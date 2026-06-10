La Pampa: le mataron dos animales, los faenaron en su campo y llevó los restos a la Municipalidad para protestar

El campo Peñi Hué, sobre la Ruta Nacional 152 en La Pampa, sufrió dos ataques en menos de 48 horas con animales muertos a balazos y faenados

Un hombre irrumpió en el palacio municipal de General Acha, en la provincia de La Pampa, con una protesta tan literal como perturbadora: cargó parte de los restos ensangrentados de una vaca que le faenaron en su campo y los tiró en los pasillos del edificio comunal para exigirle una audiencia al intendente Abel Sabarots. La escena quedó grabada en video y reflejó la desesperación de un productor que en menos de 48 horas sufrió dos ataques consecutivos en su establecimiento.

El campo afectado fue “Peñi Hué”, ubicado a la altura del kilómetro 35 de la Ruta Nacional 152. Allí, durante la jornada del sábado, desconocidos ingresaron al predio, avanzaron unos 400 metros desde la traza de la ruta y mataron a balazos a una yegua criolla de pedigrí que estaba preñada.

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El animal, manso y de sangre pura, era utilizado habitualmente por la familia para paseos. Los delincuentes lo faenaron para extraerle únicamente dos lomos y un matambre, y abandonaron el resto del cuerpo en el potrero, de acuerdo con la información de El Diario de La Pampa.

La policía de General Acha indicó que la vaca faenada presentaba impactos de bala con características idénticas a las de la yegua

Sin que la policía lograra identificar a los responsables del primer ataque, la pesadilla se reanudó el lunes por la mañana. Al recorrer el campo para revisar el estado de la hacienda, el hombre descubrió que habían vuelto a atacar: esta vez, la víctima había sido una vaca que apareció muerta y faenada con el mismo procedimiento.

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Desde la Comisaría Departamental de General Acha confirmaron que el productor amplió la denuncia original y precisaron que las sospechas apuntan a los mismos autores, dado que el vacuno presentaba impactos de bala con características idénticas a las halladas en la yegua el sábado.

Agobiado ante la reiteración de los hechos y la falta de respuestas, el productor tomó una decisión que no pasó desapercibida. Cargó parte de los restos del vacuno, se trasladó hasta el centro de General Acha y entró al palacio municipal.

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Peritos de la Policía de La Pampa trabajaron en la zona rural del bajo banquina de la Ruta 152 para realizar diligencias por el abigeato

Como se puede ver en el video que encabeza la nota, el hombre ingresó al hall principal, habló con la recepcionista y luego avanzó hasta otro sector de oficinas, donde depositó parte de la carne a modo de protesta y pidió ser atendido por el jefe comunal, Abel Sabarots. Toda la secuencia quedó registrada.

“Esto es hambre. ¿Dónde está el hambre? Quiero que me diga, mi intendente, dónde está el hambre. Qué tanta politiquería barata... Porque los pelotudos pagamos las guías para que todo este circo funcione. Esta vaca estaba preñada y la mataron ayer. Así que quiero hablar con el intendente”, se lo escucha decir en el video.

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La causa quedó caratulada como abigeato agravado y fue puesta en manos de la fiscalía local, que coordina rastrillajes y cruces de cámaras en los accesos a la localidad para intentar identificar a los sospechosos, según La Arena.

De acuerdo con lo publicado por El Diario de La Pampa, en el sector rural del bajo banquina de la Ruta 152 trabajaron peritos de la Policía de La Pampa para realizar las diligencias correspondientes.

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Tres hombres mataron y faenaron un guanaco en el lago Nahuel Huapi

La Justicia federal de Neuquén avaló la suspensión de juicio a prueba para tres hombres imputados por la caza furtiva de un guanaco en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Para evitar recibir una condena penal, deberán cumplir varias condiciones, entre ellas abonar en total seis millones de pesos.

La Justicia federal de Neuquén suspendió el juicio a prueba para tres hombres imputados por caza furtiva de un guanaco en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El hecho se remonta al 8 de octubre de 2025, cuando un comisario retirado de la Policía de Neuquén alertó al personal del parque tras observar una camioneta con varias personas faenando ejemplares de guanaco cerca de la Ruta Provincial Nº63, en el paraje El Chenque, dentro de la jurisdicción del parque, en el departamento de Los Lagos.

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Según el reporte difundido por el sitio de comunicación del MPF, la intervención de guardaparques y policías permitió ubicar una camioneta Chevrolet S10 negra, donde se hallaron tres hombres y restos recientes del animal, protegido por la Ley N°22.351 de Parques Nacionales y la Resolución HD N°65/1981.

Durante el operativo se incautaron cortes de carne fresca de guanaco encontrados tanto en mochilas como en la caja del vehículo, junto con dos lomos, dos paletas con cuero, varios cuchillos y una vaina servida calibre .223. El arma utilizada no apareció, ya que una cuarta persona habría escapado antes de la llegada del personal. La camioneta quedó secuestrada por orden judicial.

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Conforme al acuerdo, los acusados admitieron su responsabilidad por el delito de caza furtiva de fauna silvestre, tipificado en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna.

Entre las obligaciones asumidas, cada uno de los imputados deberá donar dos millones de pesos (seis millones en total) en tres cuotas consecutivas a la Fundación Civil Ñacurutú - Red de rescate y atención de fauna silvestre, que desarrolla tareas en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y zonas cercanas, además de colaborar con el Refugio Aluminé en Neuquén.

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