El Salvador

Autoridades advierten oleaje más alto y rápido en la costa de El Salvador

Las condiciones marinas tendrán olas de 1.8 a 2.2 metros y velocidades de hasta 55 km/h, por encima de los valores habituales, según el boletín del Ministerio de Medio Ambiente

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Marn advierte sobre condiciones marítimas superiores a las habituales, con olas que alcanzan alturas y velocidades poco comunes para la región costera de El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) emitió una advertencia, este martes, sobre un incremento inusual en la velocidad y altura del oleaje en la costa de El Salvador, fenómeno vinculado a tormentas generadas frente a la Antártida. El boletín oficial detalla que este evento provocará, entre el 9 y el 10 de junio, condiciones marinas que superan considerablemente los valores habituales registrados en el litoral salvadoreño.

De acuerdo con el MARN, el fenómeno se explica por la presencia de un mar de fondo, originado por sistemas meteorológicos intensos en el hemisferio sur, que impulsa hacia el norte olas más rápidas y elevadas de lo que comúnmente se observa en la región. El informe técnico precisa que, este 9 de junio, la velocidad del oleaje podrá alcanzar hasta 55 kilómetros por hora, con alturas que oscilarán entre 1.8 y 2.2 metros. Por su parte, para el 10 de junio, se prevé una ligera disminución en la velocidad máxima, que llegará a 50 kilómetros por hora, y alturas entre 1.7 y 2.2 metros.

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El Marn remarca que estos valores superan los promedios típicos de la zona, donde la velocidad del oleaje ronda los 35 kilómetros por hora y la altura habitual de las olas es de 1.5 metros. La institución señalan que el incremento puede alterar significativamente las condiciones marítimas, especialmente en las áreas cercanas a la costa.

El MARN señaló que el oleaje previsto superó los parámetros normales del litoral salvadoreño, donde las olas suelen llegar a 1.5 metros y 35 km/h. (Cortesía: Protección Civil de El Salvador)
El MARN señaló que el oleaje previsto superó los parámetros normales del litoral salvadoreño, donde las olas suelen llegar a 1.5 metros y 35 km/h. (Cortesía: Protección Civil de El Salvador)

Según el boletín oficial, entre los principales efectos observables en el mar durante este periodo se encuentran corrientes de retorno más fuertes, olas que rompen con mayor fuerza y rapidez y un movimiento más intenso del mar en las proximidades del litoral. Estas condiciones pueden representar riesgos tanto para bañistas como para quienes desarrollan actividades de pesca y navegación artesanal.

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El MARN aconseja a la población y visitantes de las playas seguir cuidadosamente las indicaciones de los guardavidas y autoridades locales. Recomienda evitar ingresar al mar en zonas donde no exista vigilancia, así como mantener una observación permanente sobre el comportamiento del oleaje. La entidad ambiental también hace un llamado especial a quienes realizan actividades de pesca y navegación artesanal, instando a extremar las precauciones durante los días en los que se esperan estas condiciones anómalas.

En línea con su labor de monitoreo, MARN mantiene vigilancia sobre el comportamiento del mar y la posible evolución del fenómeno, reiterando su compromiso con la difusión de información oportuna para reducir riesgos en la población.

Sonsonate Oeste intensifica acciones preventivas ante oleaje elevado

A esta situación se suma la información emitida por el Gobierno Municipal de Sonsonate Oeste, Distrito Acajutla, que reporta que el oleaje continúa elevado debido a la influencia de la Tormenta Tropical Cristina. Las autoridades locales solicitaron a la población no acercarse a la zona costera, playas, bocanas ni sectores con afectación por marea alta.

Las autoridades locales mantienen equipos de monitoreo y piden a la población evitar acercarse a la costa y zonas de marea alta, mientras cuadrillas trabajan en áreas afectadas junto a instituciones de respuesta. (Cortesía: Gobierno Municipal de Sonsonate Oeste Distrito Acajutla)

El municipio apuntó que mantiene equipos de monitoreo constante en diferentes puntos para dar seguimiento a cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población. Además, cuadrillas de distintas dependencias del gobierno municipal, junto a instituciones de respuesta, trabajan en los sectores afectados para proteger a las comunidades.

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