques ha perjudicado los ingresos de Moscú, al tiempo que se suma a la presión económica derivada de las sanciones internacionales. Con algunos ataques que alcanzaron más de 1.500 kilómetros (900 millas) dentro de Rusia, los bombardeos han contribuido a que algunos rusos se sientan inseguros y han aumentado la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin.

Ucrania registra avances en el campo de batalla

El mayor alcance de Ucrania también le ha permitido hacer retroceder a las tropas rusas en algunos tramos del frente, con las fuerzas ucranianas logrando sus avances más significativos desde 2024, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

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La “intensificada campaña de ataques de medio alcance” de Ucrania desde principios de 2026 “ha mermado la capacidad de las fuerzas rusas para llevar a cabo operaciones ofensivas en todo el teatro de operaciones y probablemente ha apoyado los recientes avances ucranianos”, afirmó el centro de estudios con sede en Washington en una evaluación publicada el miércoles por la noche.

El servicio satelital Starlink ofrece una ventaja estratégica a Ucrania al limitar la operatividad de los drones rusos en el conflicto. (REUTERS)

Ucrania ha frenado el avance ruso en el campo de batalla y está recuperando gradualmente la iniciativa en el frente, declaró el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, en parte debido a que las fuerzas rusas no tienen acceso a los servicios satelitales Starlink para dirigir drones hacia sus objetivos.

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“Desde entonces, Rusia no ha podido encontrar un sustituto completo (para Starlink), lo que otorga a Ucrania una ventaja crucial en el campo de batalla”, declaró Fedorov a la prensa. Sus declaraciones se realizaron el sábado, pero fueron embargadas hasta el jueves.

Fedorov declaró en febrero que había solicitado a SpaceX, la empresa de Elon Musk, que ayudara a impedir que Rusia utilizara el servicio Starlink en Ucrania. Starlink es una red global de internet que depende de unos 10.000 satélites que orbitan la Tierra.

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Fedorov afirmó que los drones de tamaño mediano se han convertido en una ventaja tecnológica clave para Ucrania en el frente y aseguró que las fuerzas ucranianas han duplicado su tasa de interceptación de drones rusos en los últimos cuatro meses.

Además, indicó que Ucrania también está preparando cambios en la remuneración militar y las condiciones contractuales.

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Ataques con drones dejan víctimas en Ucrania y Rusia

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus defensas aéreas derribaron 121 drones ucranianos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

En la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, ocho personas resultaron heridas por ataques de drones ucranianos, según el gobernador regional, Alexander Shuvayev.

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Un soldado ucraniano prepara un dron Gara con inteligencia artificial para atacar posiciones rusas en el frente de Donetsk. 19 de mayo de 2026. (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Rusia también ha invertido fuertemente en drones, utilizándolos para bombardear zonas civiles de Ucrania durante la guerra y causando la muerte de más de 15.000 civiles, según las Naciones Unidas.

La fuerza aérea ucraniana informó el jueves que derribó 109 de los 116 drones que Rusia lanzó durante la noche.

Un civil murió y al menos otros seis resultaron heridos en los ataques en el norte, sur y este del país, según los servicios de emergencia.

Rusia realiza maniobras nucleares

Por otra parte, Rusia y la vecina Bielorrusia llevaron a cabo la fase final de sus maniobras nucleares conjuntas. Como parte de los ejercicios, camiones que transportaban misiles balísticos intercontinentales recorrieron caminos forestales, submarinos de propulsión atómica zarparon de puertos del Ártico y el Pacífico, y tripulaciones abordaron aviones de combate.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, inspeccionó misiles balísticos Iskander rusos de corto alcance y con capacidad nuclear en una unidad militar.

Las maniobras, que duraron tres días y comenzaron el martes, se producen en medio del aumento de los ataques con drones ucranianos, lo que dificulta que los funcionarios del Kremlin presenten el conflicto en Ucrania como algo tan lejano que no afecta directamente a su territorio.

(AP)