Salud

8 alimentos que ayudan a reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular

Estudios científicos y expertos en nutrición destacaron a Verywell Health opciones naturales que incorporan fibra, antioxidantes y fitoesteroles, elementos que apoyan la protección arterial y ofrecen alternativas efectivas para quienes buscan fortalecer el bienestar del corazón

Diversos estudios científicos identifican frutas
Diversos estudios científicos identifican frutas que ayudan a bajar el colesterol gracias a su fibra soluble y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol alto es un factor de riesgo clave para enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Frente a este desafío, la evidencia científica ha identificado un grupo de frutas que ayudan a bajar el colesterol gracias a su aporte de fibra soluble, antioxidantes y otros nutrientes.

Según Verywell Health y el Foro de Agricultura de Estados Unidos, estas opciones accesibles y saludables ofrecen beneficios concretos para quienes buscan fortalecer su salud cardíaca.

Qué es el colesterol y por qué puede ser riesgoso

El colesterol es una sustancia grasa esencial para varias funciones corporales, pero cuando excede niveles saludables puede acumularse en las arterias y favorecer enfermedades del corazón.

Entre las causas del colesterol alto figuran factores genéticos y de estilo de vida, como una dieta alta en grasas saturadas, sedentarismo, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y estrés.

El colesterol alto representa un
El colesterol alto representa un factor de riesgo clave para enfermedades cardiovasculares, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos de Mayo Clinic, la edad, el sexo, la raza, ciertas enfermedades y medicamentos también aumentan el riesgo.

Nueve frutas con respaldo científico

Diversos estudios han señalado nueve frutas que contribuyen a reducir el colesterol:

1. Manzanas

Ricas en fibra y polifenoles. Los expertos consultados por Verywell Health resaltan que “las manzanas ofrecen fibra y polifenoles, componentes capaces de disminuir el colesterol en varios estudios”. Un consumo de dos manzanas diarias durante doce semanas redujo colesterol total, LDL (“colesterol malo”) y triglicéridos en adultos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos destaca que su fibra soluble facilita la eliminación de colesterol en el tracto digestivo.

2. Mango

Aporta fibra, vitaminas y minerales. Según el Foro de Agricultura de Estados Unidos, el consumo frecuente de mango puede asociarse con menos colesterol dietético y menor riesgo de enfermedades crónicas vinculadas al corazón.

El consumo regular de mango
El consumo regular de mango se asocia con menores niveles de colesterol dietético y menor riesgo de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Cítricos

Diversos estudios muestran que naranjas y otros cítricos ayudan a bajar el LDL y el colesterol total. Los especialistas consultados por Verywell Health señalan el poder de sus antioxidantes. Es fundamental advertir que la toronja puede afectar la eficacia de estatinas (medicamentos usados contra el colesterol), por lo que se recomienda consultar con un médico antes de consumirla bajo tratamiento farmacológico. La Asociación Americana del Corazón apoya la inclusión de cítricos en la dieta para reducir riesgos cardiovasculares.

4. Kiwi

Suministra vitaminas, minerales y antioxidantes. Su fibra soluble puede unirse al colesterol en la sangre y aumentar el HDL (“colesterol bueno”), que ayuda a disminuir el LDL.

5. Peras

Mejoran varios indicadores de salud cardíaca y, según estudios citados por Verywell Health y el Foro de Agricultura de Estados Unidos, la piel de la pera concentra la mayor parte de las sustancias que reducen el colesterol LDL.

Un grupo de peras frescas,
Un grupo de peras frescas, algunas enteras y otras cortadas, se exhiben sobre una tabla de madera en una cocina iluminada por la luz natural. A un lado, un bol blanco contiene rodajas de limón en agua, sugiriendo una preparación culinaria saludable y casera. El ambiente cálido y acogedor resalta la frescura de los ingredientes y la importancia de la alimentación natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Frutos rojos (frambuesas, fresas, arándanos)

Destacan por su fibra soluble y antioxidantes. Una revisión de estudios encontró una reducción del LDL tras consumir estos frutos. Si bien el mecanismo no se conoce con exactitud, se cree que ciertos compuestos aumentan el HDL.

7. Uvas

Contienen polifenoles que benefician los niveles de lípidos y la salud cardiovascular. Según los expertos del medio, las uvas permiten reducir el colesterol total y elevar el HDL, tanto en personas sanas como en quienes tienen hipercolesterolemia.

8. Palta (aguacate)

Fuente de grasas saludables y fitoesteroles vegetales. Los expertos consultados por Verywell Health explican que su consumo regular eleva el HDL y reduce el LDL. Los fitoesteroles presentes en el aguacate bloquean parcialmente la absorción del colesterol en el intestino.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio de estas frutas se debe principalmente a tres mecanismos. La fibra soluble presente en manzanas, peras, frutos rojos y kiwi se une al colesterol en el tracto digestivo para facilitar su eliminación. Los polifenoles y antioxidantes de uvas, manzanas y frutos rojos ayudan a proteger las arterias y regular los lípidos en sangre. Los fitoesteroles del aguacate interfieren en la absorción intestinal del colesterol, y sus grasas saludables favorecen el buen perfil lipídico.

Precauciones y estilo de vida integral

Verywell Health, Mayo Clinic y la Asociación Americana del Corazón recomiendan una alimentación saludable, actividad física regular, mantener un peso adecuado, evitar el tabaco y el alcohol en exceso, reducir el estrés y procurar un sueño suficiente para lograr mejores niveles de colesterol. En casos particulares, los profesionales médicos pueden indicar tratamientos farmacológicos.

Ante dudas sobre los niveles de colesterol, la consulta con un especialista es indispensable para una evaluación precisa y orientación personalizada.

