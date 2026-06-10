Honduras

Honduras decreta Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por influencia de la tormenta Cristina

La tormenta tropical Cristina mantiene bajo vigilancia a las autoridades hondureñas, que elevaron a Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por el riesgo de inundaciones y el incremento del oleaje.

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La tormenta tropical Cristina continúa generando lluvias y condiciones marítimas adversas en Honduras. (FOTO: X/ Copeco)
La tormenta tropical Cristina continúa generando lluvias y condiciones marítimas adversas en Honduras. (FOTO: X/ Copeco)

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevaron a Alerta Amarilla la línea costera del Golfo de Fonseca debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Cristina, fenómeno que continúa generando lluvias, fuerte oleaje y condiciones climáticas inestables en varias regiones del país.

La medida preventiva fue adoptada luego de los análisis realizados por especialistas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), quienes mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución del sistema tropical que se encuentra frente a las costas del Pacífico centroamericano.

Según el informe oficial, la Alerta Amarilla se aplica para toda la línea costera del Golfo de Fonseca y zonas vulnerables como el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, donde existe preocupación por posibles incrementos en el caudal del río Goascorán y eventuales inundaciones repentinas.

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Mientras tanto, Copeco decidió mantener bajo Alerta Verde a los departamentos de Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle, debido a las lluvias que continuarán registrándose durante los próximos días.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la tormenta tropical Cristina se localiza aproximadamente a 64 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca y presenta vientos sostenidos superiores a los 65 kilómetros por hora. Los especialistas indican que el sistema mantiene un comportamiento estacionario, situación que favorece el ingreso constante de humedad hacia el territorio hondureño.

Copeco elevó a Alerta Amarilla la línea costera del Golfo de Fonseca por el aumento del oleaje. (FOTO: X/ Copeco)
Copeco elevó a Alerta Amarilla la línea costera del Golfo de Fonseca por el aumento del oleaje. (FOTO: X/ Copeco)

Las autoridades explicaron que uno de los principales riesgos asociados al fenómeno es el incremento del oleaje en la costa pacífica. Actualmente se registran olas de entre tres y cinco pies de altura, aunque en algunos sectores podrían alcanzar hasta ocho pies, generando condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas y medianas.

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Ante este escenario, Copeco recomendó restringir la navegación en el Golfo de Fonseca y pidió a pescadores, lancheros y habitantes de comunidades costeras mantenerse atentos a los boletines oficiales emitidos por las autoridades.

Asimismo, se hizo un llamado a la población para evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, especialmente en sectores donde las lluvias podrían provocar crecidas repentinas.

También se recomendó mantener vigilancia en áreas propensas a deslizamientos y asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse debido a los vientos.

Los organismos de emergencia consideran que las medidas preventivas son fundamentales para reducir riesgos y evitar pérdidas humanas durante la temporada ciclónica, especialmente en comunidades vulnerables ubicadas en las zonas bajas del país.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre posibles inundaciones en zonas vulnerables del sur del país. (FOTO: X/ Copeco)
Las autoridades mantienen vigilancia sobre posibles inundaciones en zonas vulnerables del sur del país. (FOTO: X/ Copeco)

El titular de Copeco, Reinaldo Sánchez, explicó que la decisión de elevar el nivel de alerta responde a evaluaciones técnicas realizadas por expertos nacionales e internacionales que monitorean permanentemente la evolución de la tormenta tropical Cristina y sus posibles efectos sobre Honduras.

Las autoridades recordaron que aunque el centro de la tormenta no impactará directamente el territorio hondureño, sus bandas nubosas y la circulación de humedad seguirán generando lluvias, tormentas eléctricas y oleaje elevado durante las próximas horas.

Los pronósticos indican que las precipitaciones más significativas podrían concentrarse en regiones del sur, centro, suroccidente y suroriente del país, donde existe vigilancia permanente por posibles inundaciones urbanas, desbordamientos de quebradas y afectaciones en carreteras.

En los últimos días, varias comunidades del sur de Honduras ya han reportado afectaciones relacionadas con el incremento del oleaje y las lluvias, situación que mantiene en alerta a las autoridades municipales y a los Comités de Emergencia Local.

Copeco recomendó evitar cruzar ríos y quebradas durante las precipitaciones. (FOTO: X/ Copeco)
Copeco recomendó evitar cruzar ríos y quebradas durante las precipitaciones. (FOTO: X/ Copeco)

Copeco reiteró que la efectividad de las acciones preventivas depende también de la colaboración ciudadana. Por ello, pidió a la población mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria.

Mientras tanto, los equipos técnicos continuarán monitoreando el comportamiento de Cristina y evaluando cualquier cambio que pudiera requerir nuevas medidas de prevención para proteger a las comunidades expuestas a riesgos por lluvias, inundaciones y fuerte oleaje.

Las autoridades insistieron en que la prioridad es salvaguardar la vida de los hondureños y minimizar el impacto de los fenómenos naturales mediante acciones oportunas de prevención y respuesta.

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