Gianinna y Jana Maradona hablaron tras la declaración de Dalma: “Que se llegue a la verdad”

La mayor de las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe tuvo que volver a dar su testimonio y luego de esto su hermana y mediahermana hicieron un pedido de justicia (Video: DDM-América TV)

El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a sacudir a su familia el martes con una jornada cargada de emoción y bronca. Dalma Maradona declaró por más de tres horas y se quebró frente al tribunal. Cuando se dictó el cuarto intermedio hasta el jueves, las cámaras de DDM de América TV encontraron a Gianinna y a Jana, las otras dos hijas de Diego, que hablaron por separado pero con un mismo pedido: justicia.

Gianinna no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba a su hermana. “La cosa es que yo la veo, la escucho a mi hermana, la veo llorar, me desarmo”, dijo ante el cronista Santi Riva Roy. El quiebre de Dalma durante su declaración incluyó un pedido directo al médico Leopoldo Luque: que tuviera esencia, humanidad.

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Lo que se escuchó en la sala fue, según Gianinna, difícil de procesar. Los audios reproducidos durante la audiencia mostraron cómo los acusados se referían a Diego. “Parece como que ni estén hablando de un ser humano y eso es terrible”, dijo. Cuando el cronista señaló que ni siquiera de un animal se habla así, Gianinna fue tajante: “No, no, no”.

La indignación de Gianinna no se limitó al trato que le daban a su padre. Lo que más la perturbó fue el contraste entre ese trato y la supuesta cercanía que los acusados decían tener con Diego. “En teoría lo quería, en teoría estaba trabajando para él”, dijo sobre Luque, con una ironía que no necesitó mayor desarrollo.

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Dalma estuvo tres horas hablando ante los jueces y luego Gianinna y Jana pidieron justicia (REUTERS/Cristina Sille)

Uno de los momentos más duros que describió fue el mensaje de Maxi Paumarie celebrando la internación domiciliaria de Diego. “Maxi Paumarie poniendo: ‘Te amo, vamos, brillante, me lucí’. ¿De qué te están hablando?”, preguntó Gianinna, visiblemente indignada. Para ella, todo ese accionar fue una “obra de teatro”, una escenificación montada alrededor de su padre. “Para ellos era un botín”, resumió el cronista. “Claro, es terrible, es terrible”, respondió ella.

El abogado de la familia, Borland, anticipó además que hay una batería de audios que aún no se escucharon y que van a indignar al público en general. Gianinna admitió que ya los conoce, pero que volver a escucharlos no los hace menos impactantes. “Hay veces que ya escuché o leí conversaciones y eso, y después lo volvés a escuchar y te vuelve a indignar de una forma que te revuelve el estómago”, describió.

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Sobre la posibilidad de que Luque pidiera disculpas, Gianinna recordó que ya había sido consultado al respecto y que su respuesta fue que no tenía nada de qué disculparse. “Cada cosa que pasa habla más de ellos que de nosotros y de todo lo que hicieron y la bajada de línea que tenían. Todo es un asco”, cerró.

Jana Maradona, la media hermana de Dalma y Gianinna, habló también con DDM y su tono fue igualmente firme. Describió cómo afronta este segundo juicio: “Esto es jornada a jornada, con más información que el año pasado. Entonces eso me hace estar como un poco más firme, más fuerte, con la esperanza y con la convicción de que esta vez va a haber sentencia”.

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A pesar de la historia entre ellas, las hermanas están unidas en el pedido por su padre

Jana también se refirió al primer juicio y al accionar de la jueza, que ya fue apartada de cargos públicos. “En ese momento muy doloroso. Confiamos en profesionales que no están a la altura, que se toman esto como un juego, como una cuestión mediática y la verdad es que todos nosotros perdimos a nuestro papá. O sea, eso es lo terrible acá”, dijo. Y trazó un paralelismo: “La jueza como profesional falló, los médicos como profesionales fallaron”.

Los audios que se fueron conociendo a lo largo del juicio la afectan cada vez que los escucha. “Son una locura, son una locura. Es desagradable, es indignante”, dijo, aunque aclaró que trata de mantener el temple para poder estar presente. Cuando el cronista le preguntó si no tenía ganas de putear a Luque, Jana no esquivó la respuesta: “Putearlo es lo mínimo que se me cruza por la cabeza. Pero bueno...”.

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Sobre un eventual mea culpa de Luque, Jana fue directa. “Como mínimo es una disculpa. Pero el mea culpa no lo estoy viendo. Ellos están muy en su postura y por las mentiras que dicen, veo que no reflexionaron ni nada”, señaló. Su pedido final fue claro: “Yo quiero la justicia. Quiero que acá se diga todo lo que pasó y que se llegue a la verdad”.