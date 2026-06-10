El Salvador

Ordenan nueva detención provisional para exseleccionado de El Salvador por estafa con paquetes turísticos

Justicia salvadoreña procesó a seis personas, entre ellas a un exfutbolista por presunta estafa agravada mediante la venta de paquetes turísticos inexistentes, con un perjuicio económico superior a USD 29 mil

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Jugador de fútbol de espaldas, con uniforme azul, sosteniendo un balón blanco y negro sobre su cabeza para un saque de banda en un campo de césped.
Un jugador de fútbol, con uniforme azul y de espaldas, ejecuta un saque de banda lanzando el balón sobre su cabeza en un estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador ordenó nueva detención provisional para el exseleccionado nacional David Rugamas, quien es procesado junto a otras cinco personas por estafa agravada vinculada a la venta fraudulenta de paquetes turísticos, según lo publicado, este jueves, por Centros Judiciales.

De acuerdo con información oficial, la investigación señala que el grupo habría defraudado a al menos 25 víctimas, lo que representa un perjuicio económico de USD 29,337.50.

La reciente resolución judicial también afecta a Lised Cristina P., pareja del exfutbolista, y a los ciudadanos colombianos Juan Carlos H., Jonathan David T., Gregory Andrés G. y Natalia P.. Todos enfrentan cargos como coautores en la causa penal, que permanece en etapa de instrucción. Según los registros oficiales, los acusados utilizaban la empresa Trópico Travel S. A. de C. V. como fachada para ofrecer supuestos servicios turísticos nacionales e internacionales, así como alquiler de vehículos y boletos aéreos, terrestres y de cruceros.

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Cuatro personas, tres hombres y una mujer, de pie en fila, llevan camisetas y pantalones cortos blancos. Todas tienen las manos esposadas al frente.
Cuatro personas, incluyendo una mujer, aparecen esposadas y vestidas de blanco, en una imagen que simboliza detención o proceso legal. (Imagen ilustrativa Infobae)

El expediente judicial detalla que el esquema de fraude consistía en abordar a las víctimas en centros comerciales o por llamadas telefónicas, presentándose como representantes de promociones relacionadas con tarjetas VISA y MasterCard. El requerimiento fiscal indica que los implicados hacían creer a los clientes que habían sido beneficiados con una estadía hotelera gratuita, supuestamente como parte de un sorteo o campaña promocional, con el fin de inducirlos a pagar para acceder a otros servicios turísticos.

El tribunal mantiene la prisión provisional mientras avanza la investigación

Centros Judiciales destaca que, tras el primer contacto, las víctimas recibían información sobre paquetes turísticos y ofertas de alquiler de vehículos o viajes a diversos destinos. Esta comunicación se presentaba con formalidad y respaldo empresarial, generando confianza. Una vez realizados los pagos, los servicios nunca se concretaban y los responsables interrumpían todo contacto, según consta en las declaraciones presentadas ante los centros judiciales.

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Durante la audiencia inicial, el tribunal valoró la existencia de prueba indiciaria suficiente para acreditar la comisión del delito de estafa agravada y la probable participación de los seis imputados. Por tal razón, la resolución judicial dispuso la detención provisional de todos los acusados, al considerar que existen elementos que justifican esta medida mientras avanza la investigación.

La causa seguirá en la fase de instrucción, con la previsión de presentar nuevas pruebas y sumar más testimonios.

Trayectoria deportiva

El caso ha generado atención pública, dada la trayectoria de Rugamas como exseleccionado nacional de fútbol.

Rugamas jugó en equipos como Alianza, Águila, FAS, Isidro Metapán y 11 Deportivo, además de tener experiencia en ligas de Irak, Guatemala y Tailandia, lo que lo llevó a la selección nacional de El Salvador. (Cortesía: La Selecta)
Rugamas jugó en equipos como Alianza, Águila, FAS, Isidro Metapán y 11 Deportivo, además de tener experiencia en ligas de Irak, Guatemala y Tailandia, lo que lo llevó a la selección nacional de El Salvador. (Cortesía: La Selecta)

El ahora acusado cuenta con una trayectoria destacada en el fútbol salvadoreño, habiendo formado parte de equipos como Alianza Fútbol Club, Universidad de El Salvador (UES), Club Deportivo Juventud Independiente, Asociación Deportiva Isidro Metapán, CD Águila, CD FAS y el 11 Deportivo.

Además, Rugamas tuvo experiencia internacional al militar en el Al Minaa Sport Club de Irak, en el JL Chiangmai United de Tailandia y en el Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco de Guatemala. Su desempeño en estos equipos, tanto a nivel local como fuera del país, le permitió integrar la selección nacional de El Salvador en distintos procesos.

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