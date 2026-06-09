Los riesgos de no usar preservativo y los errores más comunes al colocarlo, según una sexóloga

La sexologa Milagros Burgos Recci habló con Infobae sobre los riesgos de no cuidarse en las relaciones sexuales

En una entrevista exclusiva, la sexóloga Milagros Burgos Recci advirtió que solo el 15% de la población argentina utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales y que la desinformación sigue siendo un obstáculo para la prevención de infecciones. La especialista participó del ciclo de Infobae a la Tarde el martes, donde detalló las causas y consecuencias de este fenómeno

Durante su conversación con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado en este caso por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Burgos Recci destacó que “la sífilis subió a un 75% desde 2022”, un dato que consideró “increíble”. La sexóloga remarcó: “Hoy directamente el quince por ciento de la población usa el preservativo en todas sus relaciones sexuales”. Para dimensionar la problemática, agregó que “el 98% por ciento de los casos de VIH tienen que ver con la falta de uso de preservativo”.

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El uso incorrecto del preservativo y sus consecuencias

Burgos Recci identificó los principales errores que cometen los jóvenes: “El primer error que hay es que lo usan tarde. El preservativo entra en la cancha cuando va a haber penetración directamente, pero en realidad funciona si lo uso de principio a fin”. Sostuvo que “el líquido preseminal también contagia, ese es el tema. Incluso también puede haber embarazos no deseados”.

La sífilis aumentó un 75% en 2022 en Argentina, alertó la especialista (Captura de video)

Otro problema frecuente es el mal uso al abrir el envoltorio: “Muchas veces lo abren con una tijera o con los dientes y eso puede dañar el látex. El preservativo siempre se abre desde el troquel hacia abajo”. Además, advirtió sobre el uso del lubricante: “Muchos usan lubricantes a base de aceite y eso daña el látex. Siempre tiene que ser de base acuosa o de silicona”. La especialista también señaló la falta de atención a la fecha de vencimiento y la necesidad de cambiar el preservativo entre diferentes prácticas sexuales.

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Mitos, desinformación y barreras culturales

Consultada por el equipo sobre el impacto de la desinformación en el comportamiento sexual, la especialista señaló: “Hay información circulando, pero todavía hay mucha desinformación. Hay mitos, creen que hay muy poco riesgo”. Apuntó también a la influencia de la cultura digital y el consumo de contenidos virales: “Artistas que sacan canciones como ‘a pelo’, en TikTok se hacen virales enseguida y todo el mundo hace trends con eso”.

Burgos Recci explicó que muchas personas asocian el uso del preservativo con la falta de confianza en la pareja: “Si me dijo que ya se hizo estudios, estamos hace tiempo, no pasa nada. Quizás estas infecciones pueden venir de relaciones anteriores”. Indicó además que “el porno, lejos de ser educación sexual, desinforma un montón y tiene consecuencias”.

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Apenas el 13% de los jóvenes y el 5% de los adolescentes usan preservativo, según encuestas recientes (Captura de video)

Entre los mitos más extendidos, mencionó que “el preservativo apareja menos placer”. En ese sentido aclaró: “No hay estudios que demuestren eso. Hay distintos preservativos, más finos, sin látex, con diferentes talles”.

Políticas públicas y acceso a métodos de prevención

En cuanto al acceso, Burgos Recci recordó que “los preservativos se pueden retirar de forma gratuita”. Detalló: “Tenemos una ley que es la Ley de Salud Sexual y Procreación. Si tenés una obra social o prepaga, podés ir a la farmacia, comprás los preservativos y después cargás el ticket en la página y te reintegran el cien por ciento”. Reforzó que en hospitales, centros de salud y organizaciones como ITAR también es posible obtener preservativos sin costo.

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La sexóloga respondió consultas del público sobre la profilaxis preexposición (PrEP): “Es un tratamiento preventivo altamente efectivo contra el VIH”. Al comparar generaciones, subrayó que “en la generación previa estaba mucho más presente la cuestión del sida y había mucha más conciencia por el temor a contagiarse”.

Para finalizar, subrayó que solo “el 13% de los jóvenes y apenas el 5% de los adolescentes declara por lo menos que usa preservativo en sus relaciones”, lo que revela un escenario preocupante para la salud pública.

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