5 frutos secos recomendados por expertos en nutrición y por qué

Los cinco mejores frutos secos aportan nutrientes clave para la salud cardiovascular y cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir frutos secos más saludables puede tener un impacto importante en la dieta diaria y ayudar a prevenir problemas de salud, según expertos en nutrición citados por FOX News Digital.

Entre las cinco variedades mejor valoradas, una destaca por encima del resto debido a sus propiedades para el corazón y el cerebro.

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Cada una de ellas aporta distintos nutrientes que contribuyen a la salud cardíaca, cerebral, inmunológica y ósea. Los especialistas señalan que, aunque son alimentos muy nutritivos, su consumo debe ser moderado por el alto aporte calórico y de minerales específicos de algunas variedades.

1. Las nueces y su impacto en la salud cardiovascular

Las nueces destacan por su contenido de omega-3 y beneficios para la función cognitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista y educadora en diabetes Whitney Stuart explicó al medio citado que las nueces “lideran el grupo” por sus beneficios para el sistema cardiovascular y el cerebro.

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Destacó que son la única variedad con una cantidad significativa de ácido alfa-linolénico (ALA), un omega-3 que contribuye a reducir la inflamación y mejorar la función cognitiva.

Por su parte, la nutricionista Mackenzie Burgess resaltó que varios estudios indican un efecto positivo de las nueces en la calidad del sueño. Este conjunto de beneficios convierte a las nueces en una de las mejores opciones entre los frutos secos recomendados por los especialistas.

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2. Aportes clave de los pistachos en la alimentación

Un pistacho aporta potasio y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, fundamentales para la salud visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista registrada Amy Goodson indicó al medio que los pistachos se caracterizan por tener uno de los perfiles nutricionales más equilibrados. Son ricos en potasio y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, útiles para proteger la visión.

Además, consumir pistachos en su cáscara favorece el control de las porciones. Whitney Stuart añadió que, según investigaciones, los pistachos mejoran la respuesta del azúcar en sangre tras las comidas y se encuentran entre los frutos secos con mayor contenido proteico por porción.

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3. Beneficios de las almendras para el corazón y la piel

Las almendras son una fuente destacada de fibra, magnesio y grasas saludables recomendada por expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almendras son una alternativa aconsejada para el control glucémico, según la profesional Stuart. Su aporte de fibra, magnesio y grasas saludables ayuda a regular la absorción de glucosa y favorece la sensibilidad a la insulina.

Amy Goodson definió a las almendras como un alimento rico en fibra soluble, que puede contribuir a disminuir el colesterol LDL. Destacó también su contenido de vitamina E, que ayuda a la función inmunológica y la salud de la piel.

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4. Por qué las nueces de Brasil son una fuente clave de selenio

Las nueces de Brasil sobresalen por su aporte de selenio, esencial para la función tiroidea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque menos populares, las nueces de Brasil sobresalen por su elevado contenido de selenio. Goodson explicó a FOX News Digital que un solo fruto puede satisfacer la necesidad diaria de este mineral, clave para el funcionamiento tiroideo y la protección antioxidante.

Sin embargo, los expertos recomiendan consumirlas en cantidades pequeñas para evitar un exceso de selenio. Este fruto aporta un micronutriente difícil de encontrar en otros alimentos y fortalece tanto el sistema inmunológico como las funciones tiroideas.

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5. El papel de las castañas de cajú en la salud ósea y cardíaca

El consumo de castañas de cajú contribuye a mantener una correcta presión arterial, según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los anacardos, o castañas de cajú, aportan magnesio y zinc, dos minerales esenciales para la salud ósea y el sistema inmunitario, destacó Mackenzie Burgess al medio estadounidense. Asimismo, contienen grasas monoinsaturadas similares a las del aceite de oliva, que contribuyen a la salud cardiovascular.

Incluir anacardos en la dieta puede ayudar a mantener una correcta presión arterial y promover la fortaleza ósea, según los especialistas consultados por el medio citado.

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El consumo moderado de frutos secos ofrece una variedad de nutrientes fundamentales para la salud. Elegir variedades recomendadas por los expertos —como las nueces por su aporte de omega-3, junto a pistachos, almendras, nueces de Brasil y anacardos— permite obtener beneficios concretos y evitar riesgos asociados a deficiencias nutricionales.