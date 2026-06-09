La desconsolada despedida de Javier Caumont, el hijo de María Rosa Fugazot: “Ella se murió cuando falleció René”

Mientras se desarrollaba el velatorio de la actriz, el cantante habló de la angustia que atravesó luego de la muerte de su hermano, René Bertrand (Video:Intrusos/ América TV)

El cuerpo de María Rosa Fugazot fue despedido por familiares y figuras del espectáculo argentino en la mañana del martes 9 de junio. Entre quienes se acercaron al sepelio en la casa funeraria Zucotti Hermanos, se encontraban colegas como Fede Bal, Nora Cárpena y Luisa Albinoni, así como su hijo mayor, Javier Caumont.

El cantante expresó la magnitud de la pérdida en diálogo con Intrusos (América TV): “Todos sabemos que se empezó a morir el día que falleció René. Eligió morirse de a poquito, se quería ir con él”. Con esa frase, el hijo mayor de la actriz sintetizó el impacto emocional que tuvo en su madre el fallecimiento de su hermano menor, ocurrido menos de un año antes.

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En los meses previos, Fugazot había alternado estadías en una quinta junto a su familia. Su hijo mayor reveló que estaba previsto mudarla en breve a su casa para cuidarla, pero la actriz ya no mostraba interés por continuar. “No quería vivir más. Iba a venir a casa porque su salud no estaba bien. No estaba pudiendo trabajar por sus piernas, por su edad y porque se había descuidado muchísimo en este último año. Se abandonó totalmente”, afirmó Caumont tras el velorio.

María Rosa Fugazot junto a sus hijos René Bertrand y Javier Caumont (Instagram)

María Rosa Fugazot fue reconocida tanto por su labor profesional como por su rol materno. “Tuve el privilegio de que me elija y yo elegirla, y de vivir toda una vida juntos”, resumió Caumont sobre la relación que los unió desde su infancia. El artista nació fruto del primer matrimonio del recordado actor, César Bertrand, sin embargo desde los 9 años se crió al lado de María Rosa, la segunda esposa de su padre.

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“Si bien es hijo de César, como se crió conmigo desde muy chiquito, soy su mamá. Es más pegote que el mío, te digo. De César heredé el amor de Javier y a Javier. Después vino Renecito”, relataba la actriz en 2024 en la mesa de Mirtha Legrand sobre la conformación de su familia.

La despedida de Fugazot estuvo marcada por las muestras de afecto y el recuerdo de su trayectoria teatral y televisiva. Tras el velatorio, sus restos fueron trasladados a la capilla del Cementerio de la Chacarita para su descanso final en el Panteón de Actores.

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“Todos sabemos que se empezó a morir el día que falleció René. Eligió morirse de a poquito, se quería ir con él”, aseguró Javier Caumont en el velatorio de María Rosa Fugazot

El fallecimiento de René Bertrand hace casi un año, luego de sufrir un cáncer de huesos con metástasis diagnosticado unos meses antes, fue desolador para su madre. “Me hace mal. Me hace mal todavía. No se va a ir esto, porque ese tipo de dolor no se va. No quiero hablar mucho porque no me hace bien. Está conmigo, estará siempre conmigo”, afirmaba María Rosa en una conversación íntima con Teleshow, luego de 4 meses de la muerte de su hijo.

“A veces me tranquiliza pensar que era un tipo que tenía todo lo que tenía él, el amor por la gente, las ganas de hacer cosas, cómo se documentaba para dirigir una obra. Yo creo que estaba de más. Me parece que Dios se lo llevó porque estaba de más. Ojalá esté feliz, libre y sin dolores ni angustias”, reflexionaba, a corazón abierto.

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“Obviamente, nosotros estamos hechos pelota, pero bueno, hay que seguir, porque mientras respires y te despiertes, tenés que seguir para adelante, ¿qué vas a hacer?”, aseguraba. Allí también se sinceraba sobre cómo había cambiado la rutina familiar. “Belén está hecha pelota también, pero sale adelante, pobrecita, se levanta, va, viene, va con los chicos”, explicaba la actriz sobre Belén Giménez, pareja del actor y director. “Familia ya no me queda... Me queda mi hijo nada más, el mayor, el hermano, que está hecho pelota también, porque como era mayor, ahora se le ocurre que tendría que haberse ido él”, contó.