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“Nunca lo toqué”: el día que Pochettino le negó a Owen el penal que eliminó a Argentina en el Mundial 2002

El actual entrenador de Estados Unidos guardó durante años una imagen de la acción para cerrar la polémica. El delantero inglés la firmó con humor y escribió “definitivamente me tocaste”, sin ceder en su versión de los hechos

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Mauricio Pochettino recordó la polémica jugada del penal a Michael Owen en el Mundial 2002 (Facebook)
Mauricio Pochettino recordó la polémica jugada del penal a Michael Owen en el Mundial 2002 (Facebook)

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo 2026 se achica cada vez más y, con esto, la fiebre mundialista comienza a aumentar paulatinamente. Con ello, los recuerdos de las ediciones anteriores vuelven a estar latentes. Desde las alegrías, como la última en Qatar, donde se consiguió la tan ansiada “tercera” estrella, como así también algunas “amarguras”. Por ejemplo: Corea-Japón 2002.

El Mundial disputado en territorio asiático quedó grabado en el inconsciente popular por la enorme desilusión que conllevó la temprana vuelta en fase de grupos. El comienzo de aquel declive fue la derrota 1-0 ante Inglaterra, donde, tras un penal cometido por Mauricio Pochettino, David Beckham marcó el único tanto de aquel encuentro.

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Luego, con el famoso empate contra Suecia, los dirigidos por Marcelo Bielsa no pudieron acceder a octavos de final, lo que significó un golpe durísimo para el fútbol argentino. No obstante, al día de hoy, el actual entrenador de Estados Unidos sostiene su idea de que aquella falta hecha en Sapporo fue mal cobrada.

La postura de Pochettino

El exdefensor de la selección argentina sostuvo desde el primer minuto que la infracción contra Owen no estuvo bien sancionada por el árbitro italiano Pierluigi Collina. En declaraciones recogidas por FourFourTwo, el jugador surgido de las inferiores de Newell’s relató la anécdota que tuvo una vez con la estrella del Manchester United durante su etapa como entrenador en la Premier League.

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El penal sancionado por Pierluigi Collina fue el único gol del partido entre Argentina e Inglaterra (Facebook)
El penal sancionado por Pierluigi Collina fue el único gol del partido entre Argentina e Inglaterra (Facebook)

Durante sus años como entrenador del Southampton, Poch se reencontró con Owen, quien trabajaba como comentarista deportivo. El argentino llevó una fotografía de la acción del penal y se la mostró al inglés con la intención de cerrar definitivamente la discrepancia.

“Sabía que vendría un día y le pedí a mi jefe de prensa que lo invitara a pasar a saludar. Le mostré una imagen que probaba que nunca lo toqué en el Mundial 2002. Tenía la foto lista, esa en la que se ve claramente que no lo toqué. Él la firmó y escribió: ‘Definitivamente me tocaste’, junto a una carita sonriente”, contó Pochettino.

Años después, durante el Mundial de Qatar, el exentrenador del Tottenham, Chelsea y PSG, entre otros, coincidió con Collina y le aseguró que con la tecnología de hoy en día el desenlace hubiese sido otro: “Nunca lo reconoció, pero todos sabemos que con el VAR eso habría sido anulado”, sentenció.

El penal que sentenció a Argentina

Por la fecha 2 del Grupo F, Argentina —que venía de vencer 1-0 a Nigeria en el debut— se midió ante Inglaterra en el Sapporo Dome, Japón. El partido, que había sido cerrado y con ocasiones para ambas selecciones, se rompió a los 44 minutos del primer tiempo cuando Michael Owen ingresó en el área, intentando superar a Pochettino y cayó al suelo. Collina marcó el punto penal, David Beckham ejecutó el tiro y selló el único gol del partido, asegurando la victoria de los Three Lions.

Argentina llegó a la última fecha obligada a vencer a Suecia, pero el empate marcó una historica eliminación en fase de grupos (Captura/YouTube)
Argentina llegó a la última fecha obligada a vencer a Suecia, pero el empate marcó una historica eliminación en fase de grupos (Captura/YouTube)

La decisión arbitral fue foco de debate inmediato. Especialistas como Alan Hansen y exjugadores como Gary Lineker, citados por la prensa británica y argentina al día siguiente, manifestaron sus dudas respecto a que hubiese existido falta. Parte de la opinión pública acusó a Owen de simular el contacto. “Fue penal porque lo cobraron… [Ríe]”, expresó irónicamente Pochettino a FourFourTwo.

Y agregó: “Nunca toqué a Owen. He visto la grabación un millón de veces. Desde el ángulo del árbitro, probablemente yo hubiera cobrado lo mismo. Sin las herramientas que tenemos hoy, lo entiendo. Pero con el VAR, eso se habría anulado”.

La incidencia del penal se reflejó en la campaña del combinado nacional. En la última fecha estaba obligado a ganarle a Suecia; sin embargo, no pasaron del empate a 1. Con estos resultados, Argentina —que se perfilaba como candidato a quedarse con aquella edición del Mundial— quedó eliminada en fase de grupos. Los clasificados terminaron siendo Suecia, eliminado en octavos, e Inglaterra, que fue borrado en cuartos de final por Brasil, quien terminaría siendo pentacampeón.

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