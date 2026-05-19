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Ataques contra instituciones públicas, saqueos y destrozos: las protestas contra Rodrigo Paz desataron caos en La Paz

En medio de los enfrentamientos, grupos de manifestantes arrancaron puertas de un edificio privado para utilizarlas como escudos frente a la acción policial. También lanzaron piedras, petardos y cargas de dinamita contra los efectivos

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Ataques contra instituciones públicas, saqueos y destrozos: las protestas contra Rodrigo Paz desataron caos en La Paz (REUTERS)
Ataques contra instituciones públicas, saqueos y destrozos: las protestas contra Rodrigo Paz desataron caos en La Paz (REUTERS)

Las protestas realizadas este lunes en la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, daños en estaciones del sistema estatal Mi Teleférico y destrozos en edificios privados y pequeños comercios, en una jornada marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines en las inmediaciones de la plaza Murillo.

Las movilizaciones reunieron a sectores vinculados al ex presidente Evo Morales, organizaciones sociales de El Alto, campesinos aimaras y la Central Obrera Boliviana (COB), todos con la consigna de exigir la salida del mandatario boliviano, que lleva tan solo seis meses en el poder.

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La tensión se concentró en las calles cercanas a la plaza Murillo, donde se encuentran la sede del Gobierno y el Parlamento. Los manifestantes intentaron avanzar hacia el área protegida por efectivos antimotines y lanzaron piedras, petardos y cargas de dinamita contra los agentes policiales, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar la protesta.

En medio de los enfrentamientos, grupos de manifestantes arrancaron puertas de un edificio privado para utilizarlas como escudos frente a la acción policial. También retiraron papeles, maderas y otros objetos del inmueble para encender fogatas en la vía pública y disminuir el efecto de los gases lacrimógenos.

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Otro de los episodios más graves ocurrió en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Funcionarios registraron en videos el momento en que manifestantes ingresaron a las instalaciones, destruyeron mobiliario y sustrajeron algunos objetos. Otro grupo atacó con piedras uno de los accesos al complejo judicial.

Un manifestante lanza un bote de gas lacrimógeno hacia la policía durante una marcha que pide la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mientras la crisis económica y de combustible del país se agrava debido a la escasez de dólares estadounidenses y a la caída de la producción nacional de energía, en La Paz, Bolivia. May 18, 2026. REUTERS/Claudia Morales
Un manifestante lanza un bote de gas lacrimógeno hacia la policía durante una marcha que pide la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mientras la crisis económica y de combustible del país se agrava debido a la escasez de dólares estadounidenses y a la caída de la producción nacional de energía, en La Paz, Bolivia. May 18, 2026. REUTERS/Claudia Morales

Las protestas también afectaron al sistema de transporte por cable que conecta La Paz con la ciudad vecina de El Alto. Varias estaciones sufrieron daños por piedras arrojadas por los movilizados, especialmente una parada ubicada en el centro histórico paceño, donde además se registraron destrozos dentro de las oficinas.

Durante esos incidentes, un policía que custodiaba la estación fue golpeado por manifestantes. A raíz de los ataques, la empresa estatal Mi Teleférico suspendió de forma temporal el funcionamiento de una línea y otras tres rutas que atraviesan sectores donde se desarrollaron las movilizaciones.

Vecinos y medios de comunicación también registraron la quema de un vehículo policial estacionado cerca de dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). Comerciantes callejeras denunciaron además saqueos y destrucción de pequeños puestos instalados en zonas próximas a las protestas.

La crisis social y política en Bolivia se agravó durante las últimas dos semanas. El departamento de La Paz permanece aislado del resto del país desde hace 13 días debido a bloqueos de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari con respaldo de la COB.

Las organizaciones movilizadas mantienen protestas callejeras desde principios de mayo y reclaman la salida del presidente Paz en medio de un escenario de creciente conflictividad. Además de La Paz, se reportaron cortes de ruta en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

Manifestantes se enfrenta con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz este lunes, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez
Manifestantes se enfrenta con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz este lunes, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por el aumento de hechos de violencia durante la cobertura periodística de las protestas. En un comunicado, el organismo informó que entre el 12 y el 18 de mayo se registraron “15 casos de agresiones contra periodistas y cuatro contra equipos de prensa” mientras cubrían los conflictos en distintas regiones del país.

El Gobierno boliviano responsabilizó al ex presidente Evo Morales de impulsar las movilizaciones y aseguró que existe un “intento” de retornar al poder mediante la presión social y los bloqueos. Hasta el momento, Morales no respondió públicamente a esas acusaciones.

La jornada concluyó con fuertes operativos policiales en el centro de La Paz, calles cubiertas por restos de piedras, vidrios y materiales incendiados, y un escenario de alta tensión política en la capital boliviana.

(Con información de EFE)

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