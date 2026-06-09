Salud

Cómo identificar el lactato, el indicador invisible que separa el entrenamiento eficiente del que solo acumula fatiga

Cada cuerpo tiene un umbral propio que marca el momento exacto en que el metabolismo cambia de marcha. Claves para potenciar el rendimiento y retrasar la fatiga, según la ciencia

Guardar
Google icon
Ilustración de un hombre en bicicleta estática, mientras una mujer en bata blanca toma una muestra de sangre y señala un gráfico de lactato en una pantalla.
El umbral de lactato marca la intensidad máxima de ejercicio que una persona puede sostener antes de la fatiga muscular en deportes de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El umbral de lactato es una métrica para quienes buscan optimizar su rendimiento en deportes de resistencia. Este concepto marca el punto en el que el lactato comienza a acumularse de manera exponencial en la sangre, lo que indica un cambio en el metabolismo energético del cuerpo. Según explica Sport Life, el umbral de lactato determina la intensidad máxima de ejercicio que una persona puede mantener antes de que la fatiga muscular se haga presente.

Este fenómeno ocurre cuando el cuerpo no logra eliminar el lactato al mismo ritmo que lo produce durante el esfuerzo físico intenso. Al alcanzar este umbral, se inicia la acumulación progresiva del compuesto, lo que limita la capacidad de sostener actividades exigentes.

PUBLICIDAD

Estudios metabólicos sobre carbohidratos publicados en la revista científica MDPI Nutrients confirman que identificar el umbral de lactato permite ajustar entrenamientos y maximizar la resistencia física de forma personalizada.

Utilidad del umbral de lactato en el deporte

Un señor de mediana edad y un niño con fenotipo mexicano corren de la mano en un maratón. El hombre viste azul, el niño rojo.
Identificar el umbral de lactato permite ajustar entrenamientos y mejorar el rendimiento físico y la resistencia, según Sport Life (Imagen Ilustrativa Infobae)

El umbral de lactato tiene aplicaciones directas en el entrenamiento deportivo, especialmente para quienes practican disciplinas de resistencia. Un umbral más elevado significa que un atleta puede mantener ejercicios de alta intensidad durante más tiempo antes de experimentar fatiga. Esto permite medir de forma objetiva la capacidad de resistencia y ajustar las sesiones para obtener mejores resultados.

PUBLICIDAD

Conocer este valor facilita diseñar planes personalizados para mejorar el rendimiento físico. Al trabajar cerca o por debajo del umbral, se incrementa la capacidad del cuerpo para procesar el lactato y retrasar la fatiga muscular. Aplicar este conocimiento es clave para quienes buscan optimizar su desempeño y prevenir la acumulación temprana de ácido láctico.

Mecanismo fisiológico del lactato en el cuerpo

Durante la actividad física, los músculos producen lactato al descomponer la glucosa para obtener energía. Mientras la intensidad del esfuerzo es moderada, la producción y eliminación de lactato se encuentran equilibradas, evitando su acumulación en sangre. Al aumentar la exigencia, el organismo comienza a producir lactato a un ritmo superior al que puede eliminarlo, lo que conduce a su acumulación progresiva.

Un hombre joven en primer plano corre por un parque con césped verde brillante y árboles sin hojas bajo un cielo despejado y soleado, sin llevar gorro.
Un umbral de lactato más alto permite mantener ejercicios de alta intensidad durante más tiempo antes de que aparezca la fatiga muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones de vanguardia indexadas en la revista científica Frontiers in Physiology demuestran que este proceso refleja la transición exacta de un metabolismo aeróbico, donde el oxígeno cubre las necesidades energéticas, a uno más anaeróbico, en el que el oxígeno resulta insuficiente. El aumento del lactato en sangre es una señal de que el cuerpo ha sobrepasado su capacidad de adaptación instantánea al esfuerzo intenso. Así, el umbral de lactato actúa como una referencia fisiológica de ese límite.

Es importante destacar que, aunque popularmente se suele hablar de “ácido láctico”, a nivel celular el cuerpo produce y transporta lactato. Al liberarse en el tejido muscular, el ácido láctico pierde un ion de hidrógeno y se transforma instantáneamente en lactato. De acuerdo con la investigación publicada en Frontiers in Physiology, el lactato no es un desecho tóxico causante de la fatiga, sino una fuente de energía celular reutilizable; lo que realmente provoca el ardor y la pérdida de rendimiento es la acumulación de esos iones de hidrógeno residuales que acidifican el músculo.

Diferencia entre umbral aeróbico y umbral anaeróbico

En ese sentido, el umbral de lactato actúa como una suerte de frontera entre el metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico. En el primero, el oxígeno suministrado es suficiente para transformar la glucosa en energía sin generar subproductos que limiten el esfuerzo. En el segundo, la falta relativa de oxígeno conlleva la producción de lactato, un subproducto metabólico que se acumula cuando se exceden ciertos niveles de intensidad.

Una mujer con top deportivo oscuro, rostro enrojecido y reloj inteligente corre por un sendero al atardecer junto a un lago y árboles.
El umbral aeróbico permite sostener la actividad sin acumulación relevante de lactato, mientras el umbral anaeróbico aparece cuando su producción supera la capacidad de eliminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta distinción permite entender cómo responde el cuerpo ante distintos tipos de entrenamiento y esfuerzos. El umbral aeróbico marca el punto en el que el cuerpo puede mantener la actividad sin acumulación relevante de lactato, mientras que el umbral anaeróbico se alcanza cuando la producción de lactato supera la capacidad de eliminación, desencadenando la fatiga muscular.

Métodos para medir el umbral de lactato

La medición del umbral de lactato suele realizarse en laboratorios especializados a través de análisis de sangre obtenidos durante pruebas de esfuerzo progresivas. Estas pruebas se realizan habitualmente en bicicletas o cintas de correr, permitiendo identificar el punto en el que el lactato comienza a acumularse de manera acelerada. Deportistas y entrenadores consideran que este método es objetivo y fiable.

También existen alternativas de campo que estiman el umbral de lactato mediante el uso de variables como la frecuencia cardíaca, la potencia en ciclismo o la velocidad en carrera. Estas herramientas permiten aproximar el valor del umbral sin necesidad de equipamiento de laboratorio, facilitando su aplicación en rutinas de entrenamiento regulares.

Hombre caucásico musculoso corriendo en pista de atletismo. Viste camiseta térmica negra de manga larga, pantalones cortos negros y zapatillas deportivas grises.
Los entrenamientos cerca del umbral de lactato, con sesiones prolongadas o intervalos, mejoran la capacidad aeróbica y anaeróbica en deportistas y entrenadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones prácticas para deportistas y entrenadores

Una revisión sistemática exhaustiva publicada en la revista Sports Medicine/Springer destaca que entrenar cerca del umbral de lactato, con sesiones prolongadas o intervalos que alternan intensidades, mejora tanto la capacidad aeróbica como la anaeróbica.

Esta estrategia ayuda a que el cuerpo se adapte progresivamente a esfuerzos más exigentes, incrementando el umbral y la resistencia general.

La planificación de entrenamientos basada en este conocimiento permite optimizar recursos, prevenir la fatiga y potenciar el desarrollo físico de manera medible. Tanto para deportistas aficionados como de alto nivel, incorporar el umbral de lactato en la rutina es una herramienta para alcanzar objetivos de rendimiento y salud.

Temas Relacionados

MetabolismoResistenciaMasa MuscularActiviad FísicaEjercicio FísicoEntrenamientoFatigaMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La razón por la que un simple dolor de muela puede convertirse en una emergencia médica

Especialistas en odontología advierten que el mayor peligro no es la infección inicial, sino su diseminación hacia tejidos profundos, el cuello o el sistema circulatorio, especialmente en pacientes con diabetes o inmunodeficiencias

La razón por la que un simple dolor de muela puede convertirse en una emergencia médica

Dormir mal reduce la capacidad del cerebro para detectar y corregir errores, afirma un experto

La privación de descanso atenúa la señal interna que impulsa a enmendar fallos, según el psicólogo Alfredo Rodríguez-Muñoz. Por qué esta situación empuja hacia respuestas más impulsivas y menos ajustadas a las consecuencias reales

Dormir mal reduce la capacidad del cerebro para detectar y corregir errores, afirma un experto

Las mujeres con menopausia temprana tienen mayor riesgo de padecer ACV o infarto, según un estudio

Una investigación publicada en The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health analizó a más de 100 mil mujeres con inicio del climaterio antes de los 45 años. Cuál es la causa

Las mujeres con menopausia temprana tienen mayor riesgo de padecer ACV o infarto, según un estudio

Estatinas y colesterol: por qué siguen siendo la base del tratamiento para bajar el LDL y prevenir infartos

Las guías actualizadas de la American Heart Association y el American College of Cardiology definieron metas de LDL más bajas según el riesgo y ubican a este fármaco como primera línea de tratamiento

Estatinas y colesterol: por qué siguen siendo la base del tratamiento para bajar el LDL y prevenir infartos

Por qué dormir poco puede incrementar el apetito, modificar la elección de comidas y favorecer el aumento de peso

En una entrevista para el podcast Huberman Lab, una experta en nutrición explicó cómo ciertos mecanismos biológicos conectan los hábitos cotidianos con cambios en el comportamiento alimentario y el balance energético, una interacción que puede tener consecuencias sobre el bienestar a largo plazo

Por qué dormir poco puede incrementar el apetito, modificar la elección de comidas y favorecer el aumento de peso

DEPORTES

Scaloni define al reemplazante de Balerdi en la lista de Argentina para el Mundial: los cinco nombres en danza

Scaloni define al reemplazante de Balerdi en la lista de Argentina para el Mundial: los cinco nombres en danza

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono tras el regreso de José Mourinho como entrenador

Real Madrid confirmó que realizó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez: la respuesta del Atlético

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

El homenaje especial Diego Armando Maradona que haría la FIFA en la ceremonia inaugural de México en el Mundial 2026

TELESHOW

El último adiós a María Rosa Fugazot: una despedida rodeada de familiares, amigos y colegas del espectáculo

El último adiós a María Rosa Fugazot: una despedida rodeada de familiares, amigos y colegas del espectáculo

La furia de Antonela Roccuzzo por los rumores del cambio estético de Lionel Messi: “No pegaste una”

El dolor de la viuda de René Bertrand tras la muerte de María Rosa Fugazot: “Era como mi mamá”

Mario Pergolini recordó la insólita anécdota con Lucho Avilés: “Yo le rompí un parabrisas”

El deslumbrante outfit mundialista de Emilia Mernes antes del comienzo de la Copa del mundo

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: reforma eléctrica plantea dividir la Empresa Nacional de Energía en cuatro sociedades

Honduras: reforma eléctrica plantea dividir la Empresa Nacional de Energía en cuatro sociedades

La República Dominicana recibe un reconocimiento del PNUD por su fortalecimiento democrático

Panamá supera los 265 mil funcionarios y gasta $1,758 millones en salarios en cuatro meses

Denuncian uso de una ambulancia para trasladar a un gobernador boliviano en medio de bloqueos

Innovación y sostenibilidad: el estándar que redefine la gestión empresarial en México