Cris Morena felicitó a Lali Espósito por sus show históricos en River: “El mundo necesita artistas como vos que se la jueguen”

El posteo que Cris Morena le dedicó a Lali Espósito tras llenar el Monumental (Instagram)

Cris Morena le dedicó un mensaje especial a Lali Espósito luego de que la cantante llenó dos estadios de River Plate, un día después de que la productora fue agasajada como Personalidad destacada de la cultura en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Junto al mensaje, acompañó sus palabras con una fotografía actual y otra de los comienzos de Lali, donde se la ve de niña, abrazada a ella durante la etapa de Rincón de luz.

Las palabras de la creadora de tantos éxitos televisivos reflejaron admiración y afecto hacia la artista, destacando su evolución y su protagonismo en la escena musical. “Me emociona mucho ver todo lo que hiciste con tu camino del artista. Hoy el mundo necesita artistas como vos que se la jueguen con su corazón rojo en la mano… Y aquí estás, llenando dos estadios increíbles iluminando miles de vidas”, publicó la productora, sumando elogios a la trayectoria de la cantante.

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En el mismo mensaje, Cris agregó: “Sos fuego, inspiración, trabajo, juego, sueños, luz, faro, única, irrepetible y maravillosa. ¡Qué orgullo inmenso! Te quiero, Lali”. El posteo se viralizó rápidamente como un reconocimiento al recorrido profesional de la cantante, así como una muestra del lazo que las une desde los primeros pasos de Lali en la actuación y la música.

El recuerdo de Cris Morena junto a Lali Espósito

Durante dos noches consecutivas, Lali reunió en el Estadio de River Plate a más de 160 mil fanáticos que colmaron el recinto para vivir una fiesta pop. Fue la primera vez que la cantante se presentó en el Monumental y agotó ambas funciones en tiempo récord, marcando un hito dentro de la música argentina al consolidar su convocatoria masiva.

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El evento se distinguió por la presencia de invitados de renombre. Kylie Minogue fue la gran invitada internacional y compartió escenario con Lali en dos clásicos del pop: “Can’t Get You Out Of My Head” y “Padam Padam”.

Entre los artistas nacionales, participaron Miranda!, Duki y Dillom. Dillom se sumó a la interpretación de “33”, Miranda! acompañó en “Mejor Que Vos” y Duki debutó colaborando en vivo con la artista en “Plástico”, generando entusiasmo entre los asistentes.

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Lali Espósito deslumbró con una enérgica performance bajo la lluvia en el estadio River Plate, tras sus exitosos shows

Durante más de tres horas, la artista recorrió toda su discografía, ofreciendo un repertorio que incluyó temas como “LOKURA”, “Obsesión”, “SEXY”, “2 Son 3”, “Disciplina”, “N5” y “Pendeja”. La puesta en escena sobresalió por sus coreografías, los constantes cambios de vestuario y la interacción cercana con el público. Hubo espacio para la nostalgia y la intimidad, con canciones como “Boomerang”, “Incondicional”, “Ego” y “No Hay Héroes”, que acompañaron distintas etapas de su carrera y generaron una conexión especial con los seguidores presentes en el estadio.

El anuncio de los recitales en River Plate llegó tras un 2025 excepcional para Lali. La cantante realizó cinco presentaciones agotadas en el Estadio Vélez Sarsfield ante más de 200.000 personas y lanzó el disco “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”, el álbum argentino más vendido del año, con más de 140 millones de reproducciones y presencia en el Top 5 Global de Spotify. Cifras y hechos que emocionan a quienes conocen desde sus inicios a Lali Espósito como Cris Morena.

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Cris Morena fue homenajeada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires y estuvo acompañada por sus nietos y el elenco de Margarita (Instagram)

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires homenajeó a Cris Morena como Personalidad Destacada de la Cultura el lunes. Durante la ceremonia, la productora expresó su gratitud y remarcó el sentido colectivo de su trayectoria, celebrando a su familia, nietos, compañeros de trabajo, amigos, artistas y al público que ha acompañado sus proyectos a lo largo de los años.

Cris Morena enfatizó que el valor del reconocimiento no reside en los premios materiales, sino en el impacto y el legado que logra transmitir. Subrayó la importancia de sembrar sueños, creatividad y pasión en las nuevas generaciones, destacando: “El mayor premio no es lo que generamos sino lo que pudimos dejarles: sueños, el juego, la magia y esa intensa y poderosa pasión por continuar”.

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