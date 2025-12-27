Cuáles son los alimentos que los cardiólogos recomiendan evitar en la dieta diaria

Los hábitos alimenticios influyen de manera significativa en la aparición de enfermedades cardiovasculares y metabólicas (freepik)

Buscar una mejor calidad de vida motiva a muchas personas a revisar sus hábitos alimentarios y a adoptar decisiones informadas sobre lo que consumen. Lejos de tratarse solo de sumar nuevos productos a la dieta, especialistas insisten en la importancia de identificar y reducir aquellos alimentos que, por su composición, pueden afectar negativamente la salud.

Desde bebidas azucaradas hasta productos ultraprocesados, diversas investigaciones y recomendaciones de expertos advierten sobre los riesgos de ciertos consumos y sus vínculos con enfermedades crónicas.

Un aspecto clave, señalado por especialistas en Prevention, consiste en identificar aquellos alimentos que conviene limitar o evitar para mantener la salud y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Los expertos advierten que ciertos productos tienen efectos comprobados sobre el metabolismo y la aparición de trastornos como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Las razones detrás de estas recomendaciones y sus posibles repercusiones sobre la salud se presentan a continuación.

El consumo frecuente de estos productos agrava el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, advierten médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de los alimentos influye directamente en el riesgo de enfermedades y el bienestar general. El cardiólogo Francisco López-Jiménez, de la Mayo Clinic, citado por el medio, sostiene que una dieta saludable debe priorizar frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y aceites vegetales saludables, manteniendo al mínimo los productos animales, salvo los lácteos y el pescado. Ante este enfoque, los especialistas subrayan que ciertos grupos de alimentos resultan especialmente perjudiciales:

1. Gaseosas y bebidas azucaradas

as bebidas azucaradas se relacionan con una mayor incidencia de diabetes tipo dos en la población general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gaseosas y bebidas azucaradas lideran la lista de productos desaconsejados. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), difundidos por Prevention, el consumo habitual de estas bebidas se asocia con una mayor incidencia de obesidad, diabetes tipo dos, enfermedades cardíacas, caries y gota. El consumo frecuente de estos productos puede aumentar la carga glucémica y favorecer complicaciones de salud a largo plazo.

2. Cereales y harinas refinadas

En cuanto a los cereales y las harinas, el médico de familia Mark Cucuzzella, profesor en la Universidad de Virginia Occidental, advierte que los alimentos elaborados con harina procesada, como numerosos cereales para el desayuno, pan blanco y otros productos industriales, presentan un índice glucémico elevado.

Esto provoca variaciones abruptas en la glucosa sanguínea que, con el tiempo, pueden derivar en trastornos metabólicos, aumento de peso y resistencia a la insulina. Según Cucuzzella, “la harina refinada —incluso la que se presenta como integral— puede incrementar notablemente el nivel de azúcar en la sangre”.

3. Alcohol

Incluir alcohol en la dieta diaria reduce la esperanza de vida y eleva el riesgo de cáncer, según expertos y asociaciones de investigación oncológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol merece atención por su impacto en el metabolismo y la salud general. Jim White, nutricionista y propietario de Jim White Fitness and Nutrition Studios, explicó a Prevention que el cuerpo prioriza la descomposición del alcohol sobre la de la grasa, lo que disminuye la oxidación y complica la pérdida de peso.

Además, investigaciones citadas por el mismo medio indican que incluso una sola copa diaria puede acortar la esperanza de vida en aproximadamente dos meses y medio. Desde la perspectiva oncológica, la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR) plantea que el alcohol debería portar etiquetas de advertencia sobre los riesgos de cáncer. Para quienes reciben tratamiento contra el cáncer, el oncólogo Rahul Bhandari, del Tampa Bay Radiation Oncology, recomienda evitar por completo el alcohol, ya que debilita al organismo y dificulta la recuperación.

4. Edulcorantes artificiales

En relación con los edulcorantes artificiales, White advierte sobre sus posibles repercusiones metabólicas y en el equilibrio del peso corporal. Aunque carecen de calorías, pueden influir en la salud intestinal, la respuesta a la insulina y la regulación de la glucosa, al modificar el microbioma intestinal e incidir en la absorción de nutrientes. Según Prevention, persisten interrogantes sobre su seguridad a largo plazo y una posible relación con ciertos tipos de cáncer, aunque se requieren más investigaciones en humanos.

5. Jugo de frutas

El jugo de frutas 100% natural carece de fibra y puede elevar el azúcar en sangre, recomendándose siempre la fruta entera como opción más saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de frutas, incluso si es 100% natural, puede impactar negativamente en la salud si reemplaza a la fruta entera. Elizabeth Klodas, fundadora de la Clínica de Cardiología Preventiva de Edina, Minnesota, destacó en Prevention que los jugos carecen de fibra y sus efectos metabólicos se asemejan a los de los refrescos azucarados. Klodas recomienda priorizar la pieza de fruta o verdura entera y, si se prefiere un batido, optar por aquel que conserve la fibra y los nutrientes originales.

6. Pan blanco procesado

El pan blanco procesado representa otra fuente de bajo aporte nutricional, debido a la considerable pérdida de fibra y nutrientes durante el blanqueo del trigo. López-Jiménez indicó que “el pan blanco procesado tiene un valor nutricional mínimo”.

El pan blanco procesado ofrece bajo valor nutricional debido a la pérdida de fibra y nutrientes en el proceso industrial de blanqueo del trigo (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, Stefani Sassos, directora del laboratorio de nutrición del Good Housekeeping Institute, mencionó a Prevention que conviene elegir panes integrales o de grano germinado, ya que ayudan a mantener estable el nivel de azúcar en sangre y ofrecen un perfil nutricional superior.

La relación entre la alimentación y la salud es directa y sostenida a lo largo del tiempo. Elegir con criterio qué productos consumir y cuáles evitar puede marcar una diferencia relevante en la prevención de enfermedades crónicas y en la calidad de vida. Las recomendaciones de los expertos reflejan la importancia de una dieta equilibrada y consciente, basada en información actualizada y evidencia científica.