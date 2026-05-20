Fernando Aramayo, canciller de Bolivia: “Lo que se está gestando es claramente un golpe de Estado”

Manifestantes chocan con las fuerzas del orden durante una marcha en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, advirtió este miércoles que su país enfrenta un intento de golpe de Estado, con actores que buscan desplazar al gobierno democrático de Rodrigo Paz de manera ilegítima.

Durante una entrevista en el programa “Alguien tiene que decirlo”, transmitido por Radio Mitre de Buenos Aires y conducido por Eduardo Feinmann, Aramayo denunció la existencia de sectores armados y acusó al ex mandatario Evo Morales de resistirse a la Justicia y promover la desestabilización política.

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“Es claramente un golpe de Estado lo que se está gestando en Bolivia. No tiene otro nombre. Quien por la fuerza quiere derrocar un gobierno democráticamente elegido”, sostuvo Aramayo en el inicio del diálogo.

El canciller describió la situación como crítica y acusó a Morales: “Él tiene denuncias y un juicio pendiente. Está aparapetado en el Chapare con una milicia que él mismo ha creado y mantiene una negativa reiterada a responder ante la Justicia”.

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A lo largo de la entrevista, Aramayo agradeció el “profundo apoyo” de Argentina en este contexto. El funcionario destacó que “en momentos de tensión como los que estamos viviendo, el que Argentina haya puesto a disposición aviones Hércules para el transporte de alimentos y ayuda humanitaria da cuenta de este nivel de alineamiento y solidaridad que tenemos entre los países de América Latina”.

Fernando Aramayo, canciller de Bolivia

La conversación sumó también la voz de Pablo Quirno, canciller de Argentina, quien remarcó la relación fluida entre ambos países y el respaldo del gobierno de Javier Milei al de Rodrigo Paz.

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“Hablamos varias veces al día para ver cómo podemos ayudar al gobierno boliviano y al pueblo boliviano a pasar este momento. Van a tener siempre el apoyo de la Argentina”, afirmó Quirno.

El funcionario argentino señaló que han contactado a Estados Unidos e Israel para alertar sobre la situación y fortalecer la cooperación internacional.

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Ambos cancilleres coincidieron en la importancia de la coordinación regional para fortalecer la democracia. Aramayo subrayó: “Tenemos una perspectiva común en reponer Latinoamérica en el concierto global a partir de la alianza de sus liderazgos y una convergencia de visiones que buscan dejar atrás los tiempos de ideologías vacías de contenido y concentrarnos en agendas de crecimiento”. En esa línea, lamentó la persistencia de “oligarquías sindicales, narcosindicales enquistadas en el poder” y consideró que la transformación profunda de la región requiere cooperación internacional.

La entrevista permitió un diálogo abierto entre los cancilleres, quienes expusieron sus diferencias con el pasado reciente de Bolivia y se distanciaron de Evo Morales.

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El canciller argentino, Pablo Quirno

Quirno recalcó la posición argentina frente a los “populismos baratos” y la necesidad de “apuntalar estos vientos de libertad y de cambio para mejorar la vida de nuestros respectivos países”.

El ministro de Exteriores argentino valoró “la historia de siglos caminando juntos” entre ambos pueblos y reafirmó que el respaldo de Argentina a la democracia boliviana no se limita a lo simbólico, sino que se traduce en acciones concretas de cooperación y ayuda.

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Al cierre de la conversación, Aramayo agradeció nuevamente el respaldo y remarcó el compromiso de su gobierno: “Estamos en la línea de defender nuestras democracias. Nadie dijo que sería fácil y sabemos que las grandes victorias tienen siempre una noche oscura antes de que amanezca con un sol radiante”.

El canciller sostuvo que la región enfrenta el reto de transformar sociedades marcadas por décadas de estructuras enquistadas en el poder y que el proceso requiere determinación, liderazgo y apoyo mutuo.

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El intercambio evidenció la sintonía entre ambos funcionarios y dejó en claro la postura de sus gobiernos frente a la actual crisis política boliviana.