Deportes

Con Bielsa como protagonista, Uruguay compartió un emotivo video sobre el Mundial: “Pusimos a un loco a manejar la cosa”

La selección celeste viajó hacia México y fue despedida con imágenes de sus hitos y referentes de los últimos años: “Un país chico, pero de corazón enorme”

Guardar
Google icon
El emotivo video de Uruguay para el Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) difundió este martes un emotivo video de 88 segundos en el umbral del Mundial 2026 y tuvo a Marcelo Bielsa como uno de los principales protagonistas. Las imágenes se volvieron virales por los guiños históricos del vecino país y con hitos futbolísticos para poder ilustrar la idiosincrasia oriental.

Antes del viaje del plantel a Playa del Carmen, sede elegida para preparar su debut mundialista rumbo a la Copa del Mundo, hubo una mención directa al técnico Bielsa. En una de sus frases centrales, la pieza afirma: “Imaginate, pusimos a un loco a manejar la cosa… y encima es argentino”.

PUBLICIDAD

El entrenador de 70 años recibió críticas muy duras de Luis Suárez y Agustín Canobbio, con Federico Valverde involucrándose en el tema. Tras quedar en el ojo de la tormenta por una caída por goleada en un amistoso contra Estados Unidos, Bielsa otra vez fue objeto de críticas por la ausencia de Nahitan Nández en la lista para la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que hasta el propio José María Giménez expresó su sorpresa por esta decisión. En las últimas horas se sumó la crítica del hermano de Ronald Araujo hacia Bielsa, algo que el propio jugador del Barcelona reconoció como un error.

El material, publicado por la AUF, combinó humor, ironía y referencias a la identidad local para cerrar con un mensaje de pertenencia: “Uruguay es un país chico, es verdad… pero lo más grande que hay”. El final aparece acompañado por el escudo de la AUF con sus cuatro estrellas, una imagen que generó comentarios positivos entre los hinchas y un tema de debate ante las polémicas declaraciones del ex defensor Diego Lugano. De hecho, hubo otro posteo en el que se recordó el título olímpico de 1924 que los uruguayos lo ponen como la primera de sus cuatro estrellas.

PUBLICIDAD

La narración abre con la idea de que “los uruguayos estamos llenos de contradicciones” y recorre curiosidades del país: menciona Cerro Chato, Arroyo Seco, la cárcel de Libertad y el “chivito canadiense”, antes de trasladar esa lógica al modo en que se vive el fútbol.

Foto coloreada del equipo olímpico de fútbol de Uruguay de 1924. Veinte hombres en uniformes deportivos y trajes posan frente a un edificio con una bandera
En medio de la polémica por la cantidad de títulos mundiales que afirma tener Uruguay, también se recordó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Colombes 1924, cuyo logro indican en el vecino país que fue la primera estrella de la Celeste

El video también remarca rasgos que asocia al juego del equipo: “Acá los delanteros también son arqueros”, indica la voz en off mientras se muestra a Edison Cavani con su típico festejo del arco y la flecha o acciones defensivas de atacantes celestes como la mano de Luis Suárez para evitar el gol de Ghana en el Mundial Sudáfrica 2010. Luego Fernando Muslera contuvo ese penal y le permitió seguir con vida al equipo que era dirigido por Óscar Washington Tabárez, que logró meterse entre los cuatro mejores de ese certamen ecuménico.

En otro tramo, se menciona que este país es de los más chicos, pero que son gigantes y se acompaña con imágenes de la celebración de los campeones mundiales Sub 20 en Argentina 2023.

Y por último, se vincula la pasión futbolera con la religión: “Salió que somos el país más ateo de América. Todos los domingos, religiosamente, rezamos, creemos, pedimos. Y a la Celeste le tenemos una fe… porque acá el fútbol es una religión”.

La selección uruguaya integra el grupo H de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su estreno será el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 19:00. El segundo compromiso será contra Cabo Verde seis días más tarde en el mismo escenario, también a las 19:00, y cerrará la fase frente a España el 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, México, a las 21:00.

Temas Relacionados

Mundial 2026CopaMundial2026Marcelo BielsaSelección Uruguay Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con Messi de suplente, Argentina vence a Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026

La Albiceleste continuará con su puesta a punto antes del inicio de la Copa del Mundo. Desde las 22, por TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play

Con Messi de suplente, Argentina vence a Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026

La deslumbrante confesión de Cucurella sobre sus primeros entrenamientos con Messi en el Barcelona

El lateral español compartió su experiencia al coincidir con el astro argentino, relatando el ambiente y las precauciones que existían al practicar junto a La Pulga en el conjunto culé

La deslumbrante confesión de Cucurella sobre sus primeros entrenamientos con Messi en el Barcelona

Con 19 tenistas argentinos, se puso en marcha el AAT Challenger Tucumán

La lluvia volvió a ser protagonista en el inicio de la competencia, que tuvo saldo positivo para los representantes nacionales con cuatro victorias en el cuadro principal

Con 19 tenistas argentinos, se puso en marcha el AAT Challenger Tucumán

Una de las estrellas de Brasil aseguró que marcará un gol en la final del Mundial 2026: su particular rutina

Presente en cinco de las seis convocatorias de Carlo Ancelotti al frente de la Verdeamarela, el delantero repite que será el autor del tanto que le dé el “hexa” a la “Canarinha”

Una de las estrellas de Brasil aseguró que marcará un gol en la final del Mundial 2026: su particular rutina

El futbolista de Paraguay que jugará el Mundial y guarda una gran pasión por el ajedrez: “Tiene un buen nivel”

Fabián Balbuena utiliza el juego de estrategia como herramienta de concentración, un hábito que perfeccionó en Rusia y mantiene activo en la Academia Bobby Fischer de Asunción

El futbolista de Paraguay que jugará el Mundial y guarda una gran pasión por el ajedrez: “Tiene un buen nivel”

DEPORTES

Con Messi de suplente, Argentina vence a Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026

Con Messi de suplente, Argentina vence a Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026

La deslumbrante confesión de Cucurella sobre sus primeros entrenamientos con Messi en el Barcelona

Con 19 tenistas argentinos, se puso en marcha el AAT Challenger Tucumán

Una de las estrellas de Brasil aseguró que marcará un gol en la final del Mundial 2026: su particular rutina

El futbolista de Paraguay que jugará el Mundial y guarda una gran pasión por el ajedrez: “Tiene un buen nivel”

TELESHOW

La tajante decisión de Felipe Fort que impactó a sus seguidores: “Cualquier cosa al Whatsapp”

La tajante decisión de Felipe Fort que impactó a sus seguidores: “Cualquier cosa al Whatsapp”

Darío Barassi reveló que le gustaría agrandar la familia: el sutil mensaje que le envió a su esposa

Cris Morena felicitó a Lali Espósito por sus show históricos en River: “El mundo necesita artistas como vos que se la jueguen”

Vero Lozano habló luego del enojo de Vicky Xipolitakis tras el Martín Fierro: “Le pedí disculpas porque la quiero”

La desconsolada despedida de Javier Caumont, el hijo de María Rosa Fugazot: “Ella se murió cuando falleció René”

INFOBAE AMÉRICA

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

Honduras decreta Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por influencia de la tormenta Cristina

En Panamá 10 nuevos pacientes por semana se suman a quienes ya reciben terapia de hemodiálisis

Ordenan nueva detención provisional para exseleccionado de El Salvador por estafa con paquetes turísticos

Autoridades advierten oleaje más alto y rápido en la costa de El Salvador