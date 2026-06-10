Honduras decreta Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por influencia de la tormenta Cristina

La tormenta tropical Cristina continúa generando lluvias y condiciones marítimas adversas en Honduras. (FOTO: X/ Copeco)

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevaron a Alerta Amarilla la línea costera del Golfo de Fonseca debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Cristina, fenómeno que continúa generando lluvias, fuerte oleaje y condiciones climáticas inestables en varias regiones del país.

La medida preventiva fue adoptada luego de los análisis realizados por especialistas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), quienes mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución del sistema tropical que se encuentra frente a las costas del Pacífico centroamericano.

Según el informe oficial, la Alerta Amarilla se aplica para toda la línea costera del Golfo de Fonseca y zonas vulnerables como el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, donde existe preocupación por posibles incrementos en el caudal del río Goascorán y eventuales inundaciones repentinas.

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Mientras tanto, Copeco decidió mantener bajo Alerta Verde a los departamentos de Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle, debido a las lluvias que continuarán registrándose durante los próximos días.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la tormenta tropical Cristina se localiza aproximadamente a 64 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca y presenta vientos sostenidos superiores a los 65 kilómetros por hora. Los especialistas indican que el sistema mantiene un comportamiento estacionario, situación que favorece el ingreso constante de humedad hacia el territorio hondureño.

Copeco elevó a Alerta Amarilla la línea costera del Golfo de Fonseca por el aumento del oleaje. (FOTO: X/ Copeco)

Las autoridades explicaron que uno de los principales riesgos asociados al fenómeno es el incremento del oleaje en la costa pacífica. Actualmente se registran olas de entre tres y cinco pies de altura, aunque en algunos sectores podrían alcanzar hasta ocho pies, generando condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas y medianas.

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Ante este escenario, Copeco recomendó restringir la navegación en el Golfo de Fonseca y pidió a pescadores, lancheros y habitantes de comunidades costeras mantenerse atentos a los boletines oficiales emitidos por las autoridades.

Asimismo, se hizo un llamado a la población para evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, especialmente en sectores donde las lluvias podrían provocar crecidas repentinas.

También se recomendó mantener vigilancia en áreas propensas a deslizamientos y asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse debido a los vientos.

Los organismos de emergencia consideran que las medidas preventivas son fundamentales para reducir riesgos y evitar pérdidas humanas durante la temporada ciclónica, especialmente en comunidades vulnerables ubicadas en las zonas bajas del país.

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Las autoridades mantienen vigilancia sobre posibles inundaciones en zonas vulnerables del sur del país. (FOTO: X/ Copeco)

El titular de Copeco, Reinaldo Sánchez, explicó que la decisión de elevar el nivel de alerta responde a evaluaciones técnicas realizadas por expertos nacionales e internacionales que monitorean permanentemente la evolución de la tormenta tropical Cristina y sus posibles efectos sobre Honduras.

Las autoridades recordaron que aunque el centro de la tormenta no impactará directamente el territorio hondureño, sus bandas nubosas y la circulación de humedad seguirán generando lluvias, tormentas eléctricas y oleaje elevado durante las próximas horas.

Los pronósticos indican que las precipitaciones más significativas podrían concentrarse en regiones del sur, centro, suroccidente y suroriente del país, donde existe vigilancia permanente por posibles inundaciones urbanas, desbordamientos de quebradas y afectaciones en carreteras.

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En los últimos días, varias comunidades del sur de Honduras ya han reportado afectaciones relacionadas con el incremento del oleaje y las lluvias, situación que mantiene en alerta a las autoridades municipales y a los Comités de Emergencia Local.

Copeco recomendó evitar cruzar ríos y quebradas durante las precipitaciones. (FOTO: X/ Copeco)

Copeco reiteró que la efectividad de las acciones preventivas depende también de la colaboración ciudadana. Por ello, pidió a la población mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria.

Mientras tanto, los equipos técnicos continuarán monitoreando el comportamiento de Cristina y evaluando cualquier cambio que pudiera requerir nuevas medidas de prevención para proteger a las comunidades expuestas a riesgos por lluvias, inundaciones y fuerte oleaje.

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Las autoridades insistieron en que la prioridad es salvaguardar la vida de los hondureños y minimizar el impacto de los fenómenos naturales mediante acciones oportunas de prevención y respuesta.