La razón por la que un simple dolor de muela puede convertirse en una emergencia médica

Una infección dental sin tratamiento puede derivar en septicemia, endocarditis o abscesos cerebrales, según especialistas en odontología - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una infección dental sin tratamiento puede evolucionar de una molestia leve a un cuadro potencialmente mortal. Según especialistas en odontología, el principal riesgo no es la infección inicial, sino sus complicaciones, como la diseminación bacteriana a órganos vitales, lo que puede derivar en septicemia, endocarditis o abscesos cerebrales.

En casos excepcionales, una infección dental puede causar la muerte si no se trata a tiempo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aunque la mayoría de las enfermedades orales son prevenibles y tratables de forma temprana, su progresión sin atención médica puede provocar complicaciones severas, incluida la muerte. La revista médica australiana Australian Journal of General Practice detalla que el riesgo de mortalidad se eleva en pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos, diabetes, edad avanzada o desnutrición.

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Cuando una caries no se atiende, las bacterias pueden penetrar el diente y alcanzar la pulpa, donde se encuentran nervios y vasos sanguíneos. Esto puede originar un absceso dental, una acumulación de pus que indica infección activa, la cual puede extenderse a tejidos cercanos y, en casos graves, ingresar al torrente sanguíneo o alcanzar órganos vitales. Las posibles complicaciones incluyen septicemia, endocarditis, absceso cerebral, mediastinitis y osteomielitis, según el portal especializado MyDental y la publicación científica Healthline.

¿Cuándo una infección dental se convierte en una amenaza grave?

Las complicaciones más graves de una infección dental incluyen septicemia, endocarditis, absceso cerebral, mediastinitis y osteomielitis, de acuerdo con fuentes científicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de vida aumenta de forma considerable cuando la infección se extiende fuera del diente y afecta tejidos blandos, espacios faciales profundos o incluso el sistema circulatorio. En estas circunstancias, la propagación bacteriana puede derivar en cuadros complejos, como la formación de abscesos en el cuello o la diseminación hacia órganos distantes a través del torrente sanguíneo.

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El Australian Journal of General Practice advierte que la tasa de mortalidad se incrementa notablemente en casos de mediastinitis descendente —una infección que se propaga desde la boca o el cuello hacia el mediastino, la cavidad central del tórax— o en infecciones extensas del cuello, llegando a alcanzar el 40% en ausencia de intervención rápida y especializada. Estas complicaciones suelen requerir hospitalización, manejo multidisciplinario y, en ocasiones, intervención quirúrgica urgente.

A pesar de los avances en la odontología moderna y la disponibilidad de antibióticos, la mortalidad por infecciones dentales no ha desaparecido por completo. Estudios internacionales señalan que los casos fatales se presentan, en su mayoría, cuando existe un diagnóstico tardío, resistencia bacteriana o la presencia de comorbilidades como diabetes, inmunodeficiencias o edad avanzada, que dificultan la respuesta del organismo ante la infección.

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La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades orales afectan a cerca de 3.700 millones de personas en todo el mundo, lo que representa casi la mitad de la población global. Esta cifra pone en relieve la magnitud del problema y subraya la importancia del tratamiento oportuno y la prevención mediante controles regulares, educación sanitaria y acceso universal a la atención odontológica.

Prevención, tratamiento y señales de alerta

La caries no tratada permite que bacterias alcancen la pulpa dental, favoreciendo la formación de un absceso y la diseminación a órganos vitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje médico para una infección dental comienza con la administración de antibióticos específicos, seleccionados según la gravedad del caso y el perfil del paciente, con el objetivo de controlar la proliferación bacteriana y reducir el riesgo de diseminación a otros órganos. Una vez estabilizada la infección aguda, el siguiente paso es eliminar el foco infeccioso mediante procedimientos odontológicos como la endodoncia —que consiste en la limpieza y sellado de los conductos radiculares— o, en casos más avanzados, la extracción del diente afectado.

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Mantener revisiones periódicas con el odontólogo es clave para detectar de manera temprana cualquier signo de infección o complicación. La aparición de síntomas como dolor persistente, hinchazón facial, fiebre, dificultad para tragar o respirar requiere atención inmediata, ya que pueden indicar la progresión de la infección a tejidos profundos o su entrada al torrente sanguíneo.

Organizaciones de referencia, como la Asociación Dental Americana y la Organización Mundial de la Salud, subrayan la importancia de emplear tratamientos quirúrgicos y antimicrobianos basados en la mejor evidencia científica disponible.

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Asimismo, recomiendan un seguimiento clínico estrecho durante los primeros días de terapia, para monitorear la respuesta al tratamiento y ajustar las intervenciones en caso de evolución desfavorable. Este enfoque integral, que combina la eliminación del foco infeccioso con la prevención de complicaciones sistémicas, es fundamental para reducir la mortalidad y preservar la salud general del paciente.