Sociedad

El gobierno de Neuquén despidió a empleados públicos por ausencias injustificadas

La gestión provincial abrió actuaciones para cesantear a trabajadores que incumplan con la prestación de servicios, en el marco de una política de “Tolerancia cero”

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El gobernador Figueroa sostiene un Neuquén una política de rigor en la administración pública. REUTERS/Matias Baglietto
El gobernador Figueroa sostiene un Neuquén una política de rigor en la administración pública. REUTERS/Matias Baglietto

El gobierno de Neuquén concretó en las últimas horas una serie de cesantías por ausencias injustificadas en la administración pública provincial y, además de los despidos, iniciará expedientes para verificar si los agentes cobraron días no trabajados y reclamar esas sumas, incluso por vía judicial, según informaron medios locales.

Los casos mencionados en las últimas horas alcanzan a dos empleadas de áreas administrativas y a dos trabajadoras de salud. Según LM Neuquén y ADNSUR, una de las cesanteadas acumuló faltas a lo largo de nueve meses de 2023 y otra había agotado licencias de largo tratamiento tras más de cuatro años bajo ese régimen hasta el primero de julio de 2021.

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La medida se enmarca en la política de “tolerancia cero” que impulsa el gobernador Rolando Figueroa en el Estado provincial. Las resoluciones conocidas esta semana ampliaron una lista de despidos por ausentismo injustificado que ya había incluido, el 3 de junio, a un auxiliar de servicio de un jardín de infantes de Plaza Huincul, según documentos oficiales que publicó LM Neuquén.

La respuesta central del Gobierno provincial fue doble: cesantear a las cuatro agentes y abrir actuaciones para constatar si percibieron haberes por días no trabajados. Si esa situación se comprueba, la Provincia avanzará para recuperar el dinero y no descarta acudir a la Justicia.

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Entre las despedidas figura una mujer, personal de planta permanente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano a quien se le atribuyó abandono de cargo por una serie de ausencias injustificadas registradas en enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2023.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Abogados, expedientes judiciales, mesa de entradas de juzgados, estantes con expedientes judiciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su expediente, la Junta de Disciplina de la administración pública provincial señaló que ya tenía antecedentes de sanciones con descuentos de días en sus haberes. El caso fue encuadrado como una nueva falta dentro de un legajo que ya registraba medidas disciplinarias previas.

La otra cesantía en áreas administrativas recayó sobre personal de planta permanente del ministerio de Seguridad. La sanción se fundó en inasistencias injustificadas durante los días 2, 3, 4, 5 y 8 de enero de 2024.

Según LM Neuquén, el expediente indicó: “Si bien la agente manifestó haber intentado obtener instrucciones respecto del lugar donde debía prestar funciones luego del cierre de la oficina donde se desempeñaba, no aportó constancias que acreditaran la efectiva prestación de servicios ni justificación válida de sus inasistencias”. El mismo trámite también consignó que tenía varias sanciones o actuaciones sumariales previas en su legajo.

En el sistema de salud, una de las sanciones alcanzó a una licenciada en Enfermería del Hospital de Villa La Angostura Dr. Oscar Arraiz. La Provincia le atribuyó abandono de cargo por ausencias continuas e injustificadas entre el 31 de marzo y el 30 de abril de 2023.

Más de un mes después, la empleada presentó un certificado médico que, según sostiene el Gobierno, fue informado fuera de término y por una vía no reglamentaria. También fue citada a control médico y no asistió, por lo que sus faltas quedaron consideradas como injustificadas.

El expediente incorporó una definición textual sobre su conducta posterior: “La misma nunca más compareció a trabajar ni a gestionar o enmendar tales inasistencias”.

La cuarta cesantía fue para una empleada del Hospital de Plottier Dr. Alberto Herrera. A ella se le endilgó el abandono de cargo que se configuró por ausencias continuas e injustificadas entre el 1 y el 15 de julio, del 16 al 18 de julio, del 19 de julio al 16 de septiembre, el 17 de septiembre, del 18 de septiembre al 17 de octubre y del 18 de octubre al primero de noviembre de 2023.

La secuencia de cesantías se conoció después de otro despido difundido el 3 de junio. Ese día el Ejecutivo convalidó la Resolución N 0821/2026 del Consejo Provincial de Educación contra un auxiliar de servicio del Jardín de Infantes N° 3 de Plaza Huincul, por inasistencias injustificadas registradas en noviembre de 2023.

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