In memoriam de los Martín Fierro 2026: Luis Brandoni, Héctor Alterio y el recuerdo a las figuras más queridas

Ángela Torres sorprendió en los Martín Fierro con una impactante actuación

El homenaje más esperado de los Premios Martín Fierro 2026 tuvo como eje la emoción compartida en el salón principal. Durante la ceremonia, la gala detuvo su ritmo habitual para recordar a las figuras del espectáculo argentino que murieron en el último año en su tradicional In memoriam.

Entre los momentos destacados del homenaje, sobresalió la evocación de dos leyendas del cine y la televisión nacional: Luis Brandoni y Héctor Alterio. La producción decidió resaltar una frase célebre de Brandoni, que resonó en la sala: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”.

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Ángela Torres fue la elegida para el In memoriam del Martín Fierro 2026 (Telefe)

La interpretación en vivo de Ángela Torres marcó el tono del tributo, al cantar una sentida versión de “Recuérdame”. Mientras la artista entonaba la canción, los rostros y nombres de los homenajeados aparecieron en las pantallas, generando un clima de recogimiento colectivo.

El conductor Santiago del Moro interrumpió la velada para pedir silencio y atención, invitando a todos los presentes a reconocer a quienes dejaron huella en la cultura local. La audiencia respondió con respeto al llamado del presentador y acompañó el recuerdo.

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Luis Brandoni fue homenajeado con una de sus frases: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”

Además de Brandoni y Alterio, el segmento In Memoriam incluyó un reconocimiento a personalidades muy queridas del ambiente artístico y periodístico. Nombres como Ernesto Acher, Adriana Aizemberg, Alejandro Farrell, Jorge Lorenzo, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo y Marikena Monti fueron mencionados entre las figuras homenajeadas.

El tributo durante los Martín Fierro 2026 fue uno de los pasajes más emotivos de la gala, reuniendo a la comunidad artística para despedir a quienes marcaron una época en el espectáculo argentino. El segmento In Memoriam es tradicionalmente un momento de recogimiento y memoria en la premiación, y este año no fue la excepción: la combinación de música, imágenes y palabras generó un ambiente de nostalgia y gratitud.

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Ernesto Cherquis Bialo, una de las figuras recordadas en el homenaje

Héctor Alterio fue uno de los actores recordados en el momento más emotivo del Martín Fierro

La gala de los Martín Fierro 2026 dedicó su espacio de homenaje a recordar a los artistas y referentes de la cultura nacional que fallecieron recientemente. Con la interpretación de Ángela Torres y la mención de figuras como Luis Brandoni y Héctor Alterio, la ceremonia propuso un instante de reflexión colectiva sobre el legado de quienes ya no están.

Allí aparecieron figuras entrañables de la televisión junto a otras que, detrás de las cámaras, son parte de su historia como Adela Gleijer, Alejandro Farrell, Claudia Schijman, Ernesto Acher, Gaby Ferrero, Gastón Pessacq, Guadalupe Leuviah, Issac Eisen, Jorge Lorenzo, Fabio “El Pollo” Moreno, José Andrada, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo, Juan Carlos Velázquez, Lidia Semino, Rubén Maravini, Marikena Monti, Marta Lubos y Mercedes Portillo.

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"Siempre los recordaremos", fueron las palabras elegidas en el final del In memoriam

Además aparecieron personalidades como Michelle Bonnefoux, Pablo López, Pablo Lago, María José Campoamor, Floro Oria Cantilo, Arturo “Cacho” de La Cruz, Rafael Solano, Rómulo Berruti, Rubén Patagonia, Rubén Polimeni y Julio Ricardo.

La despedida a Luis Brandoni, junto al de los hacedores de la TV, incluyó un sentido homenaje durante el segmento In Memoriam de los Premios Martín Fierro. Su imagen y su nombre recibieron el aplauso de pie del auditorio, en una señal de profundo respeto por su trayectoria y su aporte a la cultura argentina.

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El tributo en la ceremonia de los Martín Fierro fue una de las expresiones más simbólicas de reconocimiento. Allí, colegas y figuras del espectáculo recordaron su legado y la marca que dejó en la televisión y el cine nacionales.

La inclusión de Brandoni, a un mes de su muerte, en este homenaje colectivo subrayó la dimensión de su figura y el impacto que tuvo en varias generaciones. El público presente lo despidió con una ovación, mientras se proyectaban imágenes de sus momentos más emblemáticos en la pantalla.

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