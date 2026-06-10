Darío Barassi reveló que le gustaría agrandar la familia: el sutil mensaje que le envió a su esposa

El conductor ya es padre de dos nenas y le encantaría sumar un nene a la familia que formó junto a Lucía Gómez Centurión

En su programa, Darío Barassi suele atravesar situaciones diversas, tanto al compartir aspectos personales como al sorprenderse con historias de los participantes. En una reciente emisión, el conductor sorprendió al hablar de su futuro familiar y mencionar que le envió un sutil mensaje a su esposa para proponerle buscar “un varoncito”.

Todo sucedió en Ahora Caigo (eltrece) cuando Barassi interactuó con Manuel Ricciardi, apodado Ricci, quien se presentó como participante de “Ahora Caigo”. Ricciardi, de 28 años, asistió junto a su pareja, su suegra y su hijo pequeño.

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Al observar al público, Barassi notó la presencia del bebé de Ricciardi, de apenas 9 meses, y se acercó para saludarlo. Durante ese momento, el conductor compartió una confesión: “Ay, mirá lo que es ese gordo. Yo me quiero quedar con un bebé, chicos”, expresó. Luego agregó: “Hoy le mandé un mensaje a mi mujer y le dije: ‘Hoy buscamos el varoncito’”.

No es la única ocasión en la que Barassi se muestra conmovido al ver niños en el estudio. En otro programa, sugirió a la líder elegir a Santino, quien se encontraba acompañado por su familia. Al notar al ahijado del joven en la tribuna, Barassi se acercó, recibió un regalo y alzó al pequeño en brazos.

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Darío Barassi ya había mostrado su emoción con los niños en Ahora Caigo cuando alzó en brazos al ahijado de un participante (Captura de video)

El conductor comentó: “Es muy parecido a mí”. Después pidió una foto con el niño y señaló: “Me emocioné”. Finalmente, recordó que ya no puede tener más hijos, debido a que se realizó una vasectomía.

Semanas atrás, Barassi volvió a mencionar a su esposa durante un intercambio con una participante. La situación se dio en uno de los episodios más recientes que involucró a Agustina, una concursante que recibió un saludo fuera de lo habitual por parte de Barassi.

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Apenas ingresó al estudio, el conductor la saludó con un espontáneo “¿Cómo andás, amor?”. Barassi, consciente del desliz, reaccionó de inmediato y expresó su sorpresa en voz alta frente a la audiencia y las cámaras. “¿‘Cómo andás, amor’ le dije? Cualquiera, chicos. Ay, mi mujer me va a matar”, comentó mientras buscaba la mirada de la cámara para disculparse públicamente con su esposa: “Gorda, perdón, no sé qué me pasó”.

Darío Barassi contó en Ahora Caigo que le envió a su esposa un mensaje para proponerle buscar “un varoncito”

La situación se repitió segundos después, cuando, en tono de broma y aún visiblemente nervioso, volvió a utilizar el mismo saludo. El momento se transformó en una situación graciosa que distendió el clima y permitió que el juego continuara en tono de camaradería.

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A finales de mayo, Darío Barassi sorprendió con una autocrítica sobre el rol de los padres en la crianza durante su participación en el podcast Criemos libres. En una charla íntima, abordó la problemática actual de la “carga mental” y reconoció que, aunque los hombres están cada vez más presentes, persisten desigualdades concretas en la distribución de tareas familiares.

El animador de ¡Ahora caigo! compartió su experiencia personal cuando tiene que cuidar a sus hijas Emilia e Inés, una situación que lo llevó a tomar conciencia de la complejidad y el volumen de responsabilidades que habitualmente gestiona su esposa, Lucía Gómez Centurión.

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El actor reflexionó sobre el lugar que ocupan los padres en la dinámica familiar. Barassi reconoció: “Creo que creemos que estamos más presentes de lo que realmente se nos necesita, que no es equitativo todavía y fehacientemente creo que debería ser equitativo”.

En su relato, describió cómo su pareja le planteó la dificultad de sostener sola múltiples tareas. “Lu me dice como: ‘Bueno, gordo, pero estoy haciendo malabares porque estoy sola con esto y con esto’”, contó Barassi, visibilizando la sobrecarga cotidiana a la que se enfrentan muchas madres.

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El actor admitió que, pese a su intención de estar presente, a veces percibe una distancia entre lo que cree aportar y lo que realmente demanda la situación familiar. “Yo siento que estoy un montón. Entonces, es como que a veces también siento que hay como un proceso de cambio”, expresó.