Con 19 tenistas argentinos, se puso en marcha el AAT Challenger Tucumán

Comenzó el AAT Challenger Tucumán con 19 tenistas argentinos (Crédito: Prensa AAT)

Con la presencia de 19 tenistas nacionales, se puso en marcha una nueva edición del AAT Challenger Tucumán, que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club. Al igual que en la jornada del lunes, la lluvia volvió a hacerse presente durante varios pasajes del día, aunque solo impidió la finalización del partido entre Federico Coria y Segundo Goity Zapico.

Saldo positivo para La Legión albiceleste en el certamen del Jardín de la República, con cuatro triunfos. Santiago Rodríguez Taverna, 383 del ranking ATP Tour y finalista de la edición 2025, comenzó su participación con una victoria ante el marroquí Karim Bennani (518°) por 6-3, 3-6 y 6-1, en una hora y 51 minutos de juego.

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Al cierre del encuentro, Rodríguez Taverna manifestó: “Muchas veces, cuando no he estado jugando bien o he tenido lesiones, vine a Tucumán y pude levantar mi juego. El hecho de estar con amigos ayuda a que uno tenga ganas de estar en el torneo y jugarlo. En algunos partidos uno puede estar más cansado, pero el entorno te ayuda a sacarlo adelante. Fue un partido en el que Karim Bennani juega muy rápido, un punto atrás del otro, todo muy plano y cerca de la faja, y mi juego es muy diferente. Además, la cancha húmeda lo beneficiaba a él. En este nivel es muy competitivo, todos juegan muy bien, están impecables desde lo físico y, cuando das una mínima ventaja, se te hace cuesta arriba ganar los partidos”.

En la siguiente ronda espera por su compatriota Luciano Ambrogi (408°), quien venció en sets corridos al colombiano Juan Sebastián Gómez (470°) por 6-2 y 6-4. Por su parte, Guido Justo (254°), primer cabeza de serie y campeón del AAT Challenger edición Tigre I 2026, derrotó en la primera fase al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (577°) por 6-2 y 6-3. Ahora aguarda por el vencedor del duelo entre el argentino Hernán Casanova (406°) y el colombiano Samuel Heredia (692°).

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Juan Estévez (385°), oriundo de 25 de Mayo, Buenos Aires, logró un importante triunfo ante el quinto preclasificado, el chileno Matías Soto (316°), por 6-4 y 6-2. En los octavos de final espera por el ganador del cruce entre los argentinos Thiago Cigarrán (479°) y Valerio Aboian (470°).

El cierre de la jornada en la cancha central deparó un duelo entre compatriotas: Federico Coria (999°) contra Segundo Goity Zapico (1179°), con un público numeroso que aprovechó el ingreso libre y gratuito al torneo. El partido se detuvo por lluvia cuando el marcador favorecía 3-2 a la Mojarra y se retomará este miércoles en el segundo turno de la misma cancha.

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La agenda del día también incluye los partidos pendientes de la primera ronda de singles -con los cruces que incorporan a los clasificados desde la qualy- y el inicio del cuadro de dobles.

Triunfo de Trungelliti en Lyon

Marco Trungelliti debutó con un triunfo en el Challenger de Lyon (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Marco Trungelliti atraviesa la mejor temporada de su carrera profesional. Gracias a sus resultados de este año, logró clasificarse por primera vez dentro del Top 100 del ranking mundial y actualmente ocupa el puesto 80. Tras alcanzar la final del ATP de Marrakech en el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo, comenzó la defensa del título en el Challenger de Lyon con una victoria ante el ruso Pavel Kotov (248°) por 6-7(7), 6-4 y 6-2.

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Por un lugar en los cuartos de final, el santiagueño de 36 años enfrentará al colombiano Daniel Galán (347°), superó al local Luka Pavlovic (207°) por 7-6(3) y 6-2.

En este tipo de competencias se vieron las caras en dos oportunidades y en ambas ocasiones el triunfo fue para el jugador norteño. El encuentro está programado para el último turno de la cancha central, no antes de las 12:45 (hora argentina).

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