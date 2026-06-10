Lluvias en Honduras dejan 150 familias afectadas en Marcovia y paralizan actividad pesquera

Al menos 150 familias resultaron afectadas por las lluvias y marejadas registradas en Marcovia. (FOTO: Choluteca.net)

Las condiciones climáticas generadas por la tormenta tropical Cristina continúan provocando afectaciones en la zona sur del país, particularmente en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, donde las autoridades locales reportan daños en comunidades costeras y miles de pescadores imposibilitados de realizar sus labores debido al incremento del oleaje y las lluvias.

El alcalde de Marcovia, Nahún Cálix, informó que al menos 150 familias han resultado afectadas por las condiciones meteorológicas registradas durante los últimos días, principalmente en sectores cercanos al Golfo de Fonseca, donde se han reportado marejadas, inundaciones menores y dificultades para desarrollar actividades económicas relacionadas con la pesca artesanal.

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Aunque hasta el momento las autoridades municipales no consideran necesaria la evacuación de familias, mantienen activados los protocolos de prevención y monitoreo permanente ante cualquier cambio en el comportamiento del fenómeno climático.

El fuerte oleaje ha generado afectaciones en varios sectores costeros de Choluteca.(FOTO: Choluteca.net)

La principal preocupación de las autoridades se centra en la población dedicada a la pesca, una de las actividades económicas más importantes de la región. Según los reportes oficiales, alrededor de 3,000 pescadores no han podido salir al mar debido a las condiciones adversas que se registran en el Golfo de Fonseca.

El alcalde señaló que muchos trabajadores del sector pesquero enfrentan dificultades económicas debido a la suspensión de sus actividades, situación que aumenta la preocupación de las autoridades, ya que algunas personas podrían intentar salir a pescar pese a las advertencias emitidas por los organismos de protección civil.

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Las autoridades municipales han realizado llamados constantes a la población para que respete las recomendaciones emitidas por los organismos especializados y evite exponerse a situaciones que puedan poner en riesgo su vida.

Autoridades locales monitorean comunidades vulnerables ante posibles inundaciones. (FOTO: Choluteca.net)

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a Alerta Amarilla la línea costera del Golfo de Fonseca debido a la influencia indirecta de la tormenta tropical Cristina, mientras mantiene Alerta Verde en varios departamentos del territorio nacional.

Según los informes oficiales, la decisión se tomó debido al incremento del oleaje, la posibilidad de inundaciones en zonas vulnerables y las lluvias asociadas al sistema meteorológico que afecta la región centroamericana.

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Las autoridades han recomendado a las embarcaciones pequeñas y medianas permanecer en puerto mientras persistan las condiciones adversas en el océano Pacífico, especialmente en sectores donde el oleaje presenta mayor intensidad.

Asimismo, se mantiene vigilancia permanente en comunidades vulnerables ante posibles inundaciones, deslizamientos o crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Las condiciones marítimas mantienen paralizada la actividad de unos 3,000 pescadores en el Golfo de Fonseca. (FOTO: Choluteca.net)

De acuerdo con los reportes del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se mantiene en el océano Pacífico y continúa generando abundante humedad que afecta directamente al territorio hondureño.

Los especialistas indican que el sistema presenta vientos sostenidos superiores a los 65 kilómetros por hora y que su circulación favorece el ingreso constante de nubosidad y precipitaciones sobre gran parte del sur y occidente del país.

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Aunque las autoridades meteorológicas han descartado un impacto directo de la tormenta sobre Honduras, sí advierten que sus efectos indirectos continuarán provocando lluvias, oleaje elevado y condiciones inestables durante los próximos días.

Copeco elevó la alerta para la zona costera debido a la influencia de la tormenta tropical Cristina. (FOTO: Choluteca.net)

La economía de Marcovia depende en gran medida de actividades como la pesca, la agricultura y el comercio local. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, una parte importante de la población desarrolla actividades relacionadas con la pesca y la agricultura, por lo que los fenómenos climáticos suelen tener un impacto directo en los ingresos de cientos de familias.

Ante este panorama, las autoridades municipales mantienen coordinación con Copeco y otras instituciones para atender cualquier emergencia que pueda presentarse en las comunidades costeras.

El alcalde reiteró que la prioridad es proteger la vida de los habitantes y evitar tragedias derivadas de decisiones imprudentes durante las condiciones climáticas adversas.

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Asimismo, insistió en que los pobladores deben mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender todas las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil.

Mientras tanto, los organismos de emergencia continúan monitoreando el comportamiento de la tormenta tropical Cristina y evaluando los posibles efectos que podría generar en las próximas horas sobre las comunidades ubicadas en el Golfo de Fonseca y otras zonas vulnerables del territorio nacional.

Las autoridades no descartan que las cifras de afectados aumenten si las lluvias y el fuerte oleaje persisten durante los próximos días, por lo que reiteran el llamado a la prevención y a la colaboración ciudadana para evitar situaciones de riesgo.

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