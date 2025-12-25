Salud

9 consejos para evitar la inflamación después de comer en exceso durante las Fiestas

La ingesta abundante durante las celebraciones suele provocar hinchazón y malestar. Cómo cuidar la salud digestiva con estrategias respaldadas por especialistas para

Beber suficiente agua cada día
Beber suficiente agua cada día favorece la eliminación de toxinas y reduce la hinchazón tras los excesos (Freepik)

Después de las celebraciones de Navidad, es común experimentar inflamación, retención de líquidos y molestias digestivas. Estos síntomas suelen aparecer como consecuencia del consumo elevado de sal, azúcar, alimentos ultraprocesados y alcohol, junto con la baja actividad física típica de esos días.

Aunque muchas personas buscan soluciones rápidas, los especialistas coinciden en que el cuerpo puede recuperarse de forma natural sin recurrir a dietas extremas ni suplementos “detox”.

El organismo, a través de órganos como el hígado, los riñones y los intestinos, posee mecanismos propios para eliminar toxinas y restaurar el equilibrio. Y si se lo ayuda con hábitos que promueven la reducción de la inflamación será más fácil que el cuerpo recupere su energía con más facilidad.

Consejos para evitar la inflamación después de las fiestas

Incluir fibra y probióticos en
Incluir fibra y probióticos en la dieta fortalece el sistema digestivo y promueve una mejor salud intestinal (Freepik)
  1. Hidratación adecuada. Beber entre 1,9 y 2,8 litros de agua al día contribuye a eliminar el exceso de sodio, azúcar y toxinas acumuladas, según dijo a Fox News la dietista Erin Palinski-Wade, de Nueva Jersey. También pueden incluirse bebidas sin azúcar como té o café, además de frutas y verduras ricas en agua. Mantener una buena hidratación ayuda a la digestión y combate la sequedad causada por la calefacción en interiores.
  2. Simplificar la dieta y priorizar alimentos frescos. La nutricionista Tanya Freirich recomienda evitar los ultraprocesados y elegir frutas, verduras variadas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Las verduras ricas en azufre, como el brócoli, la coliflor y el ajo, favorecen la eliminación de toxinas y la recuperación del organismo, detalló a Fox News.
  3. Aumentar el consumo de fibra. Es fundamental alcanzar la ingesta diaria recomendada de fibra: 25 gramos para mujeres y 38 gramos para hombres. La fibra, presente en legumbres, cereales integrales, semillas, verduras de hoja verde y frutas con piel, mejora el tránsito intestinal y ayuda a reducir el colesterol.
  4. Limitar sal, azúcar y alcohol. Reducir el consumo de sal, azúcares añadidos y alcohol es clave para evitar la retención de líquidos y los síntomas inflamatorios los días posteriores a los festejos. El exceso de estos componentes puede alterar el microbioma intestinal y sobrecargar el hígado. Priorizar infusiones o bebidas descafeinadas facilita la recuperación.
  5. Elegir proteínas y grasas saludables. Optar por proteínas vegetales (legumbres, soya, frutos secos) y animales magras (pollo, pavo, pescado), junto con grasas saludables como aceite de oliva virgen extra, aguacate y nueces, ayuda a combatir la inflamación. Evitar las grasas saturadas y trans presentes en carnes procesadas y productos ultraprocesados.
  6. Descanso nocturno suficiente. Dormir al menos siete horas continuas favorece la recuperación digestiva y hormonal. La falta de sueño puede alterar la sensación de hambre y favorecer malas decisiones alimentarias, según Palinski-Wade.
  7. Aumentar la variedad de vegetales. Incorporar diferentes tipos de verduras en las comidas contribuye a la recuperación del organismo tras los excesos. Consumir vegetales de distintos colores asegura la presencia de fitonutrientes y antioxidantes, que favorecen la depuración natural y fortalecen el sistema inmunológico. En estos días, priorizar verduras frescas como brócoli, espinaca, zanahoria, coliflor, pimientos y acelga aporta vitaminas, minerales y compuestos beneficiosos que ayudan a combatir la inflamación y promueven el equilibrio digestivo.
  8. Consumir alimentos fermentados. El yogur, el kéfir, el kimchi o el chucrut proporcionan probióticos que fortalecen el microbioma intestinal y contribuyen al bienestar digestivo.
  9. Mantener la actividad física. Realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, como caminar, yoga o estiramientos, estimula el sistema linfático y digestivo, facilitando la eliminación de toxinas acumuladas.

Pautas para una recuperación saludable y riesgos a evitar

El descanso adecuado y la
El descanso adecuado y la actividad física moderada aceleran la recuperación del organismo (Freepik)

Los expertos desaconsejan las “dietas detox”, los ayunos extremos y los productos que prometen resultados milagrosos.

Estas prácticas pueden provocar pérdida excesiva de líquidos, alteraciones en los niveles de azúcar en sangre y desequilibrios electrolíticos.

El verdadero progreso se logra estableciendo hábitos saludables y sostenidos: hidratación continua, alimentación equilibrada y actividad física regular permiten superar los excesos y alcanzar mejoras duraderas en la salud.

Adoptar estos consejos tras las Fiestas no solo contribuye a reducir la inflamación y el malestar, sino que fortalece el bienestar general a largo plazo.

