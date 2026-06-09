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Vero Lozano habló luego del enojo de Vicky Xipolitakis tras el Martín Fierro: “Le pedí disculpas porque la quiero”

La conductora se refirió al dolor de su expanelista de Cortá por Lozano. Su palabra

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La conductora se refirió al dolor de La Griega por una polémica en el Martín Fierro (Video: Primicias Ya/ América TV)

A menos de un mes de los Premios Martín Fierro 2026, un inesperado ida y vuelta surgió entre Vicky Xipolitakis y Vero Lozano. La polémica surgió tras la entrega del galardón al programa Ariel en su salsa, cuando la panelista subió al escenario y recibió el cuestionamiento de la conductora.

Para comprender el trasfondo de la controversia, hay que recordar que la noche de los Martín Fierro, Xipolitakis subió a recibir el premio junto al equipo del ciclo de Ariel Rodríguez Palacios, que correspondía al año anterior.

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Xipolitakis reconoció abiertamente el impacto de las palabras de Lozano: “Sí, me dolió lo de Vero”, admitió con visible afecto en una entrevista para el ciclo 1 Minuto Con de Resumido. Remarcó que el comentario no le pasó inadvertido y que le resultó especialmente doloroso por venir de una persona cercana.

Vicky Xipolitakis reveló que fue operada por Anibal Lotocki
Xipolitakis reconoció abiertamente el impacto de las palabras de Lozano: “Sí, me dolió lo de Vero”

Esto desató críticas sobre su supuesto afán de protagonismo. Sin embargo, la panelista defendió su accionar: “Sería una falta de respeto que te venga a buscar la producción y decirle ‘no, no voy’”, explicó, dejando claro que sólo siguió indicaciones del equipo del evento.

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El cruce de declaraciones llegó a un nuevo nivel cuando Xipolitakis profundizó en su malestar: “Fue justo la persona que vio que me vinieron a buscar y me llevaron. Quizás sirve decirlo y queda más gracioso, pero te hacen quedar mal. No me pareció justo”, expresó La Griega.

En respuesta a este reclamo, Lozano aportó su versión de los hechos: “Para mí fue mal interpretado, yo hablé con mucho amor. Lo que pasa es que, en el ida y vuelta, como lo pasan, ella interpretó otra cosa”.

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"Yo a Vicky la quiero, la respeto, ha sido muy buena compañera. Entonces, no me gusta que alguien que yo quiero se sienta herido”, reconoció Vero Lozano

El conflicto entre Vicky Xipolitakis y Vero Lozano tras la entrega de los Martín Fierro se originó cuando la panelista subió a recibir un premio junto al equipo del ciclo culinario, acción que fue interpretada por Lozano y otros como una búsqueda de protagonismo excesivo. Las declaraciones públicas posteriores expusieron el malestar de Xipolitakis y el intento de Lozano por aclarar que su intención no fue herirla.

Vero reveló que intentó reparar el vínculo con Xipolitakis: “Yo hablé con ella, le pedí disculpas y le dije que, por favor, mire la nota otra vez, porque a veces te cuentan mal las cosas y creo que este es el caso. Yo a Vicky la quiero, la respeto, ha sido muy buena compañera. Entonces, no me gusta que alguien que yo quiero se sienta herido”, remarcó la conductora.

“Vicky es lo más. La amo a Vicky, igual”, había asegurado en declaraciones a SQP (América TV) la conductora de Cortá por Lozano (Telefe). “Vicky es como una nena en un cumpleaños. Y su cuerpo está preparado para eso. En el sentido que a ella le sale orgánico”, señaló, en aquel momento.

Primer plano de Vicky Xipolitakis dentro de un coche, mirando hacia la derecha. Un micrófono con el logo "STOP" es visible en primer plano
Vicky Xipolitakis fue parte Cortá por Lozano, el ciclo de Vero Lozano antes de su pase a Ariel en su salsa

Sin embargo, no cuestionó la actitud de la exvedette. “Es más fuerte que ella. Pero no lo hace de mala. ¿Entendés? Es así, a ella le gusta”, comentó en el ciclo de Yanina Latorre. “Yo la amo a Vicky. Le permito todo a Victoria”, había concluido. Sin embargo, sus dichos no fueron pasados por alto por Vicky y la conductora terminó haciendo su mea culpa.

Antes de que se conociera la salida de la exvedette de su equipo, Vero fue elogiosa sobre el que ella tenía en su programa. “Vicky me encanta. Es súperrendidora, me parece que ha crecido mucho y ya hace 4 o 5 años que está con nosotros. Es súper funcional al equipo”, resaltó la animadora en aquel momento, cuando su programa se encontraba en un momento de cambios. El ciclo de Telefe con la salida de Vicky sumó a Marixa Balli y Evangelina Anderson.

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