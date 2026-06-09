Salud

Cuál es el fruto milenario que desplazó a los snacks y conquista los mercados occidentales

Nutricionistas, redes sociales y cifras de ventas récord coinciden en señalar a este alimento como la alternativa más sólida frente al auge de los ultraprocesados. Qué tener en cuenta

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Ilustración acuarela de un cuenco blanco lleno de dátiles marrones sobre una tabla de madera. Un dátil más se encuentra fuera del cuenco, con tela clara a la izquierda.
Los dátiles ganan protagonismo como alternativa natural frente a los alimentos ultraprocesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de dátiles como alternativa saludable a los alimentos ultraprocesados está experimentando un crecimiento notable en Estados Unidos y otros mercados occidentales. Actualmente cuenta con un aumento significativo en ventas y una mayor presencia en redes sociales y en los puntos de venta.

Según Fox News Digital, este fruto milenario ha ganado popularidad entre quienes buscan opciones más naturales para sustituir aperitivos tradicionales.

Impulsado por el interés en alimentos menos procesados y el valor nutricional de los dátiles, el consumo de este fruto está en auge. Los consumidores los eligen por su aporte de fibra, antioxidantes y su versatilidad en la cocina.

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En un plato gris, tres dátiles abiertos rellenos de pasta cremosa; al lado, una taza de café con leche con arte de corazón, sobre una superficie de madera clara.
Las recetas virales impulsan nuevos usos del fruto en postres y preparaciones caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el contenido de azúcar natural hace que expertos recomienden un consumo equilibrado, siendo una opción adecuada para quienes desean mejorar sus hábitos alimentarios. Las tendencias en redes sociales también han potenciado el interés, ya que abundan las recetas y testimonios sobre sus beneficios.

Las cifras revelan un aumento sostenido. Las ventas de dátiles en Estados Unidos crecieron un 33% en 2025, y se estima que el mercado alcance los USD 1.600 millones en 2034, de acuerdo con las proyecciones citadas por el medio.

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En el Reino Unido, minoristas como Ocado han informado que las ventas de dátiles medjool se duplicaron en el último año. En el plano mundial, las previsiones indican que el mercado pasará de USD 34.500 millones en 2026 a USD 55.580 millones en 2034, con un crecimiento anual del 6,1%.

Vaso con mezcla de leche vegetal, café frío, especias y fruta natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los dátiles aportan fibra y antioxidantes y se integran a dietas orientadas a mejorar hábitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores del auge de los dátiles y sus beneficios para la salud

La popularidad de los dátiles ha sido impulsada por la difusión masiva en redes sociales, donde proliferan recetas y recomendaciones para su consumo. Es habitual ver a usuarios compartiendo videos probando dátiles por primera vez o enseñando cómo los utilizan como reemplazo del azúcar en postres.

La nutricionista Lisa Moskovitz, fundadora del NY Nutrition Group, puntualizó a Fox News Digital que los dátiles “no solo son deliciosos y versátiles, sino que aportan fibra, antioxidantes y otros nutrientes esenciales como magnesio y potasio”.

Los expertos destacan que este aumento en el interés se vincula con la preferencia por ingredientes naturales frente a los ultraprocesados.

Vista aérea de un tazón blanco con dátiles marrones brillantes a la izquierda y rodajas de plátano deshidratado amarillentas a la derecha, sobre una mesa de madera clara.
El consumo moderado se vuelve clave por el contenido de azúcares naturales del fruto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades nutricionales y recomendaciones para consumir dátiles

Existen tres categorías principales de dátiles: blandos, semisecos y secos, lo que define su empleo en la cocina.

Los dátiles de mayor humedad, como los medjool, son habituales como ‘snack’, en tanto que los menos húmedos se aprovechan en repostería o en preparaciones cocidas.

En cuanto al contenido de azúcar natural, cada dátil provee aproximadamente 15 gramos. Moskovitz recomienda, en especial para quienes controlan su consumo glucémico, acompañar los dátiles con nueces o semillas para moderar la absorción del azúcar. El equilibrio, insiste la especialista, es fundamental para obtener beneficios sin excesos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación con nueces o semillas ayuda a equilibrar la respuesta glucémica del snack. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cleveland Clinic señala que los dátiles pueden favorecer la salud intestinal, mejorar la función cerebral y la piel, y reducir el riesgo de enfermedades, según citó el medio.

Diversas investigaciones respaldan el potencial de los dátiles como parte de una dieta equilibrada. Un informe de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos subraya que el consumo regular de frutos secos como los dátiles puede asociarse con una mejor salud cardiovascular y reducción del riesgo de enfermedades metabólicas, siempre que se incorporen dentro de un patrón alimentario saludable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomienda priorizar alimentos ricos en fibra y micronutrientes —característica presente en los dátiles— para favorecer la prevención de la diabetes tipo 2 y el control del peso corporal.

Un tazón blanco lleno de dátiles brillantes cubiertos con chocolate negro, coronados con nueces enteras y trozos, sobre una mesa de madera clara.
Los dátiles medjool se afianzan como opción práctica para colaciones y meriendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relevancia histórica y cultural de los dátiles en el mundo

Más allá de su presencia renovada, los dátiles poseen un significado cultural en regiones de Medio Oriente y África. Los historiadores sitúan el inicio de su cultivo entre hace 6 mil y 8 mil años en civilizaciones de Mesopotamia.

Los dátiles mantienen un papel clave en celebraciones religiosas y costumbres, como el Ramadán, cuando muchas personas rompen el ayuno con este fruto.

Su presencia en la gastronomía tradicional y rituales cotidianos evidencia una herencia persistente a lo largo de los milenios. Según Fox News Digital, Oriente Medio y África continúan siendo los mercados predominantes, manteniendo su liderazgo en la demanda global de dátiles.

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