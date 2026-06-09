Cómo identificar el lactato, el indicador invisible que separa el entrenamiento eficiente del que solo acumula fatiga

El umbral de lactato marca la intensidad máxima de ejercicio que una persona puede sostener antes de la fatiga muscular en deportes de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El umbral de lactato es una métrica para quienes buscan optimizar su rendimiento en deportes de resistencia. Este concepto marca el punto en el que el lactato comienza a acumularse de manera exponencial en la sangre, lo que indica un cambio en el metabolismo energético del cuerpo. Según explica Sport Life, el umbral de lactato determina la intensidad máxima de ejercicio que una persona puede mantener antes de que la fatiga muscular se haga presente.

Este fenómeno ocurre cuando el cuerpo no logra eliminar el lactato al mismo ritmo que lo produce durante el esfuerzo físico intenso. Al alcanzar este umbral, se inicia la acumulación progresiva del compuesto, lo que limita la capacidad de sostener actividades exigentes.

PUBLICIDAD

Estudios metabólicos sobre carbohidratos publicados en la revista científica MDPI Nutrients confirman que identificar el umbral de lactato permite ajustar entrenamientos y maximizar la resistencia física de forma personalizada.

Utilidad del umbral de lactato en el deporte

Identificar el umbral de lactato permite ajustar entrenamientos y mejorar el rendimiento físico y la resistencia, según Sport Life (Imagen Ilustrativa Infobae)

El umbral de lactato tiene aplicaciones directas en el entrenamiento deportivo, especialmente para quienes practican disciplinas de resistencia. Un umbral más elevado significa que un atleta puede mantener ejercicios de alta intensidad durante más tiempo antes de experimentar fatiga. Esto permite medir de forma objetiva la capacidad de resistencia y ajustar las sesiones para obtener mejores resultados.

PUBLICIDAD

Conocer este valor facilita diseñar planes personalizados para mejorar el rendimiento físico. Al trabajar cerca o por debajo del umbral, se incrementa la capacidad del cuerpo para procesar el lactato y retrasar la fatiga muscular. Aplicar este conocimiento es clave para quienes buscan optimizar su desempeño y prevenir la acumulación temprana de ácido láctico.

Mecanismo fisiológico del lactato en el cuerpo

Durante la actividad física, los músculos producen lactato al descomponer la glucosa para obtener energía. Mientras la intensidad del esfuerzo es moderada, la producción y eliminación de lactato se encuentran equilibradas, evitando su acumulación en sangre. Al aumentar la exigencia, el organismo comienza a producir lactato a un ritmo superior al que puede eliminarlo, lo que conduce a su acumulación progresiva.

PUBLICIDAD

Un umbral de lactato más alto permite mantener ejercicios de alta intensidad durante más tiempo antes de que aparezca la fatiga muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones de vanguardia indexadas en la revista científica Frontiers in Physiology demuestran que este proceso refleja la transición exacta de un metabolismo aeróbico, donde el oxígeno cubre las necesidades energéticas, a uno más anaeróbico, en el que el oxígeno resulta insuficiente. El aumento del lactato en sangre es una señal de que el cuerpo ha sobrepasado su capacidad de adaptación instantánea al esfuerzo intenso. Así, el umbral de lactato actúa como una referencia fisiológica de ese límite.

Es importante destacar que, aunque popularmente se suele hablar de “ácido láctico”, a nivel celular el cuerpo produce y transporta lactato. Al liberarse en el tejido muscular, el ácido láctico pierde un ion de hidrógeno y se transforma instantáneamente en lactato. De acuerdo con la investigación publicada en Frontiers in Physiology, el lactato no es un desecho tóxico causante de la fatiga, sino una fuente de energía celular reutilizable; lo que realmente provoca el ardor y la pérdida de rendimiento es la acumulación de esos iones de hidrógeno residuales que acidifican el músculo.

PUBLICIDAD

Diferencia entre umbral aeróbico y umbral anaeróbico

En ese sentido, el umbral de lactato actúa como una suerte de frontera entre el metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico. En el primero, el oxígeno suministrado es suficiente para transformar la glucosa en energía sin generar subproductos que limiten el esfuerzo. En el segundo, la falta relativa de oxígeno conlleva la producción de lactato, un subproducto metabólico que se acumula cuando se exceden ciertos niveles de intensidad.

El umbral aeróbico permite sostener la actividad sin acumulación relevante de lactato, mientras el umbral anaeróbico aparece cuando su producción supera la capacidad de eliminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta distinción permite entender cómo responde el cuerpo ante distintos tipos de entrenamiento y esfuerzos. El umbral aeróbico marca el punto en el que el cuerpo puede mantener la actividad sin acumulación relevante de lactato, mientras que el umbral anaeróbico se alcanza cuando la producción de lactato supera la capacidad de eliminación, desencadenando la fatiga muscular.

PUBLICIDAD

Métodos para medir el umbral de lactato

La medición del umbral de lactato suele realizarse en laboratorios especializados a través de análisis de sangre obtenidos durante pruebas de esfuerzo progresivas. Estas pruebas se realizan habitualmente en bicicletas o cintas de correr, permitiendo identificar el punto en el que el lactato comienza a acumularse de manera acelerada. Deportistas y entrenadores consideran que este método es objetivo y fiable.

También existen alternativas de campo que estiman el umbral de lactato mediante el uso de variables como la frecuencia cardíaca, la potencia en ciclismo o la velocidad en carrera. Estas herramientas permiten aproximar el valor del umbral sin necesidad de equipamiento de laboratorio, facilitando su aplicación en rutinas de entrenamiento regulares.

PUBLICIDAD

Los entrenamientos cerca del umbral de lactato, con sesiones prolongadas o intervalos, mejoran la capacidad aeróbica y anaeróbica en deportistas y entrenadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones prácticas para deportistas y entrenadores

Una revisión sistemática exhaustiva publicada en la revista Sports Medicine/Springer destaca que entrenar cerca del umbral de lactato, con sesiones prolongadas o intervalos que alternan intensidades, mejora tanto la capacidad aeróbica como la anaeróbica.

Esta estrategia ayuda a que el cuerpo se adapte progresivamente a esfuerzos más exigentes, incrementando el umbral y la resistencia general.

La planificación de entrenamientos basada en este conocimiento permite optimizar recursos, prevenir la fatiga y potenciar el desarrollo físico de manera medible. Tanto para deportistas aficionados como de alto nivel, incorporar el umbral de lactato en la rutina es una herramienta para alcanzar objetivos de rendimiento y salud.

PUBLICIDAD