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El futbolista de Paraguay que jugará el Mundial y guarda una gran pasión por el ajedrez: “Tiene un buen nivel”

Fabián Balbuena utiliza el juego de estrategia como herramienta de concentración, un hábito que perfeccionó en Rusia y mantiene activo en la Academia Bobby Fischer de Asunción

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(X: @fcdynamo)
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Mientras sus compañeros descansan o repasan jugadas en video, Fabián Balbuena se sienta frente a un tablero y mueve piezas. El zaguero central de la selección de Paraguay, concentrado con la Albirroja en California bajo las órdenes de Gustavo Alfaro, encontró en el ajedrez una forma de preparación mental que lo acompañó desde hace varios años y que mantiene viva en Asunción, donde visita con frecuencia la Academia y Club Bobby Fischer.

Fue Ricardo Kropff, director de la institución, quien reveló el hábito del defensor en diálogo con el diario Extra. “Estuvo varias veces para jugar partidas en nuestra academia, este año y no recuerdo si el año pasado también”, contó. La explicación del vínculo entre Balbuena y su destreza con el tablero tiene una geografía precisa: el fútbol ruso.

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El zaguero defendió los colores del Dínamo de Moscú en dos etapas, entre 2021 y 2022 primero, y entre 2023 y 2025 después, y en ese tiempo absorbió una cultura donde el ajedrez no es un pasatiempo marginal. “Él hizo carrera en Rusia y ahí el ajedrez es muy popular, entonces allí practicó mucho y tiene un buen nivel de aficionado”, explicó Kropff.

La felicitación de la Academia ABFChess
La felicitación de la Academia ABFChess

“De hecho, acá en nuestra academia tenemos un jugador ruso y él vino y habló en ruso con este señor”, recordó el director, quien también subrayó que el zaguero dejó una impresión más allá del tablero: “Es un muchacho muy amable, se sacó foto con nosotros, muy sencillo”.

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Incluso, el propio elenco ruso, en una publicación de abril de 2025 dio detalles del comportamiento del defensor paraguayo con respecto al tablero. “Dato curioso: Fabián Balbuena no pasa ningún vuelo sin ajedrez”, reveló en su cuenta de X (antes Twitter).

Pese a que se perfeccionó en las latitudes rusas, la pasión de Balbuena por el ajedrez data de hace mucho tiempo. En el año 2012, el defensor, hoy de 34 años, contó que estaba practicando para mejorar en el juego. “Hoy jugué ajedrez con la máquina, puse en muy difícil, y le gané”, manifestó con alegría en sus redes sociales.

Para Kropff, la práctica del ajedrez tiene un efecto concreto sobre el rendimiento: “Deja la mente afilada”. No es el único en sostenerlo. Tenistas de élite como Carlos Alcaraz y Novak Djokovic también recurrieron al juego de estrategia como herramienta de concentración, un camino que Balbuena transita a su manera antes del desafío más grande de su carrera.

Con actualidad en el Gremio de Brasil, el defensor, además de su estadía en Rusia, también tuvo pasos por Corinthians, West Ham, Libertad, Nacional de Paraguay, Rubio Ñu y Cerro Porteño de Presidente Franco.

Desde la academia le enviaron un mensaje antes de su debut mundialista: “¡Todo el éxito del mundo, Fabián! ¡Que tu concentración, estrategia y espíritu deportivo te lleven a lo más alto en este Mundial!”

El desafío al que se refieren tiene una dimensión que va más allá de lo deportivo. Paraguay regresa a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, y el propio Alfaro cargó con ese peso en una conferencia de prensa de 85 minutos que ofreció días atrás. “Nosotros no tenemos expectativas, tenemos ilusión. Yo sé lo que siente este país, sé lo que son 16 largos años de espera, de frustraciones, de penas, de maldiciones, de mirar un Mundial por televisión”, afirmó el técnico argentino. Y agregó, al borde de la emoción: “Estamos surfeando esta ola enorme, que es la emoción que significa volver a la Copa del Mundo”.

La Albirroja debutará el viernes 12 de junio ante Estados Unidos, en California. Después vendrán Turquía el viernes 19 y Australia el jueves 25, para cerrar la fase de grupos de un torneo que el país entero lleva 16 años esperando.

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