Salud

“La inflamación crónica es una enemiga silenciosa de la longevidad”, afirma un experto en envejecimiento celular

El Dr. Eric Verdin, investigador del Buck Institute for Research on Aging, explicó en el pódcast de Mark Hyman que la respuesta inmunitaria persistente deja de proteger al organismo y se vuelve origen de múltiples patologías asociadas a la edad

Guardar
Google icon
Mujer mayor de cabello gris sentada en una mesa, sonriendo mientras sostiene un tenedor y un cuchillo frente a un plato con pollo, brócoli, zanahorias y quinoa.
El Dr. Eric Verdin subraya que el envejecimiento biológico es el principal factor de riesgo para enfermedades cardíacas, diabetes y neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el pódcast The Dr. Hyman Show, presentado por el Dr. Mark Hyman, el médico especialista en medicina funcional, el Dr. Eric Verdin, presidente del Buck Institute for Research on Aging, destacó la importancia del envejecimiento biológico como factor en el riesgo de enfermedades crónicas.

Ambos expertos analizaron los hallazgos más recientes sobre la relación entre sistema inmunitario, inmunosenescencia, mitocondrias y microbioma intestinal, profundizando en los mecanismos que permiten intervenir sobre el deterioro inmunitario e impulsar una medicina preventiva. El envejecimiento biológico impacta directamente en la vulnerabilidad del sistema inmunitario y en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y metabólicas.

PUBLICIDAD

Según Verdin, se ha demostrado que intervenciones como una dieta rica en fibra, actividad física constante, buen descanso nocturno y reducción del estrés ayudan a conservar la función inmunitaria y a limitar la inflamación crónica, factores clave para prolongar la salud y retrasar el declive inmunológico.

Podcast Mark Hyman
La inmunosenescencia, caracterizada por el deterioro progresivo del sistema inmunitario con la edad, multiplica la vulnerabilidad ante infecciones y tumores (YouTube: Mark Hyman, MD)

El envejecimiento biológico como factor de riesgo central

Durante la entrevista, Verdin presentó en detalle la “hipótesis geriátrica”, que describe al envejecimiento biológico como origen común de la mayoría de patologías asociadas a la edad. Explicó: “El envejecimiento es el principal riesgo para enfermedades como el infarto, el accidente cerebrovascular, la diabetes o el Alzheimer”, subrayando que la influencia de la edad supera a factores clásicos como el colesterol, “cuya importancia es siete veces menor”.

PUBLICIDAD

Hyman añadió que la medicina ha enfocado cada enfermedad de forma individual, mientras que Verdin lo caracterizó como “medicina de reacción; responder caso por caso”. Para el especialista, atacar los mecanismos básicos del envejecimiento permitiría retrasar la aparición conjunta de múltiples enfermedades, señalando: “Si solo nos enfocáramos en el envejecimiento, podríamos prolongar la vida mucho más que curando cada enfermedad de manera independiente”.

No obstante, Verdin expresó que existen límites biológicos —“muy pocas personas superan los 115 años”, puntualizó—, pero frenar el proceso celular del envejecimiento representa la mejor estrategia para transformar la expectativa y calidad de vida.

Podcast Mark Hyman
El aumento persistente de la inflamación crónica vinculada al envejecimiento impacta gravemente en la longevidad y calidad de vida (YouTube: Mark Hyman, MD)

La inmunosenescencia y el desafío de la inflamación persistente

Entre los temas analizados, la inmunosenescencia ocupó un lugar central como el fenómeno del progresivo deterioro del sistema inmunitario asociado a la edad. Verdin señaló: “La inflamación crónica relacionada con el envejecimiento es un enemigo silencioso de la longevidad: prepara el terreno para el desarrollo de enfermedades crónicas”.

El presidente del Buck Institute for Research on Aging aclaró que la inflamación, en situaciones agudas como una herida, es positiva al facilitar la reparación tisular. Sin embargo, al envejecer, esta respuesta se mantiene activa y termina provocando daños adicionales: “Una reacción biológica pensada para ayudar, si se cronifica, termina siendo parte del problema”.

Detalló que el sistema inmunitario está compuesto por la inmunidad innata —primera línea de defensa, inespecífica— y la inmunidad adaptativa, que aprende a combatir agentes específicos. Con el paso de los años, la inmunidad innata tiende a sobreactivarse y a detectar amenazas inexistentes, mientras que la adaptativa se debilita y limita la eficacia frente a nuevas infecciones o tumores.

Según Verdin, esto explica por qué los adultos mayores responden peor a las vacunas, sufren más infecciones respiratorias y presentan mayor prevalencia de tumores. Remarcó: “El sistema inmune adaptativo depende en gran parte del timo, que se atrofia con la edad y limita la generación de células defensivas nuevas”.

Silueta frontal de un torso humano con abdomen iluminado, mostrando una colorida microbiota intestinal y un halo de luz que sugiere protección.
La dieta rica en fibra y la diversidad del microbioma intestinal resultan claves para el fortalecimiento inmunitario y la reducción de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitocondrias, microbioma y envejecimiento del sistema inmune

Durante la conversación, Verdin se detuvo en la relación entre mitocondrias, inflamación y microbioma intestinal. Señaló que las mitocondrias, además de producir energía, actúan como sensores de inflamación: “Cuando las mitocondrias funcionan mal, generan radicales libres que favorecen la inflamación”.

El daño acumulado en estos orgánulos afecta la vitalidad celular y desencadena señales inflamatorias, acelerando el envejecimiento y el deterioro inmunológico, según el experto. “La función mitocondrial es uno de los pivotes centrales en la biología del envejecimiento”, remarcó.

El microbioma intestinal también surgió como elemento fundamental en la defensa inmunitaria: “La mitad de tu sistema inmunitario se encuentra en el intestino”, afirmó Verdin. Destacó que la fibra dietética es esencial para mantener una microbiota diversa y saludable. La dieta, explicó, influye directamente en la calidad del microbioma y, en consecuencia, en la regulación de la inflamación y la capacidad de respuesta frente a agresores externos.

De acuerdo con Verdin, consumir alimentos ricos en fibra, como vegetales y cereales integrales, favorece la producción de sustancias beneficiosas conocidas como postbióticos por parte de las bacterias intestinales. Esto tiene efectos positivos sobre la salud inmunitaria y la longevidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Nuevos relojes biológicos basados en biomarcadores inmunológicos permitirán medir dinámicamente el envejecimiento funcional y anticipar estrategias preventivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias frente al envejecimiento inmunológico y horizonte de la longevidad

Consultado sobre intervenciones efectivas, Verdin subrayó la importancia de los hábitos cotidianos: “La alimentación basada en fibra, el ejercicio regular, el suficiente descanso y la gestión del estrés son el pilar de la medicina de la longevidad”. Insistió en que estas recomendaciones, aunque simples, cuentan con un respaldo robusto por parte de la investigación científica.

Sobre el uso de suplementos, Verdin abordó el caso de la urolitina A, un compuesto derivado de alimentos ricos en elagitanninos como la granada, las nueces y ciertas bayas, y que solo puede producirse con una microbiota intestinal específica.

Detalló: “La urolitina A activa la mitofagia —el reciclaje de mitocondrias defectuosas— y promueve la regeneración del sistema inmunitario”. En estudios en personas, su administración se ha relacionado con un aumento de células T vírgenes y mejoras en indicadores de inflamación, abriendo posibilidades para reforzar el sistema inmunitario durante la vejez.

El diálogo anticipó la llegada de herramientas para medir de manera dinámica el envejecimiento funcional, como los relojes biológicos basados en biomarcadores inmunológicos. Estos desarrollos permitirán detectar alteraciones potenciales antes de que se manifiesten las enfermedades y ajustar estrategias preventivas a tiempo.

Temas Relacionados

Envejecimiento BiológicoBuck Institute for Research on AgingEnfermedades CrónicasMicrobioma IntestinalNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

5 frutos secos recomendados por expertos en nutrición y por qué

Dietistas y nutricionistas identificaron las variedades con propiedades concretas sobre la salud cardiovascular, cognitiva, ósea e inmunológica. El que encabeza el listado concentra la mayor cantidad de beneficios comprobados

5 frutos secos recomendados por expertos en nutrición y por qué

10 beneficios comprobados de la palta para la salud

También denominado aguacate, este alimento se consolidó como uno de los más recomendados en guías internacionales por su versatilidad y su perfil de nutrientes esenciales

10 beneficios comprobados de la palta para la salud

Cuál es el alimento común que podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

Los expertos señalan que la colina, el DHA y la vitamina B12 son elementos clave para la salud cognitiva. Su incorporación junto a vegetales, legumbres y cereales integrales potencia los beneficios cerebrales

Cuál es el alimento común que podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

Expertos advierten que el aumento de peso en la edad adulta eleva el riesgo de cáncer hasta cinco veces

Datos de 600.000 pacientes muestran que la probabilidad de desarrollar tumores se multiplica con la obesidad, especialmente si el sobrepeso se produce antes de los 45 años

Expertos advierten que el aumento de peso en la edad adulta eleva el riesgo de cáncer hasta cinco veces

Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: los síntomas y por qué es clave detectarla a tiempo

Los especialistas advierten que reconocer las primeras señales y consultar de manera oportuna puede reducir complicaciones y mejorar el pronóstico

Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: los síntomas y por qué es clave detectarla a tiempo

DEPORTES

Autodisciplina, gimnasio en casa y ética de trabajo: la rutina que mantiene a Cristiano Ronaldo en la élite mundial

Autodisciplina, gimnasio en casa y ética de trabajo: la rutina que mantiene a Cristiano Ronaldo en la élite mundial

“Nunca lo toqué”: el día que Pochettino le negó a Owen el penal que eliminó a Argentina en el Mundial 2002

Magic Johnson usó el ejemplo de Michael Jordan para criticar la gestión física en la NBA: “Casi nunca se perdía un encuentro”

Nació en Uruguay, pero a los 42 años puede romper un récord de tres décadas en el Mundial con la selección de Qatar: “Es un sueño”

Las arengas más filosas del entrenador argentino que hizo de las charlas técnicas un show de stand up y desesperaba a los rivales

TELESHOW

Lo que no se vio de los Martín Fierro: de la caída de La Barby hasta la ironía de Yanina Latorre ante el discurso de Wanda

Lo que no se vio de los Martín Fierro: de la caída de La Barby hasta la ironía de Yanina Latorre ante el discurso de Wanda

Los momentos más brillantes del Martín Fierro 2026: homenajes, lágrimas y momentos de reivindicación en la gran noche de la TV

Leonardo Sbaraglia, protagonista del nuevo film de Pedro Almodóvar: “Trabajar con él no se puede creer, te juro que te pellizcás”

In memoriam de los Martín Fierro 2026: Luis Brandoni, Héctor Alterio y el recuerdo a las figuras más queridas

Wanda Nara rompió en llanto al ganar como conductora en el Martín Fierro: “Soy una mujer que tiene leucemia”

INFOBAE AMÉRICA

Durante su reunión en Beijing, Xi Jinping le dijo a Donald Trump que Vladimir Putin podría “lamentar” la invasión de Ucrania

Durante su reunión en Beijing, Xi Jinping le dijo a Donald Trump que Vladimir Putin podría “lamentar” la invasión de Ucrania

La ONU expresó su rechazo al mecanismo anunciado por el régimen de Irán para gestionar el tráfico marítimo en Ormuz

Ataques contra instituciones públicas, saqueos y destrozos: las protestas contra Rodrigo Paz desataron caos en La Paz

Estados Unidos impidió el ingreso de 84 buques comerciales con destino a Irán desde el inicio del bloqueo en Ormuz

El régimen de Irán arrestó a más de 4.000 personas por cargos vinculados a la guerra con Estados Unidos e Israel