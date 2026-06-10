Con Bielsa como protagonista, Uruguay compartió un emotivo video sobre el Mundial: “Pusimos a un loco a manejar la cosa”

El emotivo video de Uruguay para el Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) difundió este martes un emotivo video de 88 segundos en el umbral del Mundial 2026 y tuvo a Marcelo Bielsa como uno de los principales protagonistas. Las imágenes se volvieron virales por los guiños históricos del vecino país y con hitos futbolísticos para poder ilustrar la idiosincrasia oriental.

Antes del viaje del plantel a Playa del Carmen, sede elegida para preparar su debut mundialista rumbo a la Copa del Mundo, hubo una mención directa al técnico Bielsa. En una de sus frases centrales, la pieza afirma: “Imaginate, pusimos a un loco a manejar la cosa… y encima es argentino”.

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El entrenador de 70 años recibió críticas muy duras de Luis Suárez y Agustín Canobbio, con Federico Valverde involucrándose en el tema. Tras quedar en el ojo de la tormenta por una caída por goleada en un amistoso contra Estados Unidos, Bielsa otra vez fue objeto de críticas por la ausencia de Nahitan Nández en la lista para la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que hasta el propio José María Giménez expresó su sorpresa por esta decisión. En las últimas horas se sumó la crítica del hermano de Ronald Araujo hacia Bielsa, algo que el propio jugador del Barcelona reconoció como un error.

El material, publicado por la AUF, combinó humor, ironía y referencias a la identidad local para cerrar con un mensaje de pertenencia: “Uruguay es un país chico, es verdad… pero lo más grande que hay”. El final aparece acompañado por el escudo de la AUF con sus cuatro estrellas, una imagen que generó comentarios positivos entre los hinchas y un tema de debate ante las polémicas declaraciones del ex defensor Diego Lugano. De hecho, hubo otro posteo en el que se recordó el título olímpico de 1924 que los uruguayos lo ponen como la primera de sus cuatro estrellas.

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La narración abre con la idea de que “los uruguayos estamos llenos de contradicciones” y recorre curiosidades del país: menciona Cerro Chato, Arroyo Seco, la cárcel de Libertad y el “chivito canadiense”, antes de trasladar esa lógica al modo en que se vive el fútbol.

En medio de la polémica por la cantidad de títulos mundiales que afirma tener Uruguay, también se recordó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Colombes 1924, cuyo logro indican en el vecino país que fue la primera estrella de la Celeste

El video también remarca rasgos que asocia al juego del equipo: “Acá los delanteros también son arqueros”, indica la voz en off mientras se muestra a Edison Cavani con su típico festejo del arco y la flecha o acciones defensivas de atacantes celestes como la mano de Luis Suárez para evitar el gol de Ghana en el Mundial Sudáfrica 2010. Luego Fernando Muslera contuvo ese penal y le permitió seguir con vida al equipo que era dirigido por Óscar Washington Tabárez, que logró meterse entre los cuatro mejores de ese certamen ecuménico.

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En otro tramo, se menciona que este país es de los más chicos, pero que son gigantes y se acompaña con imágenes de la celebración de los campeones mundiales Sub 20 en Argentina 2023.

Y por último, se vincula la pasión futbolera con la religión: “Salió que somos el país más ateo de América. Todos los domingos, religiosamente, rezamos, creemos, pedimos. Y a la Celeste le tenemos una fe… porque acá el fútbol es una religión”.

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La selección uruguaya integra el grupo H de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su estreno será el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 19:00. El segundo compromiso será contra Cabo Verde seis días más tarde en el mismo escenario, también a las 19:00, y cerrará la fase frente a España el 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, México, a las 21:00.