El fruto seco que fortalece el cerebro, el corazón y ayuda a controlar el azúcar en sangre, según expertos

Las castañas de cajú destacan por su alto contenido de nutrientes esenciales, beneficiando la salud cerebral y cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las castañas de cajú, también conocidas como anacardo, están ganando un espacio destacado como alimento funcional gracias a su perfil nutricional y a los múltiples beneficios para la salud que avalan entidades como la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y Harvard Health. Este fruto seco sobresale por su aporte energético, su contribución al bienestar óseo, cardiovascular y mental, y su utilidad en el control de la glucemia y la prevención de enfermedades.

Identidad y procedencia de las castañas de cajú

El cajú es la semilla comestible del Árbol Anacardium occidentale, originario de Centroamérica y Brasil. En varios países de América Latina, como Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, se le denomina comúnmente castaña de cajú, mientras que en España predomina el término anacardo, según menciona FEN.

Las castañas de cajú se distinguen por su alta densidad nutricional. De acuerdo con la FEN, cada 100 gramos contienen entre 573 y 613 kilocalorías, lo que refleja una concentración energética superior a la de varios otros frutos secos. Según Harvard Health, esta porción aporta alrededor de 50 gramos de grasas, 19 gramos de proteínas, 19 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra dietética.

El consumo regular de castañas de cajú ayuda a controlar el colesterol y protege la salud del corazón, según la Fundación Española de la Nutrición (Crédito: Ajay Suresh / Flickr)

El contenido graso se compone principalmente de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados —como el ácido oleico—, lo que, según la FEN, contribuye a una dieta cardiosaludable. Además, este fruto se destaca por su aporte de magnesio (250 mg), fósforo (490 mg), potasio (700 mg), hierro, zinc, selenio y cobre, junto con vitaminas del grupo B y vitamina E, nutrientes esenciales para funciones metabólicas y antioxidantes.

Beneficios para la salud

El conjunto de hidratos de carbono y lípidos saludables convierte a las castañas de cajú en un alimento recomendado para quienes requieren energía sostenida durante el día, como estudiantes y deportistas, según la FEN. Esta combinación facilita una liberación gradual de glucosa, ayudando así a mantener el rendimiento físico y mental. Harvard señala que una porción diaria de 30 gramos puede ser suficiente para percibir estos efectos positivos.

El elevado contenido de magnesio, calcio y fósforo hace que este fruto seco resulte adecuado para apoyar la salud ósea y muscular. Su ingesta habitual puede prevenir la osteoporosis y favorecer la densidad mineral ósea en adultos mayores. Además, el magnesio desempeña un papel en la función muscular y su deficiencia podría provocar calambres o fatiga, añade Harvard.

Este fruto seco aporta magnesio, fósforo, potasio, zinc, selenio y vitaminas del grupo B y E, claves para salud ósea, muscular y metabólica

Uno de los principales atributos de las castañas de cajú es su perfil de grasas insaturadas. Según la FEN, el consumo regular en el contexto de una dieta equilibrada puede aumentar el colesterol “bueno” (HDL) y disminuir el “malo” (LDL). FEN resalta que también se benefician de la presencia de fibra y antioxidantes, elementos que resultan clave en la protección cardiovascular y en la prevención de enfermedades cardíacas.

Control glucémico y aporte en dietas para diabetes

La combinación de fibra, hidratos de carbono de bajo índice glucémico y una absorción lenta hacen de las castañas de cajú una opción recomendable para quienes buscan mantener estables los niveles de azúcar en sangre. La FEN indica que este fruto contribuye a evitar picos de insulina y facilita el control del apetito, aspectos especialmente valiosos para personas con diabetes o resistencia a la insulina.

Su bajo índice glucémico y la liberación gradual de glucosa convierten a las castañas de cajú en un aliado para personas con diabetes o resistencia a la insulina (Imagen ilustrativa infobae)

El aporte de antioxidantes como polifenoles, carotenoides y vitamina E protege a las células frente a la acción de los radicales libres, según Harvard. Minerales como el selenio y el zinc están asociados no solo a la protección de las neuronas y la prevención del envejecimiento prematuro, sino también a una posible reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Además, la deficiencia de zinc se ha vinculado a la depresión, lo que subraya la relevancia de este fruto seco para la salud mental.

El contenido de cobre, vitamina E, selenio y zinc contribuye al cuidado y fortalecimiento de la piel, el cuero cabelludo y las uñas, sumando un beneficio estético al valor funcional de las castañas de cajú.

Formas recomendadas de consumo y cantidades diarias

Especialistas referenciados por ambos medios recomiendan incorporar las castañas de cajú en porciones moderadas. Pueden integrarse como snack, mezcladas con frutas y yogur, en ensaladas o en productos de panadería a partir de harina de cajú. Su presencia en la dieta cotidiana permite acceder a sus nutrientes sin riesgo de un exceso calórico.

Mezclar cajú con frutas y yogur aporta proteínas, grasas saludables y textura a desayunos y meriendas balanceadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FEN advierte que, a pesar de sus ventajas, el anacardo puede provocar reacciones alérgicas graves —como urticaria o anafilaxia— en personas sensibles a los frutos secos. Asimismo, su alta densidad calórica exige evitar el consumo excesivo para prevenir el aumento de peso. La FEN señala, además, la presencia de ácido anacárdico, compuesto que en cantidades elevadas podría desencadenar irritación gástrica en personas susceptibles.

La integración de las castañas de cajú en una alimentación equilibrada no solo favorece el acceso a sus nutrientes, sino que contribuye al control de los lípidos en sangre y al cuidado global de la salud arterial, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición.